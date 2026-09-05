Shavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildi

·0·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildi

O‘zbekistonda ehtiyojmand oilalarni aniqlash va ularni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimi o‘zgaradi. Yangi yondashuvda oilaning faqat daromadi emas, balki sog‘liq holati, nogironlik, farzandlar soni va oila a’zolarining xorijda ishlayotgani kabi bir qator omillar ham hisobga olinadi.

Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida o‘tkazilgan yig‘ilishda ma’lum qilindi. Unda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yangi vazifalar belgilandi.

Oilalarni baholashda nima o‘zgaradi?

Hozirgi yondashuvni qayta ko‘rib chiqish vazifasi Ijtimoiy himoya milliy agentligiga topshirildi.

Yangi tizimda ehtiyojmand oilani belgilashda birgina daromad ko‘rsatkichi bilan cheklanib qolinmaydi.

Baholash jarayonida quyidagi omillar ham inobatga olinadi:

  • oila a’zolarining daromadi;

  • surunkali kasalliklar mavjudligi;

  • nogironlik holati;

  • oilada farzandlar soni;

  • oila a’zolaridan birining xorijda mehnat qilayotgani;

  • oilaning umumiy ijtimoiy holati.

Shu orqali ehtiyojmandlikni aniqlashda ko‘p o‘lchovli baholash tizimiga o‘tish rejalashtirilmoqda.

“Ijtimoiy reyestr”da ham o‘zgarish bo‘ladi

Ijtimoiy himoya milliy agentligiga yil yakuniga qadar ehtiyojmand aholini “ijtimoiy reyestr”ga kiritish tizimini qayta ko‘rib chiqish topshirildi.

Buning natijasida ijtimoiy yordamga haqiqatan muhtoj oilalarni aniqlash mezonlarini kengaytirish ko‘zda tutilmoqda.

«Bola parvarishlayotgan ota-onalarni uyida yoki mahallada ishli va daromadli qiladigan tizimni yo‘lga qo‘yamiz», — dedi Shavkat Mirziyoyev.

Bola parvarishlayotgan ota-onalar uchun qanday imkoniyat yaratiladi?

Yig‘ilishda bola parvarishi bilan band bo‘lgan ota-onalarni ham daromadli mehnatga jalb qilish masalasiga alohida e’tibor qaratildi.

Buning uchun ularni:

  1. uy sharoitida ishlashga;

  2. mahallaning o‘zida mehnat qilishga;

  3. doimiy daromad manbaiga ega bo‘lishga

yo‘naltiradigan tizimni yo‘lga qo‘yish maqsad qilinmoqda.

Bu yondashuvda ijtimoiy yordam bilan bir qatorda oilaning o‘z daromadini shakllantirish imkoniyatlarini oshirishga urg‘u beriladi.

Nega ko‘p o‘lchovli baholash muhim?

Oilaning moliyaviy ahvoli har doim ham uning haqiqiy ehtiyojini to‘liq aks ettirmasligi mumkin.

Masalan, daromadi ma’lum darajada bo‘lgan oilada surunkali kasallikka chalingan inson yoki nogironligi bo‘lgan oila a’zosi bo‘lishi mumkin. Ko‘p farzandlilik yoki oila a’zosining xorijda ishlashi ham oilaning ijtimoiy holatiga ta’sir qiluvchi omillar sifatida qaraladi.

Shu sababli yangi tizimda bir nechta mezonni birgalikda baholash orqali ehtiyojmandlik darajasini aniqlash ko‘zda tutilmoqda.

Asosiy o‘zgarish nimada?

Yangi yondashuvning mohiyatini uchta asosiy yo‘nalishda ko‘rish mumkin:

Yo‘nalish

Yangi yondashuv

Ehtiyojmandlikni aniqlash

Bir nechta ijtimoiy va iqtisodiy omil birgalikda baholanadi

“Ijtimoiy reyestr”

Kiritish tizimi qayta ko‘rib chiqiladi

Bola parvarishlayotgan ota-onalar

Uyda yoki mahallada ishlash va daromad olish imkoniyatlari yaratiladi

Yakunda qanday natija kutilmoqda?

Yangi tizim orqali ijtimoiy yordamga muhtoj aholini aniqlash mezonlarini takomillashtirish va yordamni manzilli tashkil etish maqsad qilinmoqda.

Eng muhim o‘zgarish esa ehtiyojmand oilalarni faqat moddiy qo‘llab-quvvatlash bilan cheklanmasdan, ularning o‘zini ish va barqaror daromad bilan ta’minlash imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilmoqda.

Shu bilan birga, yil yakuniga qadar “ijtimoiy reyestr” tizimini qayta ko‘rib chiqish bo‘yicha vazifalar amalga oshirilishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Davolash ishi» o‘rniga yangi tizim: Tibbiyot ta’limida inqilobiy o‘zgarishlar boshlanmoqda«Davolash ishi» o‘rniga yangi tizim: Tibbiyot ta’limida inqilobiy o‘zgarishlar boshlanmoqdaKecha, 20:22Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘diQashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘diKecha, 18:04Shavkat Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida muhim bayonot berdiShavkat Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida muhim bayonot berdiKecha, 10:14Yana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davrYana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davr03.09, 19:18Prezident raisligida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha muhim yig‘ilish boshlandiPrezident raisligida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha muhim yig‘ilish boshlandi03.09, 17:57Toshkentda yo‘l o‘rtasida truba yorilib, asfalt o‘pirilib tushdiToshkentda yo‘l o‘rtasida truba yorilib, asfalt o‘pirilib tushdi03.09, 17:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)