NASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladi

·3·Texno
NASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladi

AQShning Milliy kosmik agentligi (NASA) Kennet kosmik markazidagi yigʻish binosida navbatdagi oy dasturi uchun moʻljallangan SLS oʻta ogʻir raketasining ikkita qattiq yoqilgʻili tezlatgichini oʻrnatish ishlarini jadal davom ettirmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu yirik texnologik jarayon insoniyatning Yer yoʻldoshiga qaytish yoʻlidagi muhim qadamlaridan biri boʻlib, kelgusidagi kosmik parvozlarning muvaffaqiyatini taʼminlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning maʼlumotlariga koʻra, yigʻilayotgan har bir tezlatgichning balandligi taxminan 17 qavatli uyga teng keladi. Ularning har birining ogʻirligi qariyb 726 tonnani tashkil etib, parvoz vaqtida 1633 tonnagacha boʻlgan ulkan tortish kuchini yuzaga keltirishga qodir. Ushbu ulkan elementlarning segmentlari joriy yilning yoz faslida Yuta shtatidan maxsus tarzda yetkazib berilgan edi.

Raketa konstruksiyasining ahamiyati

Kosmik tadqiqotlarda mazkur tezlatgichlar hal qiluvchi vazifani bajaradi. Xususan, raketa fazoga koʻtarilayotgan dastlabki soniyalarda ular SLS umumiy tortish kuchining 75 foizdan ortigʻini taʼminlab beradi. Barcha texnik bosqichlar yakunlangach, mazkur kuchli agregatlar tashuvchi raketaning qolgan qismlari bilan birlashtiriladi.

Tayyor boʻlgan ulkan tizim NASA tomonidan amalga oshirilayotgan navbatdagi oy dasturi doirasida Orion kosmik kemasini fazoga olib chiqishi kerak. Shuni alohida taʼkidlash joizki, ushbu keng koʻlamli Artemis dasturi rejasiga soʻnggi paytlarda sezilarli oʻzgarishlar kiritilgan boʻlib, u bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

Artemis dasturidagi oʻzgarishlar

Yangi rejalarga koʻra, Artemis III missiyasi endilikda Yer atrofidagi orbitada oʻtkaziladigan sinov parvoziga aylantirildi. NASA mutaxassislari bu bosqichda Orion kemasining yaqinlashishi va tutashuvi jarayonlarini, shuningdek, uning hayotni taʼminlash tizimlarini tijoriy boshqariladigan qoʻnish apparatlari bilan birgalikda sinovdan oʻtkazishni rejalashtirgan.

Mazkur sinovlar jarayonida olingan amaliy maʼlumotlar kelgusida yanada murakkab vazifalarni bajarish uchun mustahkam poydevor vazifasini oʻtaydi. Xususan, toʻplangan tajriba Artemis IV missiyasiga tayyorgarlik koʻrishda asosiy omil boʻlib xizmat qiladi.

Rejalashtirilgan muddatlarga muvofiq, Artemis IV doirasida astronavtlarning Oydagi sirtga qadam qoʻyishi 2028-yilga moʻljallangan. Hozirda olib borilayotgan muhandislik ishlari va texnik sinovlar insoniyatning kosmosni oʻzlashtirish borasidagi yangi davrini muvaffaqiyatli boshlab berishga qaratilgan.

NASASLS raketaArtemis dasturiOy missiyasiKosmik texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Fold smartfonining yangi ranglari rasman namoyish etildiXiaomi 18 Fold smartfonining yangi ranglari rasman namoyish etildiBugun, 10:55Google Pixel 11 Pro XL avtonomligi boʻyicha oʻtmishdoshini ortda qoldirdiGoogle Pixel 11 Pro XL avtonomligi boʻyicha oʻtmishdoshini ortda qoldirdiBugun, 10:24iPhone 18 Pro narxi kutilganidan pastroq oshishi kutilmoqdaiPhone 18 Pro narxi kutilganidan pastroq oshishi kutilmoqdaBugun, 09:51AQShning stratosferali aerostati Tinch okeanini kesib oʻtib, Yaponiyada internet tarqatdiAQShning stratosferali aerostati Tinch okeanini kesib oʻtib, Yaponiyada internet tarqatdiBugun, 04:53Samsung Galaxy Watch Ultra egalari korpus ajralishidan shikoyat qilmoqdaSamsung Galaxy Watch Ultra egalari korpus ajralishidan shikoyat qilmoqdaBugun, 04:30OpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandiOpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandiBugun, 04:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi