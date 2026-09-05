Yil oxirigacha 230 ming oila kambag‘allikdan chiqariladi: Prezident hokimlarga keskin talab qo‘ydi

·0·O‘zbekiston
Yil oxirigacha 230 ming oila kambag‘allikdan chiqariladi: Prezident hokimlarga keskin talab qo‘ydi

O‘zbekistonda yil oxiriga qadar kambag‘allikni keskin qisqartirish va aholi bandligini ta’minlash bo‘yicha keng qamrovli yangi bosqich boshlanmoqda. Davlat rahbari barcha viloyat va tuman hokimlari oldiga sentyabr–dekabr oylari davomida aniq manzilli reja asosida 230 mingta oilani kambag‘allikdan chiqarish va 1 million nafar aholining daromadini oshirish bo‘yicha qat’iy talablarni qo‘ydi. Mazkur strategik vazifalarni amalga oshirishda dunyoda o‘zini to‘liq oqlagan Xitoy tajribasi mahallabay tartibda keng qo‘llaniladi.

Sentyabr–dekabr marralari: Hokimlar uchun belgilangan 3 ta muhim vazifa

Yilning so‘nggi to‘rt oyida hududlarda aholi farovonligini ta’minlash bo‘yicha muhim ko‘rsatkichlarga erishish belgilab berildi:

  • 350 ming doimiy ish o‘rni: Viloyat va tuman hokimliklari sentyabrdan dekabrgacha bo‘lgan muddatda 350 ming nafar fuqaroni doimiy daromad keltiruvchi ish bilan ta’minlashi shart;

  • 1 million nafar fuqaro daromadining oshishi: Hududiy dasturlar, mikroloyihalar va tadbirkorlikni rivojlantirish orqali jami bir million aholining oylik daromadlari sezilarli darajada oshiriladi;

  • 230 ming oilaning kambag‘allikdan chiqishi: Har bir hududda ijtimoiy reyestrdagi eng og‘ir toifadagi 230 mingta oilaning turmush darajasi barqarorlashtirilib, ular kambag‘allik chek-chegarasidan olib chiqiladi.

Mahallalarda Xitoy tajribasi: Aniq ko‘rsatkich va individual yondashuv

Kambag‘allikni tugatish strategiyasi endilikda umumiy hisobotlar emas, balki aniq shaxslar va oilalar misolida ishlaydi:

  • Individual yordam tizimi: Kambag‘allikni yengish bo‘yicha jahonda rekord ko‘rsatkich qayd etgan Xitoy tajribasi asosida har bir xonadonning muammosi (yer, kredit, kasb-hunar o‘rganish, sog‘liqni saqlash) alohida o‘rganib chiqiladi;

  • Mahalla xodimlariga aniq vazifalar: Tuman va mahalla bo‘g‘inida aholi bilan bevosita ishlovchi mas’ul xodimlarning faoliyati umumiy raqamlar bilan emas, balki aynan nechta xonadonni og‘ir ahvoldan olib chiqqaniga qarab baholanadi;

  • Kasb-hunarga o‘qitish va biznes sari ko‘mak: Har bir oilaning iqtisodiy imkoniyatiga qarab kichik tadbirkorlikni yo‘lga qo‘yish, tomorqadan samarali foydalanish va daromadli kasblarga qayta o‘qitish tizimi ishga tushiriladi.

Sizningcha, to‘rt oy ichida belgilangan ushbu ulkan marralarga erishish uchun mahallalarda qaysi sohalarga ko‘proq e’tibor qaratish zarur — yangi ish o‘rinlari ochishgami yoki tomorqa va tadbirkorlikka imtiyozli kreditlar berishgami? Hokimliklar mas’uliyati qanday nazorat qilinishi kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildiBugun, 11:41«Davolash ishi» o‘rniga yangi tizim: Tibbiyot ta’limida inqilobiy o‘zgarishlar boshlanmoqda«Davolash ishi» o‘rniga yangi tizim: Tibbiyot ta’limida inqilobiy o‘zgarishlar boshlanmoqdaKecha, 20:22Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘diQashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘diKecha, 18:04Shavkat Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida muhim bayonot berdiShavkat Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida muhim bayonot berdiKecha, 10:14Yana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davrYana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davr03.09, 19:18Prezident raisligida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha muhim yig‘ilish boshlandiPrezident raisligida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha muhim yig‘ilish boshlandi03.09, 17:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)