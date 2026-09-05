Oksford talabalari O‘zbekistonda o‘zbek tilida suhbatlashmoqda (video)

·19·Jamiyat
Oksford talabalari O‘zbekistonda o‘zbek tilida suhbatlashmoqda (video)

O‘zbekistondagi oddiy bir do‘kondagi muloqot ijtimoiy tarmoqlarda e’tiborga tushdi. Sababi, suhbatdoshlar orasida Oksford universitetida tahsil olayotgan xorijlik talabalar ham bor va ular o‘zbek tilida bemalol muloqot qilmoqda.

Tasvirda talabalar milliy matolar va liboslar sotiladigan do‘konda suhbatlashib turgani aks etgan. Ularning o‘zbek tilidan foydalanayotgani esa O‘zbekistonga bo‘lgan qiziqish va tilni o‘rganishga bo‘lgan e’tiborini ko‘rsatadi.

Oksford talabalari O‘zbekistonda

Ma’lum bo‘lishicha, ular O‘zbekistonga Saida Mirziyoyeva tashabbusi bilan Oksford universitetida yo‘lga qo‘yilgan o‘zbekshunoslik dasturi doirasida kelgan.

Talabalar mamlakatda bir oylik yozgi maktabda ishtirok etmoqda. Dastur nafaqat o‘zbek tilini o‘rganish, balki O‘zbekistonning tarixi, madaniyati va kundalik hayoti bilan yaqindan tanishish imkonini ham bermoqda.

Xorijlik talabalarning O‘zbekistonda o‘zbek tilida erkin muloqot qilishi tilga bo‘lgan qiziqish xalqaro darajada ortib borayotganini ko‘rsatuvchi e’tiborli holatdir.

Milliy matolar do‘konidagi suhbat

Videolavhadagi holatda talabalar o‘zbek milliy matolari va liboslari bilan to‘la do‘konda turibdi. Ular mahalliy muhit bilan tanishib, suhbat jarayonida o‘zbek tilidan foydalangan.

Bu kabi oddiy muloqotlar til o‘rganishning nazariy mashg‘ulotlardan tashqari, uni real hayotda qo‘llash uchun ham muhim ekanini ko‘rsatadi.

O‘zbek tilini xorijda o‘rganishga qiziqish

Oksfordda o‘zbekshunoslik yo‘nalishidagi dasturning tashkil etilgani o‘zbek tili va O‘zbekiston madaniyatini xalqaro akademik muhitda o‘rganish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Yozgi maktab doirasida talabalar O‘zbekistonga kelib, tilni bevosita uning tabiiy muhitida qo‘llash imkoniga ega bo‘lmoqda.

Bu esa kitob va auditoriyada o‘rganilgan so‘zlarni bozor, do‘kon, ko‘cha va turli kundalik vaziyatlarda amalda ishlatishga yordam beradi.

Bu kadrlar nimani ko‘rsatmoqda?

Oksford talabalarining O‘zbekistonda o‘zbek tilida muloqot qilayotgani bir qarashda oddiy holatdek tuyulishi mumkin. Ammo uning ortida til, madaniyat va ta’limni xalqaro darajada ommalashtirishga qaratilgan jarayon turibdi.

  • Oksfordda o‘zbekshunoslik dasturi yo‘lga qo‘yilgan;

  • talabalar bir oylik yozgi maktab uchun O‘zbekistonga kelgan;

  • ular o‘zbek tilini real muhitda qo‘llamoqda;

  • mamlakatning madaniyati va kundalik hayoti bilan tanishmoqda.

Eng e’tiborlisi, o‘zbek tilini o‘rganayotgan talabalar uni O‘zbekistonning o‘zida amalda qo‘llamoqda. Do‘kondagi ushbu oddiy muloqot esa til o‘rganishning eng ta’sirchan ko‘rinishlaridan birini namoyish etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda o‘smir qiz bilan bog‘liq xavfli holat bartaraf etildi (video)Toshkentda o‘smir qiz bilan bog‘liq xavfli holat bartaraf etildi (video)Bugun, 11:20Buxoroda talaba qizga shahvoniy shilqimlik qilgan tyutor 3 sutkaga qamaldiBuxoroda talaba qizga shahvoniy shilqimlik qilgan tyutor 3 sutkaga qamaldiBugun, 06:47Mudhish voqea: Qashqadaryoda ota 400 ming so‘m uchun 15 yoshli qizini urib o‘ldirdiMudhish voqea: Qashqadaryoda ota 400 ming so‘m uchun 15 yoshli qizini urib o‘ldirdiBugun, 06:18Yashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildiYashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildiKecha, 15:52O‘zbekistonning uch hududida DXX o‘tkazgan maxsus amaliyot tafsilotlari (video)O‘zbekistonning uch hududida DXX o‘tkazgan maxsus amaliyot tafsilotlari (video)Kecha, 15:45Yerto‘ladagi akula fermasi: Farg‘onalik fuqaro akula boqayotgani aniqlandi (video)Yerto‘ladagi akula fermasi: Farg‘onalik fuqaro akula boqayotgani aniqlandi (video)Kecha, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq