"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi

·131·Jamiyat
"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi

O‘zbek shou-biznesi va hajv olamida an’anaviy sahna qiziqchiligi hamda internet tarmoqlarini egallagan yangi avlod — vaynerlar o‘rtasidagi norasmiy raqobat uzoq vaqtdan beri qizg‘in muhokama qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlarda bir daqiqalik videolar trendga chiqqan bir davrda, ko‘pchilik blogerlar eski maktab vakillarining muxlislarini tortib olmoqdami, degan savol dolzarb bo‘lib qolmoqda. Taniqli so‘z ustasi va qiziqchi Avaz Oxun jurnalistning shu mazmundagi savoliga javob berar ekan, internet qahramonlari bilan munosabati va ijodiy darajalar farqi haqida keskin va ochiq bayonot berdi.

«Bizning hazillarni sahnalashtirishadi»: Avaz Oxunning fikri

Qiziqchining ta’kidlashicha, ijtimoiy tarmoqlardagi qisqa videolar uning auditoriyasiga zarracha bo‘lsa-da ta’sir o‘tkazmagan va bu borada hech qanday xavotir yo‘q:

  • «Xayoliga ham kelmaydi»: Jurnalistning «Ueynrlar sizning muxlislaringizni olib qo‘ydimi?» degan savoliga san’atkor qisqa va dadil javob qaytardi: «Men o‘ylagan narsa ularning xayoliga ham kelmaydi. Ular umuman boshqacha yo‘nalishda»;

  • G‘oyalarning ko‘chirilishi: So‘z ustasi ayrim vaynerlar sahnadagi tayyor chiqishlardan foydalanayotganini kuzatganini ochiqladi: «Qaytanga bir-ikkitasida ko‘rdim — bizning hazillarimizdagi voqeliklarni o‘zlaricha sahnalashtirib chiqishgan»;

  • Mustaqil ijodiy uslub: Hajviyachi o‘zining mavzu tanlash, jamiyatning nozik illatlarini kuzatish va mushohadali monologlar yaratishdagi uslubi yengil va yuzaki internet kontentidan tubdan farq qilishiga ishora qildi.

«Nonimiz yarimta bo‘ldi»: Boshqa guruhlarning nolishi va «boshqa mahalla» farqi

Avaz Oxun hajv sohasida faoliyat yuritayotgan ayrim hamkasblarining shikoyatlarini tilga olib, o‘z pozitsiyasini aniq bayon qildi:

  • Hamkasblarning e’tirozi: «Qiziqchi guruhlar bor-ku, o‘shalardan biri aytyapti: “Vaynlar chiqib, bizning nonimiz yarimta bo‘ldi. Biz o‘ylab turgan narsani bular chaynab qo‘yyapti”. Shunaqa gaplarni ko‘p eshitganman»;

  • «Ular boshqa mahallada yashaydi»: So‘z ustasi bu kabi shikoyatlarga qo‘shilmasligini, haqiqiy sahna san’ati va ijtimoiy tarmoq trendlari mutlaqo boshqa-boshqa auditoriyaga ega ekanini bildirdi: «Xudoga shukr, bizga ularning umuman, mutlaqo aloqasi yo‘q. Ular boshqa mahallada turishadi».

Avaz Oxunning fikrlari shuni ko‘rsatadiki, jonli zalda minglab tomoshabinlarni soatlab kulishga va o‘ylashga chorlay oladigan professional stendap san’ati algoritmlarga moslashgan tezkor kontentdan o‘z mustaqil mavqeyini mustahkam saqlab qolmoqda.

Sizningcha, Avaz Oxun haqmi: zamonaviy vaynerlar sahna qiziqchilari bilan raqobatlasha olmaydimi yoki yangi avlod hazili tomoshabinlarga ko‘proq manzur bo‘lmoqdami? Bugun kimning hajvida ma’no va chuqurlik yuqoriroq — an’anaviy qiziqchilardami yoki blogerlarda? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozodbek Nazarbekov oilaviy baxt va ulkan muvaffaqiyatning bosh sirini oshkor qildiOzodbek Nazarbekov oilaviy baxt va ulkan muvaffaqiyatning bosh sirini oshkor qildiBugun, 07:39Pastdarg‘omda qarzdorlik sabab MAN yuk avtomobili xatlandiPastdarg‘omda qarzdorlik sabab MAN yuk avtomobili xatlandiKecha, 21:37Toshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlariToshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlariKecha, 19:07Chegara postida 240 ming dollarni yashirin olib chiqmoqchi bo‘lganlar ushlandi (video)Chegara postida 240 ming dollarni yashirin olib chiqmoqchi bo‘lganlar ushlandi (video)Kecha, 18:58Soliq qarzi e’tiborsiz qolmadi: maxsus texnika xatlovga olindiSoliq qarzi e’tiborsiz qolmadi: maxsus texnika xatlovga olindiKecha, 18:42Ikki ijro ishi ikki oilaga yarashuv va xotirjamlik olib keldiIkki ijro ishi ikki oilaga yarashuv va xotirjamlik olib keldiKecha, 18:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq