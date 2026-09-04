UFC chempioni Jastin Geydji Konor Makgregor bilan jang sabablarini ochiqladi
Yengil vazn toifasida (70 kg gacha) UFC tashkilotining 37 yoshli amaldagi chempioni, amerikalik taniqli jangchi Jastin Geydji ikki vaznda sobiq chempion Konor Makgregor bilan nima sababdan oktagonda to‘qnash kelishni orziqib kutayotgani haqida ochiq-oydin gapirdi. Nufuzli ActuMMA portaliga bergan intervyusida Geydji ushbu jang uning uchun nafaqat shaxsiy hisob-kitob, balki misli ko‘rilmagan moliyaviy foyda va sport tarixidagi afsonaviy maqomni mustahkamlash vositasi ekanini yashirmadi.
«Yuziga musht tushirishni sabrsizlik bilan kutyapman»: Geydjining ochiq e’tirofi
Amerikalik chempion irlandiyalik yulduz bilan kurashish istagi yillar davomida so‘nmaganini va bu qarama-qarshilik unga katta zavq bag‘ishlashini ta’kidladi:
«Omma oldidagi zarba»: «Men bu haqda yuzlab marta aytganman: Konor Makgregorning yuziga katta mamnuniyat bilan omma oldida musht tushirgan bo‘lardim. Shu sababli bu jangni sabrsizlik bilan kutyapman, o‘sha yerda bo‘lishni va uning ro‘paramda turganini ko‘rishni orziqib kutyapman», — deya o‘z maqsadini ochiqladi chempion;
Superyulduzlik darajasi: Geydji Konorning sport olamidagi o‘rnini tan olib, u oktagondan uzoqda bo‘lgan taqdirda ham MMA tarixidagi eng ulkan va muhokama markazidagi media-shaxs ekanini urg‘uladi.
Millionlab dollarlar va sportdagi meros: Jang ortidagi asl sabablar
37 yoshli chempion ushbu to‘qnashuvning sport va biznes nuqtayi nazaridan ahamiyatini alohida baholadi:
Katta moliyaviy daromad: Jastin Geydji Konorga qarshi jang kassa rekordini yangilashini va bu uning hamyoniga katta foyda keltirishini ochiq ta’kidladi: «Hech shubhasiz, u ushbu sport turining eng buyuk superyulduzlaridan biri, shunday ekan, u kabi yigit bilan jang qilish men uchun moliyaviy jihatdan juda foydali bo‘ladi»;
Afsonaviy maqomga erishish: Chempionning fikricha, Makgregor ustidan qozoniladigan ishonchli g‘alaba uning faoliyatiga yakuniy va eng yorqin nuqtani qo‘yib, uni MMA tarixining eng buyuk jangchilari qatoriga kiritadi.
Sizningcha, Jastin Geydji va Konor Makgregor o‘rtasidagi ehtimoliy jang tashkil etilsa, unda kim g‘alaba qozonadi? 37 yoshli amaldagi chempion Konorni nokautga uchrata oladimi yoki irlandiyalik yulduz qaytadan cho‘qqini zabt etishi mumkinmi? Mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…