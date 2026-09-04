Ikki boshli kaltakesak taqdiri barchani hayratga soldi

·0·Dunyo
Ikki boshli kaltakesak taqdiri barchani hayratga soldi

Dunyo bo‘ylab ko‘plab insonlarning mehrini qozongan ikki boshli gekkon Simon va Garfunkel ovqat yeyishdan bosh tortib, vazni kamaygani sababli hayotiga yakun yasaldi.

Bu sudralib yuruvchi jonivor qariyb ikki oy yashadi. Uning har ikki boshi ham mustaqil ravishda ovqatlana olishi hammani hayratga solgan edi.

Biroq gekkonni parvarish qilgan Rockstar Geckos uning so‘nggi kunlarda sustlashgani, ovqatlanishdan to‘xtagani va vazni kamayganini ma’lum qildi. Shundan so‘ng unga qarovchilar og‘ir qaror qabul qilib, uni uxlatishga majbur bo‘ldi.

Gekkon kaltakesaklari qanday tug‘ilgan?

Simon va Garfunkel 29 iyun kuni Pensilvaniyaning shimoli-sharqiy qismidagi er-xotin seleksiya markazida kutilmaganda tuxumdan chiqqan. Tuxumda g‘ayrioddiy holat sezilmagan, ammo undan ikki boshli gekkon paydo bo‘lgan.

Unga qarovchilar dastlab uning uzoq yashashiga shubha qilgan. Chunki bunday holatda tug‘ilgan hayvonlar ko‘pincha jiddiy sog‘liq muammolariga duch keladi.

Shunga qaramay, gekkon yaxshi rivojlangan. Tuxumdan chiqqanidan bir kun o‘tib, teri tashlash jarayonini ham yordamsiz amalga oshirgan. Ovqatga oson yetishi uchun maxsus moslashtirilgan inshootga joylashtirilgan.

To‘rt haftalik paytida uning vazni atigi 1,8 gramm bo‘lgan. Ikki boshi ham mustaqil ovqatlangan va ulardan biri ikkinchisidan ustun bo‘lmagan. Tanasining tuzilishi esa bir-birini tishlash imkonini bermagan.

Simon va Garfunkelda ditsefaliya — hayvonning ikki bosh bilan tug‘ilishiga olib keladigan juda kam uchraydigan rivojlanish anomaliyasi mavjud edi. 2010 yildagi ilmiy taqrizda o‘sha vaqtgacha kaltakesaklarning uchta oilasida atigi to‘rtta shunday holat hujjatlashtirilgani qayd etilgan.

Odatda sog‘lom tojli gekkonlar inson parvarishida 15–20 yil yashaydi. Biroq ikki boshli gekkonlar uchun aniq umr davomiyligi belgilanmagan.

Simon va Garfunkel taqdirini kuzatib borgan muxlislar ularning o‘limi haqidagi xabarni og‘ir qabul qildi. Ko‘pchilik gekkonlarning voyaga yetganini ko‘rishga umid qilganini bildirib, parvarishlovchilarga ta’ziya va minnatdorlik so‘zlarini yo‘lladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Snoudon tog‘ida 35 yoshli britaniyalik ayol vafot etdiSnoudon tog‘ida 35 yoshli britaniyalik ayol vafot etdiBugun, 17:59Luish Nani Qozog‘istonda 6 farzandli oilaga yangi xonadon kalitini topshirdiLuish Nani Qozog‘istonda 6 farzandli oilaga yangi xonadon kalitini topshirdiBugun, 17:02Qozog‘istonda axlat konteyneridan tirik chaqaloq topildiQozog‘istonda axlat konteyneridan tirik chaqaloq topildiBugun, 16:29«AQSH floti uchun logistik dahshat»: Eron Amerika eskadrasini og‘ir ahvolga solib qo‘ydi«AQSH floti uchun logistik dahshat»: Eron Amerika eskadrasini og‘ir ahvolga solib qo‘ydiBugun, 14:30Rossiya Trampning Ukraina bo‘yicha tashabbusini keskin baholadi...Rossiya Trampning Ukraina bo‘yicha tashabbusini keskin baholadi...Bugun, 14:262,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldi2,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldiBugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi