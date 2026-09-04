"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi
O‘zbek shou-biznesi va hajv olamida an’anaviy sahna qiziqchiligi hamda internet tarmoqlarini egallagan yangi avlod — vaynerlar o‘rtasidagi norasmiy raqobat uzoq vaqtdan beri qizg‘in muhokama qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlarda bir daqiqalik videolar trendga chiqqan bir davrda, ko‘pchilik blogerlar eski maktab vakillarining muxlislarini tortib olmoqdami, degan savol dolzarb bo‘lib qolmoqda. Taniqli so‘z ustasi va qiziqchi Avaz Oxun jurnalistning shu mazmundagi savoliga javob berar ekan, internet qahramonlari bilan munosabati va ijodiy darajalar farqi haqida keskin va ochiq bayonot berdi.
«Bizning hazillarni sahnalashtirishadi»: Avaz Oxunning fikri
Qiziqchining ta’kidlashicha, ijtimoiy tarmoqlardagi qisqa videolar uning auditoriyasiga zarracha bo‘lsa-da ta’sir o‘tkazmagan va bu borada hech qanday xavotir yo‘q:
«Xayoliga ham kelmaydi»: Jurnalistning «Ueynrlar sizning muxlislaringizni olib qo‘ydimi?» degan savoliga san’atkor qisqa va dadil javob qaytardi: «Men o‘ylagan narsa ularning xayoliga ham kelmaydi. Ular umuman boshqacha yo‘nalishda»;
G‘oyalarning ko‘chirilishi: So‘z ustasi ayrim vaynerlar sahnadagi tayyor chiqishlardan foydalanayotganini kuzatganini ochiqladi: «Qaytanga bir-ikkitasida ko‘rdim — bizning hazillarimizdagi voqeliklarni o‘zlaricha sahnalashtirib chiqishgan»;
Mustaqil ijodiy uslub: Hajviyachi o‘zining mavzu tanlash, jamiyatning nozik illatlarini kuzatish va mushohadali monologlar yaratishdagi uslubi yengil va yuzaki internet kontentidan tubdan farq qilishiga ishora qildi.
«Nonimiz yarimta bo‘ldi»: Boshqa guruhlarning nolishi va «boshqa mahalla» farqi
Avaz Oxun hajv sohasida faoliyat yuritayotgan ayrim hamkasblarining shikoyatlarini tilga olib, o‘z pozitsiyasini aniq bayon qildi:
Hamkasblarning e’tirozi: «Qiziqchi guruhlar bor-ku, o‘shalardan biri aytyapti: “Vaynlar chiqib, bizning nonimiz yarimta bo‘ldi. Biz o‘ylab turgan narsani bular chaynab qo‘yyapti”. Shunaqa gaplarni ko‘p eshitganman»;
«Ular boshqa mahallada yashaydi»: So‘z ustasi bu kabi shikoyatlarga qo‘shilmasligini, haqiqiy sahna san’ati va ijtimoiy tarmoq trendlari mutlaqo boshqa-boshqa auditoriyaga ega ekanini bildirdi: «Xudoga shukr, bizga ularning umuman, mutlaqo aloqasi yo‘q. Ular boshqa mahallada turishadi».
Avaz Oxunning fikrlari shuni ko‘rsatadiki, jonli zalda minglab tomoshabinlarni soatlab kulishga va o‘ylashga chorlay oladigan professional stendap san’ati algoritmlarga moslashgan tezkor kontentdan o‘z mustaqil mavqeyini mustahkam saqlab qolmoqda.
Sizningcha, Avaz Oxun haqmi: zamonaviy vaynerlar sahna qiziqchilari bilan raqobatlasha olmaydimi yoki yangi avlod hazili tomoshabinlarga ko‘proq manzur bo‘lmoqdami? Bugun kimning hajvida ma’no va chuqurlik yuqoriroq — an’anaviy qiziqchilardami yoki blogerlarda? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…