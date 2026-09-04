«Oltin poygada intriga avjiga chiqdi»: «Paxtakor» «Andijon»ni yirik hisobda mag‘lub etdi
O‘zbekiston Superligasining 20-turida poytaxtning «Paxtakor» klubi muhim va ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi. Toshkentda «Andijon»ni qabul qilgan «sherlar» raqib darvozasiga javobsiz uchta to‘p kiritib, yirik 3:0 hisobida ustun keldi. Ushbu g‘alaba orqali qarshiliklardan qaqshatqich zarba qabul qilib olgan peshqadam «Neftchi» bilan oradagi farq atigi 2 ochkogacha qisqardi va chempionlik poygasidagi intriga eng yuqori cho‘qqisiga chiqdi.
Birinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarbalar: Toshkentdagi ustunlik
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab mezbonlarning to‘liq nazorati ostida o‘tdi:
Zaid Tahsindan tezkor gol: Bahsning 21-daqiqasida iroqlik legioner Zaid Tahsin hisobni ochib, «Paxtakor»ni oldinga olib chiqdi (1:0);
Sobirxo‘jayevning aniq zarbasi: Ko‘p o‘tmay, 29-daqiqada tajribali yarimhimoyachi Sardor Sobirxo‘jayev raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi (2:0);
Abdumajidovdan yakuniy nuqta: Ikkinchi bo‘limda ham faollikni pasaytirmagan poytaxtliklar 69-daqiqada uchinchi golni urdi — Muhammadrasul Abdumajidov «Andijon» posbonini ojiz qoldirib, yakuniy hisobni o‘rnatdi (3:0).
Yulduzli tarkib va «Andijon»ning javobsiz hujumlari
Uchrashuv davomida har ikki jamoa tarkibida ko‘plab yetakchi o‘yinchilar maydonga tushdi:
«Paxtakor»ning hujumkor salohiyati: Toshkent klubi safida Bashar Resan, Ayman Hussayn va Flamarion singari yuqori darajadagi legionerlar maydonda faol harakat qildi. Sanjar Quvvatov qo‘riqlagan darvoza esa o‘yin davomida daxlsiz qoldi;
«Andijon»ning o‘zgarishlari: Mehmonlar murabbiylar shtabi ikkinchi bo‘limda zaxiradan Humoyunmirzo Iminov, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov va Martin Boakeni jangga tashlab, vaziyatni o‘nglashga uringan bo‘lsa-da, «Paxtakor»ning tartibli himoyasini yorib o‘tishning iloji bo‘lmadi.
Turnir jadvali: 2 ochkolik farq va 8-pog‘onadagi vodiyliklar
20-tur yakunlariga ko‘ra Superliga jadvalining yuqori qismida vaziyat keskin o‘zgardi:
«Paxtakor» ta’qibni kuchaytirdi: Poytaxtliklar o‘z ochkolari sonini 43 taga yetkazib, mustahkam 2-o‘rinda bormoqda. «Neftchi»ning Qarshidagi (2:6) mag‘lubiyatidan so‘ng birinchi va ikkinchi o‘rin o‘rtasidagi tafovut atigi 2 ochkoni tashkil etmoqda;
«Andijon»ning mavqeyi: 27 ochkoga ega bo‘lgan «Andijon» jamoasi esa turnir jadvalining 8-pog‘onasida qolmoqda.
Sizningcha, «Paxtakor» keyingi turlarda «Neftchi»ni quvib o‘tib, chempionlik unvonini qo‘lga kirita oladimi? Toshkentliklarning bugungi o‘yinida qaysi chiziq ko‘proq ishonchli ko‘rindi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring!
…