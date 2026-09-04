«Oltin poygada intriga avjiga chiqdi»: «Paxtakor» «Andijon»ni yirik hisobda mag‘lub etdi

·30·Sport
«Oltin poygada intriga avjiga chiqdi»: «Paxtakor» «Andijon»ni yirik hisobda mag‘lub etdi

O‘zbekiston Superligasining 20-turida poytaxtning «Paxtakor» klubi muhim va ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi. Toshkentda «Andijon»ni qabul qilgan «sherlar» raqib darvozasiga javobsiz uchta to‘p kiritib, yirik 3:0 hisobida ustun keldi. Ushbu g‘alaba orqali qarshiliklardan qaqshatqich zarba qabul qilib olgan peshqadam «Neftchi» bilan oradagi farq atigi 2 ochkogacha qisqardi va chempionlik poygasidagi intriga eng yuqori cho‘qqisiga chiqdi.

Birinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarbalar: Toshkentdagi ustunlik

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab mezbonlarning to‘liq nazorati ostida o‘tdi:

  • Zaid Tahsindan tezkor gol: Bahsning 21-daqiqasida iroqlik legioner Zaid Tahsin hisobni ochib, «Paxtakor»ni oldinga olib chiqdi (1:0);

  • Sobirxo‘jayevning aniq zarbasi: Ko‘p o‘tmay, 29-daqiqada tajribali yarimhimoyachi Sardor Sobirxo‘jayev raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi (2:0);

  • Abdumajidovdan yakuniy nuqta: Ikkinchi bo‘limda ham faollikni pasaytirmagan poytaxtliklar 69-daqiqada uchinchi golni urdi — Muhammadrasul Abdumajidov «Andijon» posbonini ojiz qoldirib, yakuniy hisobni o‘rnatdi (3:0).

Yulduzli tarkib va «Andijon»ning javobsiz hujumlari

Uchrashuv davomida har ikki jamoa tarkibida ko‘plab yetakchi o‘yinchilar maydonga tushdi:

  • «Paxtakor»ning hujumkor salohiyati: Toshkent klubi safida Bashar Resan, Ayman Hussayn va Flamarion singari yuqori darajadagi legionerlar maydonda faol harakat qildi. Sanjar Quvvatov qo‘riqlagan darvoza esa o‘yin davomida daxlsiz qoldi;

  • «Andijon»ning o‘zgarishlari: Mehmonlar murabbiylar shtabi ikkinchi bo‘limda zaxiradan Humoyunmirzo Iminov, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov va Martin Boakeni jangga tashlab, vaziyatni o‘nglashga uringan bo‘lsa-da, «Paxtakor»ning tartibli himoyasini yorib o‘tishning iloji bo‘lmadi.

Turnir jadvali: 2 ochkolik farq va 8-pog‘onadagi vodiyliklar

20-tur yakunlariga ko‘ra Superliga jadvalining yuqori qismida vaziyat keskin o‘zgardi:

  • «Paxtakor» ta’qibni kuchaytirdi: Poytaxtliklar o‘z ochkolari sonini 43 taga yetkazib, mustahkam 2-o‘rinda bormoqda. «Neftchi»ning Qarshidagi (2:6) mag‘lubiyatidan so‘ng birinchi va ikkinchi o‘rin o‘rtasidagi tafovut atigi 2 ochkoni tashkil etmoqda;

  • «Andijon»ning mavqeyi: 27 ochkoga ega bo‘lgan «Andijon» jamoasi esa turnir jadvalining 8-pog‘onasida qolmoqda.

Sizningcha, «Paxtakor» keyingi turlarda «Neftchi»ni quvib o‘tib, chempionlik unvonini qo‘lga kirita oladimi? Toshkentliklarning bugungi o‘yinida qaysi chiziq ko‘proq ishonchli ko‘rindi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC chempioni Jastin Geydji Konor Makgregor bilan jang sabablarini ochiqladiUFC chempioni Jastin Geydji Konor Makgregor bilan jang sabablarini ochiqladiBugun, 22:49«Nasaf» «Neftchi»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Nasaf» «Neftchi»ni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 21:10«Mourino qo‘ng‘iroq qilsa, “Real”ga boraman»: Maktominaydan shov-shuvli ishora!«Mourino qo‘ng‘iroq qilsa, “Real”ga boraman»: Maktominaydan shov-shuvli ishora!Bugun, 21:09Peshqadam taslim etildi: «Nasaf» Qarshida «Neftchi» darvozasiga 6 ta gol urdiPeshqadam taslim etildi: «Nasaf» Qarshida «Neftchi» darvozasiga 6 ta gol urdiBugun, 21:04«Siti»ning Yevropani zabt etish rejasi: Mareska YECHL uchun kutilmagan tarkibni e’lon qildi«Siti»ning Yevropani zabt etish rejasi: Mareska YECHL uchun kutilmagan tarkibni e’lon qildiBugun, 20:19«Do‘konlarda uning ismi yo‘qoldi»: «Atletiko» Xulian Alvares liboslari savdosini to‘xtatdimi?«Do‘konlarda uning ismi yo‘qoldi»: «Atletiko» Xulian Alvares liboslari savdosini to‘xtatdimi?Bugun, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)