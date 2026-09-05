Toshkentda o‘smir qiz bilan bog‘liq xavfli holat bartaraf etildi (video)
Toshkentning Mirzo Ulug‘bek tumanida ko‘p qavatli uyda yuzaga kelgan xavfli vaziyat mahalla noziri va patrul-post xizmati xodimlarining tezkor harakati tufayli bartaraf etildi.
Hodisa Shalola mahallasida sodir bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, o‘smir qiz uyning yuqori qismiga chiqib, hayoti uchun xavfli holatga tushib qolgan.
Hodisa qanday bartaraf etildi?
Voqea joyiga yetib kelgan mahalla noziri hamda PPX xodimi vaziyatni nazoratga olgan.
Ularning tezkor va ehtiyotkor harakatlari natijasida o‘smir xavfli vaziyatdan olib chiqilgan.
Eng muhimi, holat fojia bilan yakunlanmadi va o‘smir o‘z vaqtida qutqarib qolindi.
Voqeada e’tibor qaratiladigan jihatlar
Bunday holatlarda bir necha muhim omil alohida ahamiyat kasb etadi:
xavfni o‘z vaqtida payqash;
mas’ul xodimlarning tezkor harakati;
vaziyatni keskinlashtirmasdan nazorat qilish;
o‘smirning xavfsizligini birinchi o‘ringa qo‘yish.
O‘smirlar bilan bog‘liq holatlarda e’tibor nimaga qaratiladi?
Mutaxassislar bolalar va o‘smirlarda kuchli ruhiy bosim, tushkunlik yoki og‘ir kechinmalar kuzatilsa, ularni yolg‘iz qoldirmaslik va ishonchli katta insonga murojaat qilish muhimligini ta’kidlaydi.
Ota-ona, o‘qituvchi yoki yaqin insonning o‘z vaqtidagi e’tibori ba’zan jiddiy vaziyatning oldini olishi mumkin.
Hodisaning eng muhim natijasi
Mirzo Ulug‘bek tumanidagi mazkur holat mahalla noziri va PPX xodimlarining aralashuvi orqali o‘z vaqtida bartaraf etildi. O‘smir xavfli vaziyatdan qutqarildi.
Voqea yana bir bor inson hayotini asrashda tezkor harakat, e’tibor va befarq bo‘lmaslik naqadar muhim ekanini ko‘rsatdi.
…