NASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladi
AQShning Milliy kosmik agentligi (NASA) Kennet kosmik markazidagi yigʻish binosida navbatdagi oy dasturi uchun moʻljallangan SLS oʻta ogʻir raketasining ikkita qattiq yoqilgʻili tezlatgichini oʻrnatish ishlarini jadal davom ettirmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu yirik texnologik jarayon insoniyatning Yer yoʻldoshiga qaytish yoʻlidagi muhim qadamlaridan biri boʻlib, kelgusidagi kosmik parvozlarning muvaffaqiyatini taʼminlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning maʼlumotlariga koʻra, yigʻilayotgan har bir tezlatgichning balandligi taxminan 17 qavatli uyga teng keladi. Ularning har birining ogʻirligi qariyb 726 tonnani tashkil etib, parvoz vaqtida 1633 tonnagacha boʻlgan ulkan tortish kuchini yuzaga keltirishga qodir. Ushbu ulkan elementlarning segmentlari joriy yilning yoz faslida Yuta shtatidan maxsus tarzda yetkazib berilgan edi.
Raketa konstruksiyasining ahamiyatiKosmik tadqiqotlarda mazkur tezlatgichlar hal qiluvchi vazifani bajaradi. Xususan, raketa fazoga koʻtarilayotgan dastlabki soniyalarda ular SLS umumiy tortish kuchining 75 foizdan ortigʻini taʼminlab beradi. Barcha texnik bosqichlar yakunlangach, mazkur kuchli agregatlar tashuvchi raketaning qolgan qismlari bilan birlashtiriladi.
Tayyor boʻlgan ulkan tizim NASA tomonidan amalga oshirilayotgan navbatdagi oy dasturi doirasida Orion kosmik kemasini fazoga olib chiqishi kerak. Shuni alohida taʼkidlash joizki, ushbu keng koʻlamli Artemis dasturi rejasiga soʻnggi paytlarda sezilarli oʻzgarishlar kiritilgan boʻlib, u bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.
Artemis dasturidagi oʻzgarishlarYangi rejalarga koʻra, Artemis III missiyasi endilikda Yer atrofidagi orbitada oʻtkaziladigan sinov parvoziga aylantirildi. NASA mutaxassislari bu bosqichda Orion kemasining yaqinlashishi va tutashuvi jarayonlarini, shuningdek, uning hayotni taʼminlash tizimlarini tijoriy boshqariladigan qoʻnish apparatlari bilan birgalikda sinovdan oʻtkazishni rejalashtirgan.
Mazkur sinovlar jarayonida olingan amaliy maʼlumotlar kelgusida yanada murakkab vazifalarni bajarish uchun mustahkam poydevor vazifasini oʻtaydi. Xususan, toʻplangan tajriba Artemis IV missiyasiga tayyorgarlik koʻrishda asosiy omil boʻlib xizmat qiladi.
Rejalashtirilgan muddatlarga muvofiq, Artemis IV doirasida astronavtlarning Oydagi sirtga qadam qoʻyishi 2028-yilga moʻljallangan. Hozirda olib borilayotgan muhandislik ishlari va texnik sinovlar insoniyatning kosmosni oʻzlashtirish borasidagi yangi davrini muvaffaqiyatli boshlab berishga qaratilgan.
…