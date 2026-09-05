2026 yil 1 yanvargacha bo‘lgan ayrim qarzdorliklar hisobdan chiqariladi...
Tadbirkorlar va ish beruvchilar uchun muhim yengillik belgilanmoqda. 2026 yil 1 yanvarga qadar shakllangan ayrim qarzdorliklar hisobdan chiqariladi. Shuningdek, avval tuzilgan mehnat shartnomalarini Yagona milliy mehnat tizimiga kechiktirib kiritish imkoniyati yaratiladi.
Yangi tartib, ayniqsa, soliq hisobotlari va mehnat shartnomalarini rasmiylashtirish bilan bog‘liq majburiyatlarga daxl qiladi.
Qaysi qarzdorliklar hisobdan chiqariladi?
Belgilangan tartibga ko‘ra, 2026 yil 1 yanvarga qadar shakllangan quyidagi qarzdorliklarning to‘lanmagan qismi hisobdan chiqariladi:
soliq hisobotini o‘z vaqtida taqdim etmaganlik uchun qo‘llangan ma’muriy jarimalar;
qat’iy belgilangan miqdordagi aylanmadan olinadigan soliqni to‘lovchi subyektlarga qo‘llangan moliyaviy jarimalar;
yuqoridagi jarimalar bo‘yicha mavjud bo‘lgan to‘lanmagan qarzdorliklar.
Bu o‘zgarish ayrim tadbirkorlik subyektlarining avval shakllangan jarima majburiyatlarini kamaytirish yoki to‘liq bartaraf etish imkonini beradi.
Mehnat shartnomalari bo‘yicha ham yengillik beriladi
Yangi tartibning yana bir muhim jihati mehnat munosabatlariga taalluqli.
Avval rasmiylashtirilgan mehnat shartnomalarini endi Yagona milliy mehnat tizimiga kiritishga ruxsat beriladi.
Eng muhimi, bunday shartnomalarning tizimga kechiktirib kiritilgani uchun jarima qo‘llanmaydi.
Bu o‘zgarish avval rasmiylashtirilgan, ammo elektron tizimda o‘z vaqtida aks ettirilmagan mehnat shartnomalarini tartibga keltirish imkonini beradi.
Tadbirkorlar uchun bu nima anglatadi?
Yangi yengilliklarni shartli ravishda uch yo‘nalishga ajratish mumkin:
Yo‘nalish
Belgilangan yengillik
Soliq hisoboti
O‘z vaqtida topshirilmagan hisobot uchun qo‘llangan ayrim ma’muriy jarimalarning to‘lanmagan qismi hisobdan chiqariladi
Aylanmadan olinadigan soliq
Ayrim moliyaviy jarimalarning to‘lanmagan qismi hisobdan chiqariladi
Mehnat shartnomalari
Avval rasmiylashtirilgan shartnomalarni Yagona milliy mehnat tizimiga kechiktirib kiritish mumkin bo‘ladi
Nega bu o‘zgarish muhim?
Amaliyotda tadbirkorlar va ish beruvchilarning hisobotlarni rasmiylashtirish, soliq majburiyatlarini bajarish hamda mehnat shartnomalarini elektron tizimda aks ettirish bilan bog‘liq turli majburiyatlari mavjud.
Shu nuqtayi nazardan, avval shakllangan ayrim jarimalar bo‘yicha yengillik berilishi tadbirkorlik subyektlari uchun moliyaviy yukni kamaytirishga xizmat qilishi mumkin.
Mehnat shartnomalari bo‘yicha berilgan imkoniyat esa hujjatlarni elektron tizimda tartibga keltirish uchun qo‘shimcha sharoit yaratadi.
Asosiy o‘zgarishlar qisqacha
Ushbu tartibda tadbirkorlar uchun eng muhim uchta yangilik quyidagilardan iborat:
2026 yil 1 yanvarga qadar shakllangan ayrim to‘lanmagan jarimalar hisobdan chiqariladi.
Ayrim soliq va moliyaviy jarimalarning to‘lanmagan qismi bekor qilinadi.
Avval rasmiylashtirilgan mehnat shartnomalarini Yagona milliy mehnat tizimiga kechiktirib kiritishga jarimasiz ruxsat beriladi.
Shunday qilib, yangi tartibning asosiy maqsadi avval shakllangan ayrim jarima majburiyatlarini yengillashtirish hamda mehnat shartnomalarini elektron tizimda rasmiylashtirish jarayonini soddalashtirishdan iborat.
…