2026 yil 1 yanvargacha bo‘lgan ayrim qarzdorliklar hisobdan chiqariladi...

·1·Iqtisodiyot
2026 yil 1 yanvargacha bo‘lgan ayrim qarzdorliklar hisobdan chiqariladi...

Tadbirkorlar va ish beruvchilar uchun muhim yengillik belgilanmoqda. 2026 yil 1 yanvarga qadar shakllangan ayrim qarzdorliklar hisobdan chiqariladi. Shuningdek, avval tuzilgan mehnat shartnomalarini Yagona milliy mehnat tizimiga kechiktirib kiritish imkoniyati yaratiladi.

Yangi tartib, ayniqsa, soliq hisobotlari va mehnat shartnomalarini rasmiylashtirish bilan bog‘liq majburiyatlarga daxl qiladi.

Qaysi qarzdorliklar hisobdan chiqariladi?

Belgilangan tartibga ko‘ra, 2026 yil 1 yanvarga qadar shakllangan quyidagi qarzdorliklarning to‘lanmagan qismi hisobdan chiqariladi:

  • soliq hisobotini o‘z vaqtida taqdim etmaganlik uchun qo‘llangan ma’muriy jarimalar;

  • qat’iy belgilangan miqdordagi aylanmadan olinadigan soliqni to‘lovchi subyektlarga qo‘llangan moliyaviy jarimalar;

  • yuqoridagi jarimalar bo‘yicha mavjud bo‘lgan to‘lanmagan qarzdorliklar.

Bu o‘zgarish ayrim tadbirkorlik subyektlarining avval shakllangan jarima majburiyatlarini kamaytirish yoki to‘liq bartaraf etish imkonini beradi.

Mehnat shartnomalari bo‘yicha ham yengillik beriladi

Yangi tartibning yana bir muhim jihati mehnat munosabatlariga taalluqli.

Avval rasmiylashtirilgan mehnat shartnomalarini endi Yagona milliy mehnat tizimiga kiritishga ruxsat beriladi.

Eng muhimi, bunday shartnomalarning tizimga kechiktirib kiritilgani uchun jarima qo‘llanmaydi.

Bu o‘zgarish avval rasmiylashtirilgan, ammo elektron tizimda o‘z vaqtida aks ettirilmagan mehnat shartnomalarini tartibga keltirish imkonini beradi.

Tadbirkorlar uchun bu nima anglatadi?

Yangi yengilliklarni shartli ravishda uch yo‘nalishga ajratish mumkin:

Yo‘nalish

Belgilangan yengillik

Soliq hisoboti

O‘z vaqtida topshirilmagan hisobot uchun qo‘llangan ayrim ma’muriy jarimalarning to‘lanmagan qismi hisobdan chiqariladi

Aylanmadan olinadigan soliq

Ayrim moliyaviy jarimalarning to‘lanmagan qismi hisobdan chiqariladi

Mehnat shartnomalari

Avval rasmiylashtirilgan shartnomalarni Yagona milliy mehnat tizimiga kechiktirib kiritish mumkin bo‘ladi

Nega bu o‘zgarish muhim?

Amaliyotda tadbirkorlar va ish beruvchilarning hisobotlarni rasmiylashtirish, soliq majburiyatlarini bajarish hamda mehnat shartnomalarini elektron tizimda aks ettirish bilan bog‘liq turli majburiyatlari mavjud.

Shu nuqtayi nazardan, avval shakllangan ayrim jarimalar bo‘yicha yengillik berilishi tadbirkorlik subyektlari uchun moliyaviy yukni kamaytirishga xizmat qilishi mumkin.

Mehnat shartnomalari bo‘yicha berilgan imkoniyat esa hujjatlarni elektron tizimda tartibga keltirish uchun qo‘shimcha sharoit yaratadi.

Asosiy o‘zgarishlar qisqacha

Ushbu tartibda tadbirkorlar uchun eng muhim uchta yangilik quyidagilardan iborat:

  1. 2026 yil 1 yanvarga qadar shakllangan ayrim to‘lanmagan jarimalar hisobdan chiqariladi.

  2. Ayrim soliq va moliyaviy jarimalarning to‘lanmagan qismi bekor qilinadi.

  3. Avval rasmiylashtirilgan mehnat shartnomalarini Yagona milliy mehnat tizimiga kechiktirib kiritishga jarimasiz ruxsat beriladi.

Shunday qilib, yangi tartibning asosiy maqsadi avval shakllangan ayrim jarima majburiyatlarini yengillashtirish hamda mehnat shartnomalarini elektron tizimda rasmiylashtirish jarayonini soddalashtirishdan iborat.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi7 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:595 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 11:10«314 trillion so‘m qayerga ketdi?»: Prezident kambag‘allikni qisqartirishdagi keskin farq haqida«314 trillion so‘m qayerga ketdi?»: Prezident kambag‘allikni qisqartirishdagi keskin farq haqidaKecha, 09:20Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...03.09, 22:37Dollar va yevro arzonladi: Rossiya Markaziy banki yangi kurslarni e’lon qildiDollar va yevro arzonladi: Rossiya Markaziy banki yangi kurslarni e’lon qildi03.09, 22:32Kambag‘allikni qisqartirishda inqilobiy o‘zgarishlar — «Garovi bormi?» deyilmaydi endiKambag‘allikni qisqartirishda inqilobiy o‘zgarishlar — «Garovi bormi?» deyilmaydi endi03.09, 18:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi