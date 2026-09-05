Shavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildi
O‘zbekistonda ehtiyojmand oilalarni aniqlash va ularni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimi o‘zgaradi. Yangi yondashuvda oilaning faqat daromadi emas, balki sog‘liq holati, nogironlik, farzandlar soni va oila a’zolarining xorijda ishlayotgani kabi bir qator omillar ham hisobga olinadi.
Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida o‘tkazilgan yig‘ilishda ma’lum qilindi. Unda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yangi vazifalar belgilandi.
Oilalarni baholashda nima o‘zgaradi?
Hozirgi yondashuvni qayta ko‘rib chiqish vazifasi Ijtimoiy himoya milliy agentligiga topshirildi.
Yangi tizimda ehtiyojmand oilani belgilashda birgina daromad ko‘rsatkichi bilan cheklanib qolinmaydi.
Baholash jarayonida quyidagi omillar ham inobatga olinadi:
oila a’zolarining daromadi;
surunkali kasalliklar mavjudligi;
nogironlik holati;
oilada farzandlar soni;
oila a’zolaridan birining xorijda mehnat qilayotgani;
oilaning umumiy ijtimoiy holati.
Shu orqali ehtiyojmandlikni aniqlashda ko‘p o‘lchovli baholash tizimiga o‘tish rejalashtirilmoqda.
“Ijtimoiy reyestr”da ham o‘zgarish bo‘ladi
Ijtimoiy himoya milliy agentligiga yil yakuniga qadar ehtiyojmand aholini “ijtimoiy reyestr”ga kiritish tizimini qayta ko‘rib chiqish topshirildi.
Buning natijasida ijtimoiy yordamga haqiqatan muhtoj oilalarni aniqlash mezonlarini kengaytirish ko‘zda tutilmoqda.
«Bola parvarishlayotgan ota-onalarni uyida yoki mahallada ishli va daromadli qiladigan tizimni yo‘lga qo‘yamiz», — dedi Shavkat Mirziyoyev.
Bola parvarishlayotgan ota-onalar uchun qanday imkoniyat yaratiladi?
Yig‘ilishda bola parvarishi bilan band bo‘lgan ota-onalarni ham daromadli mehnatga jalb qilish masalasiga alohida e’tibor qaratildi.
Buning uchun ularni:
uy sharoitida ishlashga;
mahallaning o‘zida mehnat qilishga;
doimiy daromad manbaiga ega bo‘lishga
yo‘naltiradigan tizimni yo‘lga qo‘yish maqsad qilinmoqda.
Bu yondashuvda ijtimoiy yordam bilan bir qatorda oilaning o‘z daromadini shakllantirish imkoniyatlarini oshirishga urg‘u beriladi.
Nega ko‘p o‘lchovli baholash muhim?
Oilaning moliyaviy ahvoli har doim ham uning haqiqiy ehtiyojini to‘liq aks ettirmasligi mumkin.
Masalan, daromadi ma’lum darajada bo‘lgan oilada surunkali kasallikka chalingan inson yoki nogironligi bo‘lgan oila a’zosi bo‘lishi mumkin. Ko‘p farzandlilik yoki oila a’zosining xorijda ishlashi ham oilaning ijtimoiy holatiga ta’sir qiluvchi omillar sifatida qaraladi.
Shu sababli yangi tizimda bir nechta mezonni birgalikda baholash orqali ehtiyojmandlik darajasini aniqlash ko‘zda tutilmoqda.
Asosiy o‘zgarish nimada?
Yangi yondashuvning mohiyatini uchta asosiy yo‘nalishda ko‘rish mumkin:
Yo‘nalish
Yangi yondashuv
Ehtiyojmandlikni aniqlash
Bir nechta ijtimoiy va iqtisodiy omil birgalikda baholanadi
“Ijtimoiy reyestr”
Kiritish tizimi qayta ko‘rib chiqiladi
Bola parvarishlayotgan ota-onalar
Uyda yoki mahallada ishlash va daromad olish imkoniyatlari yaratiladi
Yakunda qanday natija kutilmoqda?
Yangi tizim orqali ijtimoiy yordamga muhtoj aholini aniqlash mezonlarini takomillashtirish va yordamni manzilli tashkil etish maqsad qilinmoqda.
Eng muhim o‘zgarish esa ehtiyojmand oilalarni faqat moddiy qo‘llab-quvvatlash bilan cheklanmasdan, ularning o‘zini ish va barqaror daromad bilan ta’minlash imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilmoqda.
Shu bilan birga, yil yakuniga qadar “ijtimoiy reyestr” tizimini qayta ko‘rib chiqish bo‘yicha vazifalar amalga oshirilishi kutilmoqda.
…