Ulefone maxsus ekшен-kamerali himoyalangan Xsnap 7 Pro smartfonini taqdim etdi
Mobil texnologiyalar bozori yana bir gʼayrioddiy qurilma bilan boyidi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Ulefone kompaniyasiga tegishli RugOne brendi orqa paneliga olinadigan ekşen-kamera oʻrnatilgan Xsnap 7 Pro himoyalangan smartfonini rasman eʼlon qildi. Ushbu oʻziga xos yechim mobil qurilmalar va harakat kameralarining imkoniyatlarini oʻzaro uygʻunlashtirib, foydalanuvchilarga yangi ijodiy imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi smartfonning asosiy oʻziga xos jihati bu uning korpusiga magnitlar yordamida biriktiriladigan ixcham kub shaklidagi modulidir. Ushbu kamerani istalgan vaqtda korpusdan ajratib olib, kiyimga yoki turli anjomlarga oʻrnatgan holda alohida ishlatish mumkin. Bu esa ekstremal vaziyatlarda yoki sayohatlarda toʻgʻridan-toʻgʻri birinchi shaxsdan sifatli tasvirlarni yozib olish imkonini beradi.
Kameraning texnik imkoniyatlariOlinadigan modul oʻzining mustaqil tizimiga ega boʻlib, u 2,7K formatida soniyasiga 30 kadr tezlikda videolarni yozib olishni qoʻllab-quvvatlaydi. Kameraning ichki qismida oʻz xotira namunasi sifatida 64 Gb sigʻimli flesh-nanokontroller joylashtirilgan. Shuningdek, u oʻzining kichik akkumulyatori evaziga uzluksiz ravishda 40 daqiqagacha video yozishga qodir.
Ushbu mini-kamera smartfonga maxsus ilova orqali simsiz tarmoqlar yordamida ulanadi. Ishlab chiqaruvchilar uning suv ostida ham bemalol ishlay olishiga alohida eʼtibor qaratishgan: modul suv ostiga 5 metrgacha chuqurlikka shoʻngʻishga bardosh bera oladi, bu esa uning chidamliligini yanada oshiradi.
Mustahkam korpus va asosiy xususiyatlarSmartfonning oʻzi ham oʻta ogʻir sharoitlarda foydalanishga moʻljallangan boʻlib, u yuqori standartdagi IP69K himoyasiga ega. Qurilmaning asosiy kamerasi optik stabilizatsiya tizimi bilan jihozlangan hamda 50 megapiksellik aniqlikda suratga oladi. Shu bilan birga, qurilma qorongʻuda koʻrishni taʼminlovchi infrasamarali yoritgichli 64 megapiksellik qoʻshimcha kamera bilan ham taʼminlangan.
Qurilma unumdorligi zamonaviy MediaTek Dimensity 8400 protsessoriga tayanadi. Foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida smartfonga 6,67 dyuymli, kadrlar chastotasi 120 Hz boʻlgan sifatli AMOLED ekran oʻrnatilgan. Qolgan texnik tavsilotlar va imkoniyatlar keyinroq rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.
Manba bergan maʼlumotlarga koʻra, RugOne Xsnap 7 Pro smartfoni joriy yilning 7-sentabr kuni Kickstarter kraudfaunding platformasida namoyish etiladi. Ilk xaridorlar ushbu noyob gadjetni 800 yevro evaziga buyurtma qilish imkoniyatiga ega boʻladilar. Global savdolar esa oktyabr oyida boshlanishi rejalashtirilgan boʻlib, uning narxi 1000 AQSh dollarini tashkil qiladi.
…