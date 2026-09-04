Apple kompaniyasida yangi davr boshlandi: Jon Ternus boshqaruvni qoʻlga oldi
Texnologiya olamida katta oʻzgarish yuz berdi va Apple kompaniyasida rasman Jon Ternus davri boshlandi. Shu hafta Tims Kuk bosh direktor lavozimidan isteʼfoga chiqib, kompaniya boshqaruvini sobiq apparat taʼminoti rahbari Jon Ternusga topshirdi. Bu kadrlar almashinuvi global texnologiya bozorida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki yangi rahbar oʻzining ilk xizmat xatidanoq kelasi haftayoq ulkan taqdimot boʻlib oʻtishini vaʼda qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining Equity podkastida muhokama qilinganidek, bunday zich taqvim yangi rahbar oʻz ish joyiga toʻliq oʻrnashishiga ulgurmasdanoq eng muhim tadbirlardan biri — navbatdagi iPhone taqdimoti uning zimmasiga tushishini anglatadi. Tim Cook esa kompaniyadan butunlay ketmayapti, u Ijroiya raisi lavozimida qolmoqda. Kukning asosiy eʼtibori siyosiy munosabatlar va soʻnggi paytlarda xarita belgilaridagi kichik oʻzgarishlar ham jamoatchilik eʼtiboridagi nozik masalaga aylanib ulgurgan sohalarga qaratiladi.
Yangi rahbar oldidagi sinovlarMutaxassislarning fikricha, Jon Ternusning faoliyati aksiyadorlar va bozor tomonidan qanday qabul qilinishi va unga qancha erkinlik berilishi hozircha asosiy savol boʻlib qolmoqda. Apple anʼanaviy ravishda qurilmalar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan boʻlsa-da, hozirgi sunʼiy intellekt davrida dasturiy taʼminot masalalari birinchi oʻringa chiqmoqda.
Qizigʻi shundaki, sobiq apparat rahbari boʻlgan Ternus aynan dasturiy taʼminot yoʻnalishida katta muvaffaqiyatlarga erishish uchun qulayroq mavqeda boʻlishi mumkin. Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi fonida Apple oʻz mahsulotlarining dasturiy qismini tubdan yangilashga muhtoj va aksiyadorlar yangi rahbariyatdan aynan shu yoʻnalishda tezkor natijalar kutmoqda.
Kelajak istiqbollariKompaniyaning kelgusidagi strategiyasi nafaqat yangi gadjetlarni taqdim etish, balki ekotizimni zamonaviy intellektual xususiyatlar bilan boyitishni ham oʻz ichiga oladi. Jon Ternusning muhandislik tajribasi va Tim Cookning strategik koʻmagi Apple uchun yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda.
Bozor kuzatuvchilari yangi bosh direktorning birinchi haftalardagi qarorlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Oldinda esa kompaniya tarixidagi eng muhim taqdimotlardan biri turibdi va bu Ternus uchun oʻz salohiyatini darhol namoyon etish uchun ilk jiddiy imkoniyat boʻladi.
…