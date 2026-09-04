Ulefone maxsus ekшен-kamerali himoyalangan Xsnap 7 Pro smartfonini taqdim etdi

·8·Texno
Ulefone maxsus ekшен-kamerali himoyalangan Xsnap 7 Pro smartfonini taqdim etdi

Mobil texnologiyalar bozori yana bir gʼayrioddiy qurilma bilan boyidi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Ulefone kompaniyasiga tegishli RugOne brendi orqa paneliga olinadigan ekşen-kamera oʻrnatilgan Xsnap 7 Pro himoyalangan smartfonini rasman eʼlon qildi. Ushbu oʻziga xos yechim mobil qurilmalar va harakat kameralarining imkoniyatlarini oʻzaro uygʻunlashtirib, foydalanuvchilarga yangi ijodiy imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi smartfonning asosiy oʻziga xos jihati bu uning korpusiga magnitlar yordamida biriktiriladigan ixcham kub shaklidagi modulidir. Ushbu kamerani istalgan vaqtda korpusdan ajratib olib, kiyimga yoki turli anjomlarga oʻrnatgan holda alohida ishlatish mumkin. Bu esa ekstremal vaziyatlarda yoki sayohatlarda toʻgʻridan-toʻgʻri birinchi shaxsdan sifatli tasvirlarni yozib olish imkonini beradi.

Kameraning texnik imkoniyatlari

Olinadigan modul oʻzining mustaqil tizimiga ega boʻlib, u 2,7K formatida soniyasiga 30 kadr tezlikda videolarni yozib olishni qoʻllab-quvvatlaydi. Kameraning ichki qismida oʻz xotira namunasi sifatida 64 Gb sigʻimli flesh-nanokontroller joylashtirilgan. Shuningdek, u oʻzining kichik akkumulyatori evaziga uzluksiz ravishda 40 daqiqagacha video yozishga qodir.

Ushbu mini-kamera smartfonga maxsus ilova orqali simsiz tarmoqlar yordamida ulanadi. Ishlab chiqaruvchilar uning suv ostida ham bemalol ishlay olishiga alohida eʼtibor qaratishgan: modul suv ostiga 5 metrgacha chuqurlikka shoʻngʻishga bardosh bera oladi, bu esa uning chidamliligini yanada oshiradi.

Mustahkam korpus va asosiy xususiyatlar

Smartfonning oʻzi ham oʻta ogʻir sharoitlarda foydalanishga moʻljallangan boʻlib, u yuqori standartdagi IP69K himoyasiga ega. Qurilmaning asosiy kamerasi optik stabilizatsiya tizimi bilan jihozlangan hamda 50 megapiksellik aniqlikda suratga oladi. Shu bilan birga, qurilma qorongʻuda koʻrishni taʼminlovchi infrasamarali yoritgichli 64 megapiksellik qoʻshimcha kamera bilan ham taʼminlangan.

Qurilma unumdorligi zamonaviy MediaTek Dimensity 8400 protsessoriga tayanadi. Foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida smartfonga 6,67 dyuymli, kadrlar chastotasi 120 Hz boʻlgan sifatli AMOLED ekran oʻrnatilgan. Qolgan texnik tavsilotlar va imkoniyatlar keyinroq rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.

Manba bergan maʼlumotlarga koʻra, RugOne Xsnap 7 Pro smartfoni joriy yilning 7-sentabr kuni Kickstarter kraudfaunding platformasida namoyish etiladi. Ilk xaridorlar ushbu noyob gadjetni 800 yevro evaziga buyurtma qilish imkoniyatiga ega boʻladilar. Global savdolar esa oktyabr oyida boshlanishi rejalashtirilgan boʻlib, uning narxi 1000 AQSh dollarini tashkil qiladi.

UlefoneSmartfonEkşen kameraTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fan olamini hayratga solgan eng g‘alati kashfiyotlar — Shnobel mukofotining yangi laureatlariFan olamini hayratga solgan eng g‘alati kashfiyotlar — Shnobel mukofotining yangi laureatlariBugun, 22:39Apple kompaniyasida yangi davr boshlandi: Jon Ternus boshqaruvni qoʻlga oldiApple kompaniyasida yangi davr boshlandi: Jon Ternus boshqaruvni qoʻlga oldiBugun, 22:26SpaceXAI AQShda Starlink interneti uchun 50 foizlik chegirma eʼlon qildiSpaceXAI AQShda Starlink interneti uchun 50 foizlik chegirma eʼlon qildiBugun, 17:53Tesla Cybercab avtomashinalariga Starlink V5 texnologiyasi oʻrnatiladiTesla Cybercab avtomashinalariga Starlink V5 texnologiyasi oʻrnatiladiBugun, 17:26Xiaomi 10 000 mA·ch batareyali va 100 W quvvatlovchi Poco X8 Power smartfonini taqdim etdiXiaomi 10 000 mA·ch batareyali va 100 W quvvatlovchi Poco X8 Power smartfonini taqdim etdiBugun, 16:57Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlash rejasi sud jarayonida fosh etildiSamsung texnologiyalarini oʻgʻirlash rejasi sud jarayonida fosh etildiBugun, 16:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi