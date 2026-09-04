Ikki boshli kaltakesak taqdiri barchani hayratga soldi
Dunyo bo‘ylab ko‘plab insonlarning mehrini qozongan ikki boshli gekkon Simon va Garfunkel ovqat yeyishdan bosh tortib, vazni kamaygani sababli hayotiga yakun yasaldi.
Bu sudralib yuruvchi jonivor qariyb ikki oy yashadi. Uning har ikki boshi ham mustaqil ravishda ovqatlana olishi hammani hayratga solgan edi.
Biroq gekkonni parvarish qilgan Rockstar Geckos uning so‘nggi kunlarda sustlashgani, ovqatlanishdan to‘xtagani va vazni kamayganini ma’lum qildi. Shundan so‘ng unga qarovchilar og‘ir qaror qabul qilib, uni uxlatishga majbur bo‘ldi.
Gekkon kaltakesaklari qanday tug‘ilgan?
Simon va Garfunkel 29 iyun kuni Pensilvaniyaning shimoli-sharqiy qismidagi er-xotin seleksiya markazida kutilmaganda tuxumdan chiqqan. Tuxumda g‘ayrioddiy holat sezilmagan, ammo undan ikki boshli gekkon paydo bo‘lgan.
Unga qarovchilar dastlab uning uzoq yashashiga shubha qilgan. Chunki bunday holatda tug‘ilgan hayvonlar ko‘pincha jiddiy sog‘liq muammolariga duch keladi.
Shunga qaramay, gekkon yaxshi rivojlangan. Tuxumdan chiqqanidan bir kun o‘tib, teri tashlash jarayonini ham yordamsiz amalga oshirgan. Ovqatga oson yetishi uchun maxsus moslashtirilgan inshootga joylashtirilgan.
To‘rt haftalik paytida uning vazni atigi 1,8 gramm bo‘lgan. Ikki boshi ham mustaqil ovqatlangan va ulardan biri ikkinchisidan ustun bo‘lmagan. Tanasining tuzilishi esa bir-birini tishlash imkonini bermagan.
Simon va Garfunkelda ditsefaliya — hayvonning ikki bosh bilan tug‘ilishiga olib keladigan juda kam uchraydigan rivojlanish anomaliyasi mavjud edi. 2010 yildagi ilmiy taqrizda o‘sha vaqtgacha kaltakesaklarning uchta oilasida atigi to‘rtta shunday holat hujjatlashtirilgani qayd etilgan.
Odatda sog‘lom tojli gekkonlar inson parvarishida 15–20 yil yashaydi. Biroq ikki boshli gekkonlar uchun aniq umr davomiyligi belgilanmagan.
Simon va Garfunkel taqdirini kuzatib borgan muxlislar ularning o‘limi haqidagi xabarni og‘ir qabul qildi. Ko‘pchilik gekkonlarning voyaga yetganini ko‘rishga umid qilganini bildirib, parvarishlovchilarga ta’ziya va minnatdorlik so‘zlarini yo‘lladi.
…