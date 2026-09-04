UFC chempioni Jastin Geydji Konor Makgregor bilan jang sabablarini ochiqladi

·21·Sport
UFC chempioni Jastin Geydji Konor Makgregor bilan jang sabablarini ochiqladi

Yengil vazn toifasida (70 kg gacha) UFC tashkilotining 37 yoshli amaldagi chempioni, amerikalik taniqli jangchi Jastin Geydji ikki vaznda sobiq chempion Konor Makgregor bilan nima sababdan oktagonda to‘qnash kelishni orziqib kutayotgani haqida ochiq-oydin gapirdi. Nufuzli ActuMMA portaliga bergan intervyusida Geydji ushbu jang uning uchun nafaqat shaxsiy hisob-kitob, balki misli ko‘rilmagan moliyaviy foyda va sport tarixidagi afsonaviy maqomni mustahkamlash vositasi ekanini yashirmadi.

«Yuziga musht tushirishni sabrsizlik bilan kutyapman»: Geydjining ochiq e’tirofi

Amerikalik chempion irlandiyalik yulduz bilan kurashish istagi yillar davomida so‘nmaganini va bu qarama-qarshilik unga katta zavq bag‘ishlashini ta’kidladi:

  • «Omma oldidagi zarba»: «Men bu haqda yuzlab marta aytganman: Konor Makgregorning yuziga katta mamnuniyat bilan omma oldida musht tushirgan bo‘lardim. Shu sababli bu jangni sabrsizlik bilan kutyapman, o‘sha yerda bo‘lishni va uning ro‘paramda turganini ko‘rishni orziqib kutyapman», — deya o‘z maqsadini ochiqladi chempion;

  • Superyulduzlik darajasi: Geydji Konorning sport olamidagi o‘rnini tan olib, u oktagondan uzoqda bo‘lgan taqdirda ham MMA tarixidagi eng ulkan va muhokama markazidagi media-shaxs ekanini urg‘uladi.

Millionlab dollarlar va sportdagi meros: Jang ortidagi asl sabablar

37 yoshli chempion ushbu to‘qnashuvning sport va biznes nuqtayi nazaridan ahamiyatini alohida baholadi:

  • Katta moliyaviy daromad: Jastin Geydji Konorga qarshi jang kassa rekordini yangilashini va bu uning hamyoniga katta foyda keltirishini ochiq ta’kidladi: «Hech shubhasiz, u ushbu sport turining eng buyuk superyulduzlaridan biri, shunday ekan, u kabi yigit bilan jang qilish men uchun moliyaviy jihatdan juda foydali bo‘ladi»;

  • Afsonaviy maqomga erishish: Chempionning fikricha, Makgregor ustidan qozoniladigan ishonchli g‘alaba uning faoliyatiga yakuniy va eng yorqin nuqtani qo‘yib, uni MMA tarixining eng buyuk jangchilari qatoriga kiritadi.

Sizningcha, Jastin Geydji va Konor Makgregor o‘rtasidagi ehtimoliy jang tashkil etilsa, unda kim g‘alaba qozonadi? 37 yoshli amaldagi chempion Konorni nokautga uchrata oladimi yoki irlandiyalik yulduz qaytadan cho‘qqini zabt etishi mumkinmi? Mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

US Open: Kamilla Rahimova Nyu-Yorkda 3-bosqichgacha yetib bordiUS Open: Kamilla Rahimova Nyu-Yorkda 3-bosqichgacha yetib bordiBugun, 23:27«Oltin poygada intriga avjiga chiqdi»: «Paxtakor» «Andijon»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Oltin poygada intriga avjiga chiqdi»: «Paxtakor» «Andijon»ni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 22:33«Nasaf» «Neftchi»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Nasaf» «Neftchi»ni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 21:10«Mourino qo‘ng‘iroq qilsa, “Real”ga boraman»: Maktominaydan shov-shuvli ishora!«Mourino qo‘ng‘iroq qilsa, “Real”ga boraman»: Maktominaydan shov-shuvli ishora!Bugun, 21:09Peshqadam taslim etildi: «Nasaf» Qarshida «Neftchi» darvozasiga 6 ta gol urdiPeshqadam taslim etildi: «Nasaf» Qarshida «Neftchi» darvozasiga 6 ta gol urdiBugun, 21:04«Siti»ning Yevropani zabt etish rejasi: Mareska YECHL uchun kutilmagan tarkibni e’lon qildi«Siti»ning Yevropani zabt etish rejasi: Mareska YECHL uchun kutilmagan tarkibni e’lon qildiBugun, 20:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)