150 ming kilometr yoʻl yurgan elektromobillar batareyasi holati maʼlum qilindi
Avstriyaning AVILOO kompaniyasi tortish batareyalarini tashxislash boʻyicha keng koʻlamli tadqiqot oʻtkazib, 150 ming kilometr masofani bosib oʻtgan mashinalarning akkumulyatorlari qanday holatda qolishini aniqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tahlil jarayonida 20 ta ommabop elektromobil modeli boʻyicha yarim milliondan ortiq mustaqil sinov natijalari solishtirilib, zamonaviy akkumulyatorlarning uzoq muddatli chidamliligi baholandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Oʻtkazilgan tahlillar natijalariga koʻra, eng yaxshi koʻrsatkichlarni namoyish etgan zamonaviy elektromobillar 150 ming kilometrlik masofadan soʻng ham oʻzining dastlabki foydali sigʻimining qariyb 94 foizini saqlab qolishga muvaffaq boʻlmoqda. Mutaxassislar buni akkumulyatorlar texnologiyasi jadal rivojlanib borayotgani va ularning termoregulyatsiya tizimlari takomillashgani bilan izohlaydilar.
Yetakchi modellar va eng chidamli batareyalarTadqiqot doirasida eng yuqori natijani Mercedes-Benz EQA modeli qayd etdi. Ushbu krossoverda batareyaning dastlabki sigʻimini aks ettiruvchi State of Health (SoH) koʻrsatkichi mediani boʻyicha 94 foizni tashkil etdi. Undan keyingi oʻrinlarni minimal farq bilan Janubiy Koreya va Germaniya avtomobillari egalladi.
Jumladan, Hyundai IONIQ 5 modeli 93,8 foiz natija koʻrsatgan boʻlsa, BMW i4 elektromobili 93,6 foizli koʻrsatkich bilan kuchli uchlikni yakunladi. Shuningdek, beshlikka Hyundai Kona EV hamda Volvo XC40 Recharge kirib, ular 92 foizdan ziyod sigʻimni saqlab qolganini tasdiqladi. Ford Mustang Mach-E va Polestar 2 modellari esa 92,5 foiz atrofidagi natijani qayd etdi.
Tesla va boshqa modellarning koʻrsatkichlariMashhur Tesla elektromobillari ushbu reytingda yetakchilardan biroz pastroq natija koʻrsatdi. Xususan, Tesla Model Y modeli 150 ming kilometrdan keyin 90,3 foiz SoH koʻrsatkichiga ega boʻlgan boʻlsa, Tesla Model 3 oʻrtacha 88,9 foiz natija koʻrsatdi. Qizigʻi shundaki, dastlabki 50 ming kilometr masofada Tesla Model Y batareyasi 94,5 foiz atrofida turgan edi.
Tekshirilgan modellar orasida eng past natijalardan biri Nissan Leaf ZE1 modelida qayd etildi — uning koʻrsatkichi 86,3 foizni tashkil etdi. Mutaxassislar buni ushbu mashinadagi nisbatan kichik — 40 kW·soatli batareya bilan izohladilar. Bir xil masofani bosib oʻtish uchun bunday avtomobillar akkumulyatori kattaroq sigʻimli modellarga qaraganda koʻproq quvvatlanish siklini boshdan kechirishga majbur boʻladi.
Batareya holatidagi tafovutlar va ularning sabablariTadqiqot mualliflarining taʼkidlashicha, bitta modeldagi avtomobillarning oʻrtacha koʻrsatkichidan koʻra, ularning oʻzaro farqi muhimroq rol oʻynaydi. Bir xil masofani bosib oʻtgan va bir xil modeldagi ikki mashinaning batareya holati bir-biridan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Masalan, ayrim hollarda bu farq 13,5 foiz punktgacha yetgan.
SoH koʻrsatkichidagi 10 foizlik farq real yurish zaxirasida oʻnlab kilometrlar tafovutini anglatishi mumkin. Batareyalar degradatsiyasiga quyidagi omillar bevosita taʼsir koʻrsatadi:
- Akkumulyator kislotasi va kimyoviy tarkibi
- Iqlim sharoiti va hudud harorati
- Quvvatlash tartib-qoidalari va tezligi
- Toʻliq quvvatlanish sikllari soni
- Mashinaning yuqori darajada zaryadlangan holda turgan vaqti
…