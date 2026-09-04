Apple kompaniyasida yangi davr boshlandi: Jon Ternus boshqaruvni qoʻlga oldi

·16·Texno
Apple kompaniyasida yangi davr boshlandi: Jon Ternus boshqaruvni qoʻlga oldi

Texnologiya olamida katta oʻzgarish yuz berdi va Apple kompaniyasida rasman Jon Ternus davri boshlandi. Shu hafta Tims Kuk bosh direktor lavozimidan isteʼfoga chiqib, kompaniya boshqaruvini sobiq apparat taʼminoti rahbari Jon Ternusga topshirdi. Bu kadrlar almashinuvi global texnologiya bozorida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki yangi rahbar oʻzining ilk xizmat xatidanoq kelasi haftayoq ulkan taqdimot boʻlib oʻtishini vaʼda qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining Equity podkastida muhokama qilinganidek, bunday zich taqvim yangi rahbar oʻz ish joyiga toʻliq oʻrnashishiga ulgurmasdanoq eng muhim tadbirlardan biri — navbatdagi iPhone taqdimoti uning zimmasiga tushishini anglatadi. Tim Cook esa kompaniyadan butunlay ketmayapti, u Ijroiya raisi lavozimida qolmoqda. Kukning asosiy eʼtibori siyosiy munosabatlar va soʻnggi paytlarda xarita belgilaridagi kichik oʻzgarishlar ham jamoatchilik eʼtiboridagi nozik masalaga aylanib ulgurgan sohalarga qaratiladi.

Yangi rahbar oldidagi sinovlar

Mutaxassislarning fikricha, Jon Ternusning faoliyati aksiyadorlar va bozor tomonidan qanday qabul qilinishi va unga qancha erkinlik berilishi hozircha asosiy savol boʻlib qolmoqda. Apple anʼanaviy ravishda qurilmalar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan boʻlsa-da, hozirgi sunʼiy intellekt davrida dasturiy taʼminot masalalari birinchi oʻringa chiqmoqda.

Qizigʻi shundaki, sobiq apparat rahbari boʻlgan Ternus aynan dasturiy taʼminot yoʻnalishida katta muvaffaqiyatlarga erishish uchun qulayroq mavqeda boʻlishi mumkin. Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi fonida Apple oʻz mahsulotlarining dasturiy qismini tubdan yangilashga muhtoj va aksiyadorlar yangi rahbariyatdan aynan shu yoʻnalishda tezkor natijalar kutmoqda.

Kelajak istiqbollari

Kompaniyaning kelgusidagi strategiyasi nafaqat yangi gadjetlarni taqdim etish, balki ekotizimni zamonaviy intellektual xususiyatlar bilan boyitishni ham oʻz ichiga oladi. Jon Ternusning muhandislik tajribasi va Tim Cookning strategik koʻmagi Apple uchun yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda.

Bozor kuzatuvchilari yangi bosh direktorning birinchi haftalardagi qarorlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Oldinda esa kompaniya tarixidagi eng muhim taqdimotlardan biri turibdi va bu Ternus uchun oʻz salohiyatini darhol namoyon etish uchun ilk jiddiy imkoniyat boʻladi.

AppleJon TernusTim CookiPhoneTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ulefone maxsus ekшен-kamerali himoyalangan Xsnap 7 Pro smartfonini taqdim etdiUlefone maxsus ekшен-kamerali himoyalangan Xsnap 7 Pro smartfonini taqdim etdiBugun, 22:50Fan olamini hayratga solgan eng g‘alati kashfiyotlar — Shnobel mukofotining yangi laureatlariFan olamini hayratga solgan eng g‘alati kashfiyotlar — Shnobel mukofotining yangi laureatlariBugun, 22:39SpaceXAI AQShda Starlink interneti uchun 50 foizlik chegirma eʼlon qildiSpaceXAI AQShda Starlink interneti uchun 50 foizlik chegirma eʼlon qildiBugun, 17:53Tesla Cybercab avtomashinalariga Starlink V5 texnologiyasi oʻrnatiladiTesla Cybercab avtomashinalariga Starlink V5 texnologiyasi oʻrnatiladiBugun, 17:26Xiaomi 10 000 mA·ch batareyali va 100 W quvvatlovchi Poco X8 Power smartfonini taqdim etdiXiaomi 10 000 mA·ch batareyali va 100 W quvvatlovchi Poco X8 Power smartfonini taqdim etdiBugun, 16:57Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlash rejasi sud jarayonida fosh etildiSamsung texnologiyalarini oʻgʻirlash rejasi sud jarayonida fosh etildiBugun, 16:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi