Oksford talabalari O‘zbekistonda o‘zbek tilida suhbatlashmoqda (video)
O‘zbekistondagi oddiy bir do‘kondagi muloqot ijtimoiy tarmoqlarda e’tiborga tushdi. Sababi, suhbatdoshlar orasida Oksford universitetida tahsil olayotgan xorijlik talabalar ham bor va ular o‘zbek tilida bemalol muloqot qilmoqda.
Tasvirda talabalar milliy matolar va liboslar sotiladigan do‘konda suhbatlashib turgani aks etgan. Ularning o‘zbek tilidan foydalanayotgani esa O‘zbekistonga bo‘lgan qiziqish va tilni o‘rganishga bo‘lgan e’tiborini ko‘rsatadi.
Oksford talabalari O‘zbekistonda
Ma’lum bo‘lishicha, ular O‘zbekistonga Saida Mirziyoyeva tashabbusi bilan Oksford universitetida yo‘lga qo‘yilgan o‘zbekshunoslik dasturi doirasida kelgan.
Talabalar mamlakatda bir oylik yozgi maktabda ishtirok etmoqda. Dastur nafaqat o‘zbek tilini o‘rganish, balki O‘zbekistonning tarixi, madaniyati va kundalik hayoti bilan yaqindan tanishish imkonini ham bermoqda.
Xorijlik talabalarning O‘zbekistonda o‘zbek tilida erkin muloqot qilishi tilga bo‘lgan qiziqish xalqaro darajada ortib borayotganini ko‘rsatuvchi e’tiborli holatdir.
Milliy matolar do‘konidagi suhbat
Videolavhadagi holatda talabalar o‘zbek milliy matolari va liboslari bilan to‘la do‘konda turibdi. Ular mahalliy muhit bilan tanishib, suhbat jarayonida o‘zbek tilidan foydalangan.
Bu kabi oddiy muloqotlar til o‘rganishning nazariy mashg‘ulotlardan tashqari, uni real hayotda qo‘llash uchun ham muhim ekanini ko‘rsatadi.
O‘zbek tilini xorijda o‘rganishga qiziqish
Oksfordda o‘zbekshunoslik yo‘nalishidagi dasturning tashkil etilgani o‘zbek tili va O‘zbekiston madaniyatini xalqaro akademik muhitda o‘rganish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.
Yozgi maktab doirasida talabalar O‘zbekistonga kelib, tilni bevosita uning tabiiy muhitida qo‘llash imkoniga ega bo‘lmoqda.
Bu esa kitob va auditoriyada o‘rganilgan so‘zlarni bozor, do‘kon, ko‘cha va turli kundalik vaziyatlarda amalda ishlatishga yordam beradi.
Bu kadrlar nimani ko‘rsatmoqda?
Oksford talabalarining O‘zbekistonda o‘zbek tilida muloqot qilayotgani bir qarashda oddiy holatdek tuyulishi mumkin. Ammo uning ortida til, madaniyat va ta’limni xalqaro darajada ommalashtirishga qaratilgan jarayon turibdi.
Oksfordda o‘zbekshunoslik dasturi yo‘lga qo‘yilgan;
talabalar bir oylik yozgi maktab uchun O‘zbekistonga kelgan;
ular o‘zbek tilini real muhitda qo‘llamoqda;
mamlakatning madaniyati va kundalik hayoti bilan tanishmoqda.
Eng e’tiborlisi, o‘zbek tilini o‘rganayotgan talabalar uni O‘zbekistonning o‘zida amalda qo‘llamoqda. Do‘kondagi ushbu oddiy muloqot esa til o‘rganishning eng ta’sirchan ko‘rinishlaridan birini namoyish etgan.
…