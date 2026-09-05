150 ming kilometr yoʻl yurgan elektromobillar batareyasi holati maʼlum qilindi

·0·Avto
150 ming kilometr yoʻl yurgan elektromobillar batareyasi holati maʼlum qilindi

Avstriyaning AVILOO kompaniyasi tortish batareyalarini tashxislash boʻyicha keng koʻlamli tadqiqot oʻtkazib, 150 ming kilometr masofani bosib oʻtgan mashinalarning akkumulyatorlari qanday holatda qolishini aniqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tahlil jarayonida 20 ta ommabop elektromobil modeli boʻyicha yarim milliondan ortiq mustaqil sinov natijalari solishtirilib, zamonaviy akkumulyatorlarning uzoq muddatli chidamliligi baholandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oʻtkazilgan tahlillar natijalariga koʻra, eng yaxshi koʻrsatkichlarni namoyish etgan zamonaviy elektromobillar 150 ming kilometrlik masofadan soʻng ham oʻzining dastlabki foydali sigʻimining qariyb 94 foizini saqlab qolishga muvaffaq boʻlmoqda. Mutaxassislar buni akkumulyatorlar texnologiyasi jadal rivojlanib borayotgani va ularning termoregulyatsiya tizimlari takomillashgani bilan izohlaydilar.

Yetakchi modellar va eng chidamli batareyalar

Tadqiqot doirasida eng yuqori natijani Mercedes-Benz EQA modeli qayd etdi. Ushbu krossoverda batareyaning dastlabki sigʻimini aks ettiruvchi State of Health (SoH) koʻrsatkichi mediani boʻyicha 94 foizni tashkil etdi. Undan keyingi oʻrinlarni minimal farq bilan Janubiy Koreya va Germaniya avtomobillari egalladi.

Jumladan, Hyundai IONIQ 5 modeli 93,8 foiz natija koʻrsatgan boʻlsa, BMW i4 elektromobili 93,6 foizli koʻrsatkich bilan kuchli uchlikni yakunladi. Shuningdek, beshlikka Hyundai Kona EV hamda Volvo XC40 Recharge kirib, ular 92 foizdan ziyod sigʻimni saqlab qolganini tasdiqladi. Ford Mustang Mach-E va Polestar 2 modellari esa 92,5 foiz atrofidagi natijani qayd etdi.

Tesla va boshqa modellarning koʻrsatkichlari

Mashhur Tesla elektromobillari ushbu reytingda yetakchilardan biroz pastroq natija koʻrsatdi. Xususan, Tesla Model Y modeli 150 ming kilometrdan keyin 90,3 foiz SoH koʻrsatkichiga ega boʻlgan boʻlsa, Tesla Model 3 oʻrtacha 88,9 foiz natija koʻrsatdi. Qizigʻi shundaki, dastlabki 50 ming kilometr masofada Tesla Model Y batareyasi 94,5 foiz atrofida turgan edi.

Tekshirilgan modellar orasida eng past natijalardan biri Nissan Leaf ZE1 modelida qayd etildi — uning koʻrsatkichi 86,3 foizni tashkil etdi. Mutaxassislar buni ushbu mashinadagi nisbatan kichik — 40 kW·soatli batareya bilan izohladilar. Bir xil masofani bosib oʻtish uchun bunday avtomobillar akkumulyatori kattaroq sigʻimli modellarga qaraganda koʻproq quvvatlanish siklini boshdan kechirishga majbur boʻladi.

Batareya holatidagi tafovutlar va ularning sabablari

Tadqiqot mualliflarining taʼkidlashicha, bitta modeldagi avtomobillarning oʻrtacha koʻrsatkichidan koʻra, ularning oʻzaro farqi muhimroq rol oʻynaydi. Bir xil masofani bosib oʻtgan va bir xil modeldagi ikki mashinaning batareya holati bir-biridan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Masalan, ayrim hollarda bu farq 13,5 foiz punktgacha yetgan.

SoH koʻrsatkichidagi 10 foizlik farq real yurish zaxirasida oʻnlab kilometrlar tafovutini anglatishi mumkin. Batareyalar degradatsiyasiga quyidagi omillar bevosita taʼsir koʻrsatadi:

  • Akkumulyator kislotasi va kimyoviy tarkibi
  • Iqlim sharoiti va hudud harorati
  • Quvvatlash tartib-qoidalari va tezligi
  • Toʻliq quvvatlanish sikllari soni
  • Mashinaning yuqori darajada zaryadlangan holda turgan vaqti
Umuman olganda, ushbu global tadqiqot zamonaviy tortish batareyalari kutilganidan ham sekinroq eskirishini koʻrsatdi. Hatto eng past koʻrsatkich qayd etgan modellar ham 150 ming kilometrlik marradan soʻng oʻz sigʻimining 85 foizidan ortigʻini saqlab qolishga qodir ekanligi isbotlandi.

Elektr mashinaBatareya degradatsiyasiAvtomobil yangiliklariMercedes-BenzTesla
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdiKecha, 20:32Donut Lab qattiq holatdagi batareyasi 409 W•ch/kg zichlik koʻrsatdiDonut Lab qattiq holatdagi batareyasi 409 W•ch/kg zichlik koʻrsatdi03.09, 18:24Geely besh daqiqada quvvatlovchi 1800 kW quvvatga ega stansiyalarni ishlab chiqmoqdaGeely besh daqiqada quvvatlovchi 1800 kW quvvatga ega stansiyalarni ishlab chiqmoqda03.09, 13:24BYD xususiy uylar uchun quyosh elektr stansiyalarini taqdim etdiBYD xususiy uylar uchun quyosh elektr stansiyalarini taqdim etdi03.09, 09:557 oyda 263 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi — bozorda qaysi rusumlar peshqadam?7 oyda 263 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi — bozorda qaysi rusumlar peshqadam?03.09, 09:37Kia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdiKia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdi03.09, 07:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Range Rover qanday qilib Rolls-Royce bilan raqobat qila oladi
Range Rover qanday qilib Rolls-Royce bilan raqobat qila oladi