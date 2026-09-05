Pentagon harbiylar uchun testosteron tekshiruvini joriy etdi — keyin qaror o‘zgardi
AQSH Mudofaa vazirligi 30 yosh va undan katta harbiy xizmatchilarda testosteron yetishmovchiligini aniqlash bo‘yicha yangi tartibni joriy etishga urindi. Biroq hujjat e’lon qilinganidan bir kun o‘tib, Pentagon yangi klinik ko‘rsatmani vaqtincha bekor qildi.
Shu sababli masala oddiy tibbiy tekshiruvdan ko‘ra kengroq muhokamaga sabab bo‘ldi: Pentagon gormonlar bilan bog‘liq muammolarni aniqlash orqali harbiy xizmatchilarning tayyorgarligi va samaradorligini oshirishni maqsad qilgan.
Pentagon qanday o‘zgarish kiritmoqchi edi?
Yangi tartibga ko‘ra, 30 yosh va undan katta faol xizmatdagi hamda rezervdagi harbiy xizmatchilar uchun testosteron yetishmovchiligini tekshirish yillik tibbiy baholash jarayoniga kiritilishi belgilangan edi.
30 yoshdan kichik harbiylar esa tekshiruvdan ixtiyoriy ravishda o‘tish imkoniga ega bo‘lishi kerak edi.
Pentagon bu tashabbusni harbiy xizmatchilarning sog‘lig‘i, jismoniy tayyorgarligi va xizmat samaradorligini oshirishga qaratilgan chora sifatida taqdim etgan.
Nega aynan testosteron?
Testosteron organizmda bir qator muhim jarayonlarda ishtirok etadi. Uning yetishmovchiligi ayrim holatlarda charchoq, mushak massasining kamayishi va boshqa o‘zgarishlar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Pentagonning maqsadi esa ehtimoliy gormonal muammolarni ertaroq aniqlash va zarur hollarda tibbiy yordam ko‘rsatishdan iborat bo‘lgan.
Bu qaror nega bahslarga sabab bo‘ldi?
Yangi siyosat tibbiy ekspertlar tomonidan birdek qo‘llab-quvvatlanmadi.
Ayrim mutaxassislar barcha 30 yoshdan katta harbiylarni muntazam ravishda testosteron yetishmovchiligi bo‘yicha tekshirish uchun yetarli ilmiy asos bor-yo‘qligiga shubha bildirgan. Endokrinologiya sohasidagi ekspertlar ham aholi miqyosida umumiy skrining o‘tkazishni qo‘llab-quvvatlovchi dalillar yetarli emasligini ta’kidlagan.
Mutaxassislar, shuningdek, testosteron terapiyasini haqiqiy tibbiy ehtiyoj bo‘lmagan holda qo‘llash bilan bog‘liq xavflar borligini qayd etgan.
Eng so‘nggi yangilik: hujjat vaqtincha qaytarib olindi
Pentagon 2 sentyabr kuni yangi klinik ko‘rsatmani e’lon qilgan edi. Ammo 3 sentyabr kuni hujjat veb-saytdan olib tashlandi.
AQSH rasmiylari bu hujjat yangilanishlar kiritish uchun vaqtincha qaytarib olinganini ma’lum qildi. Shu bilan birga, avvalgi vaqtinchalik ko‘rsatma amalda qolishi aytildi.
Demak, «Pentagon 30 yoshdan katta harbiylarni testosteronga majburiy tekshirishni joriy qildi» degan xabar 2 sentyabrdagi qarorni aks ettiradi, ammo 3 sentyabrdagi keyingi o‘zgarishni ham hisobga olish kerak.
Natija nima bo‘ladi?
Pentagonning asosiy maqsadi — harbiy xizmatchilarda gormonal va energiya bilan bog‘liq ehtimoliy muammolarni erta aniqlash orqali ularning uzoq muddatli sog‘lig‘i va xizmatga tayyorligini yaxshilash.
Biroq yangi klinik ko‘rsatmaning yakuniy shakli hali qayta ishlanmoqda. Pentagon yakuniy hujjatni yangilab, qayta taqdim etishini bildirgan.
Shunday qilib, voqeaning eng muhim jihati faqat testosteron tekshiruvining joriy etilganida emas — Pentagon uni e’lon qilganidan keyin bir sutkaga yetmay yangi klinik ko‘rsatmani vaqtincha qaytarib olganida.
…