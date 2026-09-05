Pentagon harbiylar uchun testosteron tekshiruvini joriy etdi — keyin qaror o‘zgardi

·21·Dunyo
Pentagon harbiylar uchun testosteron tekshiruvini joriy etdi — keyin qaror o‘zgardi

AQSH Mudofaa vazirligi 30 yosh va undan katta harbiy xizmatchilarda testosteron yetishmovchiligini aniqlash bo‘yicha yangi tartibni joriy etishga urindi. Biroq hujjat e’lon qilinganidan bir kun o‘tib, Pentagon yangi klinik ko‘rsatmani vaqtincha bekor qildi.

Shu sababli masala oddiy tibbiy tekshiruvdan ko‘ra kengroq muhokamaga sabab bo‘ldi: Pentagon gormonlar bilan bog‘liq muammolarni aniqlash orqali harbiy xizmatchilarning tayyorgarligi va samaradorligini oshirishni maqsad qilgan.

Pentagon qanday o‘zgarish kiritmoqchi edi?

Yangi tartibga ko‘ra, 30 yosh va undan katta faol xizmatdagi hamda rezervdagi harbiy xizmatchilar uchun testosteron yetishmovchiligini tekshirish yillik tibbiy baholash jarayoniga kiritilishi belgilangan edi.

30 yoshdan kichik harbiylar esa tekshiruvdan ixtiyoriy ravishda o‘tish imkoniga ega bo‘lishi kerak edi.

Pentagon bu tashabbusni harbiy xizmatchilarning sog‘lig‘i, jismoniy tayyorgarligi va xizmat samaradorligini oshirishga qaratilgan chora sifatida taqdim etgan.

Nega aynan testosteron?

Testosteron organizmda bir qator muhim jarayonlarda ishtirok etadi. Uning yetishmovchiligi ayrim holatlarda charchoq, mushak massasining kamayishi va boshqa o‘zgarishlar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Pentagonning maqsadi esa ehtimoliy gormonal muammolarni ertaroq aniqlash va zarur hollarda tibbiy yordam ko‘rsatishdan iborat bo‘lgan.

Bu qaror nega bahslarga sabab bo‘ldi?

Yangi siyosat tibbiy ekspertlar tomonidan birdek qo‘llab-quvvatlanmadi.

Ayrim mutaxassislar barcha 30 yoshdan katta harbiylarni muntazam ravishda testosteron yetishmovchiligi bo‘yicha tekshirish uchun yetarli ilmiy asos bor-yo‘qligiga shubha bildirgan. Endokrinologiya sohasidagi ekspertlar ham aholi miqyosida umumiy skrining o‘tkazishni qo‘llab-quvvatlovchi dalillar yetarli emasligini ta’kidlagan.

Mutaxassislar, shuningdek, testosteron terapiyasini haqiqiy tibbiy ehtiyoj bo‘lmagan holda qo‘llash bilan bog‘liq xavflar borligini qayd etgan.

Eng so‘nggi yangilik: hujjat vaqtincha qaytarib olindi

Pentagon 2 sentyabr kuni yangi klinik ko‘rsatmani e’lon qilgan edi. Ammo 3 sentyabr kuni hujjat veb-saytdan olib tashlandi.

AQSH rasmiylari bu hujjat yangilanishlar kiritish uchun vaqtincha qaytarib olinganini ma’lum qildi. Shu bilan birga, avvalgi vaqtinchalik ko‘rsatma amalda qolishi aytildi.

Demak, «Pentagon 30 yoshdan katta harbiylarni testosteronga majburiy tekshirishni joriy qildi» degan xabar 2 sentyabrdagi qarorni aks ettiradi, ammo 3 sentyabrdagi keyingi o‘zgarishni ham hisobga olish kerak.

Natija nima bo‘ladi?

Pentagonning asosiy maqsadi — harbiy xizmatchilarda gormonal va energiya bilan bog‘liq ehtimoliy muammolarni erta aniqlash orqali ularning uzoq muddatli sog‘lig‘i va xizmatga tayyorligini yaxshilash.

Biroq yangi klinik ko‘rsatmaning yakuniy shakli hali qayta ishlanmoqda. Pentagon yakuniy hujjatni yangilab, qayta taqdim etishini bildirgan.

Shunday qilib, voqeaning eng muhim jihati faqat testosteron tekshiruvining joriy etilganida emas — Pentagon uni e’lon qilganidan keyin bir sutkaga yetmay yangi klinik ko‘rsatmani vaqtincha qaytarib olganida.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pentagon sun’iy intellekt boshqaradigan raketa yaratish uchun katta summa ajratdiPentagon sun’iy intellekt boshqaradigan raketa yaratish uchun katta summa ajratdiBugun, 10:58“Moskva va Kiyevni o‘qqa tutmang”: AQSH Tramp vakillarining tashrifi chog‘ida sulh saqlashni talab qildi“Moskva va Kiyevni o‘qqa tutmang”: AQSH Tramp vakillarining tashrifi chog‘ida sulh saqlashni talab qildiBugun, 10:23Misli ko‘rilmagan fojia: Fransiyada anomal jazirama tufayli 7 ming kishi vafot etdiMisli ko‘rilmagan fojia: Fransiyada anomal jazirama tufayli 7 ming kishi vafot etdiBugun, 10:17Parlamentda kutilmagan tomosha: Polsha Seymi deputati minbarda turib vovullay boshladiParlamentda kutilmagan tomosha: Polsha Seymi deputati minbarda turib vovullay boshladiBugun, 10:11Tekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldiTekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldiBugun, 10:06“Voyager” zondlari 50 ming darajalik “plazma devori”ga duch keldi — olimlarni nima hayratga soldi?“Voyager” zondlari 50 ming darajalik “plazma devori”ga duch keldi — olimlarni nima hayratga soldi?Bugun, 09:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi