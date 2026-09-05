Yil oxirigacha 230 ming oila kambag‘allikdan chiqariladi: Prezident hokimlarga keskin talab qo‘ydi
O‘zbekistonda yil oxiriga qadar kambag‘allikni keskin qisqartirish va aholi bandligini ta’minlash bo‘yicha keng qamrovli yangi bosqich boshlanmoqda. Davlat rahbari barcha viloyat va tuman hokimlari oldiga sentyabr–dekabr oylari davomida aniq manzilli reja asosida 230 mingta oilani kambag‘allikdan chiqarish va 1 million nafar aholining daromadini oshirish bo‘yicha qat’iy talablarni qo‘ydi. Mazkur strategik vazifalarni amalga oshirishda dunyoda o‘zini to‘liq oqlagan Xitoy tajribasi mahallabay tartibda keng qo‘llaniladi.
Sentyabr–dekabr marralari: Hokimlar uchun belgilangan 3 ta muhim vazifa
Yilning so‘nggi to‘rt oyida hududlarda aholi farovonligini ta’minlash bo‘yicha muhim ko‘rsatkichlarga erishish belgilab berildi:
350 ming doimiy ish o‘rni: Viloyat va tuman hokimliklari sentyabrdan dekabrgacha bo‘lgan muddatda 350 ming nafar fuqaroni doimiy daromad keltiruvchi ish bilan ta’minlashi shart;
1 million nafar fuqaro daromadining oshishi: Hududiy dasturlar, mikroloyihalar va tadbirkorlikni rivojlantirish orqali jami bir million aholining oylik daromadlari sezilarli darajada oshiriladi;
230 ming oilaning kambag‘allikdan chiqishi: Har bir hududda ijtimoiy reyestrdagi eng og‘ir toifadagi 230 mingta oilaning turmush darajasi barqarorlashtirilib, ular kambag‘allik chek-chegarasidan olib chiqiladi.
Mahallalarda Xitoy tajribasi: Aniq ko‘rsatkich va individual yondashuv
Kambag‘allikni tugatish strategiyasi endilikda umumiy hisobotlar emas, balki aniq shaxslar va oilalar misolida ishlaydi:
Individual yordam tizimi: Kambag‘allikni yengish bo‘yicha jahonda rekord ko‘rsatkich qayd etgan Xitoy tajribasi asosida har bir xonadonning muammosi (yer, kredit, kasb-hunar o‘rganish, sog‘liqni saqlash) alohida o‘rganib chiqiladi;
Mahalla xodimlariga aniq vazifalar: Tuman va mahalla bo‘g‘inida aholi bilan bevosita ishlovchi mas’ul xodimlarning faoliyati umumiy raqamlar bilan emas, balki aynan nechta xonadonni og‘ir ahvoldan olib chiqqaniga qarab baholanadi;
Kasb-hunarga o‘qitish va biznes sari ko‘mak: Har bir oilaning iqtisodiy imkoniyatiga qarab kichik tadbirkorlikni yo‘lga qo‘yish, tomorqadan samarali foydalanish va daromadli kasblarga qayta o‘qitish tizimi ishga tushiriladi.
Sizningcha, to‘rt oy ichida belgilangan ushbu ulkan marralarga erishish uchun mahallalarda qaysi sohalarga ko‘proq e’tibor qaratish zarur — yangi ish o‘rinlari ochishgami yoki tomorqa va tadbirkorlikka imtiyozli kreditlar berishgami? Hokimliklar mas’uliyati qanday nazorat qilinishi kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…