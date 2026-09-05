Sharq durdonalari Qatarni maftun etmoqda: Saida Mirziyoyeva Dohada noyob ko‘rgazmalarni ochdi

·26·Madaniyat
Sharq durdonalari Qatarni maftun etmoqda: Saida Mirziyoyeva Dohada noyob ko‘rgazmalarni ochdi

Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva hamda Qatar muzeylari boshqaruvi raisi Shayxa Al-Mayassa bint Hamad bin Xalifa Ol Soniy Dohadagi nufuzli Islom san’ati muzeyida tashkil etilgan «O‘zbekiston: harakatdagi meros» va «Ektashif O‘zbekiston» nomli yirik ko‘rgazmalarning tantanali ochilishida ishtirok etdi. Xalqaro miqyosdagi ushbu tadbirlar O‘zbekistonning boy madaniy-tarixiy merosini madaniy diplomatiya orqali Fors ko‘rfazi davlatlari va butun dunyo jamoatchiligiga keng tanitish yo‘lidagi navbatdagi muhim qadam bo‘ldi.

«Harakatdagi meros»: Somoniylardan to Temuriylar saltanatigacha

Islom san’ati muzeyida qad rostlagan asosiy ekspozitsiya o‘zining tarixiy qamrovi va noyob durdonalari bilan tashrif buyuruvchilarni hayratga solmoqda:

  • Ikki davlat kolleksiyalari uyg‘unligi: Ekspozitsiyadan O‘zbekiston milliy muzeylari xazinalari hamda Qatarning noyob kolleksiyalaridan jamlangan bebaho tarixiy ashyolar o‘rin olgan;

  • Asrlar silsilasi: Ko‘rgazma islomdan avvalgi davrlardan boshlab Somoniylar va Temuriylar davri, shuningdek, bugungi kungacha bo‘lgan uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonini qamrab oladi;

  • Betakror san’at namunalari: Ko‘rgazmaga kelganlar ajdodlarimizning yuksak madaniyatini aks ettiruvchi nodir osori-atiqalar, an’anaviy milliy hunarmandchilik buyumlari hamda nafis to‘qimachilik san’ati durdonalari bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo‘lmoqda.

«Ektashif O‘zbekiston»: Qatarlik ustalarning Samarqand va Buxorodan olgan ilhomi

Tadbir doirasida ikki tomonlama ijodiy hamkorlikni namoyon etuvchi yana bir yorqin loyiha taqdim etildi:

  • Ijodiy safar yakunlari: Qatarning yetti nafar mahoratli hunarmand va san’atkorining Toshkent, Samarqand hamda Buxoro shaharlariga uyushtirgan ilhombaxsh ijodiy safari yakunlariga bag‘ishlangan «Ektashif O‘zbekiston» ko‘rgazmasi ish boshladi;

  • O‘zbek ruhiyati aks etgan asarlar: Qatarlik ijodkorlar o‘zbek milliy madaniyati va qadimiy an’analaridan ilhomlanib, eksklyuziv zargarlik buyumlari, nafis xattotlik (kalligrafiya) namunalari, milliy gilamlar va yuqori mahorat bilan tushirilgan badiiy fotosuratlarni namoyish etishdi;

  • Madaniyatlar muloqoti: Ushbu tashabbus xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik rishtalarini mustahkamlab, zamonaviy ijod tilida yangi madaniy ko‘prik vazifasini bajardi.

Madaniy diplomatiya va global imijning yuksalishi

Mazkur loyihalar O‘zbekiston va Qatar o‘rtasidagi ko‘p qirrali aloqalarni yanada mustahkamlashda alohida o‘rin tutadi:

  • Dunyo sayyohlari e’tiborida: Dohadagi nufuzli muzeyga tashrif buyuruvchi minglab xorijlik sayyohlar va Qatar aholisi O‘zbekistonning qadimiy tarixi va sayyohlik salohiyati haqida to‘liq tasavvurga ega bo‘lmoqda;

  • Strategik muloqotning yumshoq kuchi: Madaniy-gumanitar yo‘nalishdagi bu kabi tadbirlar O‘zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini oshirib, ikki davlat o‘rtasidagi do‘stona aloqalarni yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Sizningcha, madaniy diplomatiya va milliy merosimizni Qatar kabi yirik xalqaro markazlarda namoyish etish O‘zbekistonning turizm va xalqaro nufuziga qanday hissa qo‘shadi? Somoniylar va Temuriylar davri madaniyati bugungi kunda dunyo jamoatchiligini nimasi bilan ko‘proq o‘ziga jalb etmoqda? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobiBugun, 09:38Farangiz Abdazova 25 yoshni o‘g‘li bilan qarshi oldi (video)Farangiz Abdazova 25 yoshni o‘g‘li bilan qarshi oldi (video)Bugun, 00:01Adiz Rajabov shaxsiy hayotini nega sir tutishini aytdi (video)Adiz Rajabov shaxsiy hayotini nega sir tutishini aytdi (video)Kecha, 23:22Mashhur xonanda Lola Yo‘ldosheva bugun 41 yoshdaMashhur xonanda Lola Yo‘ldosheva bugun 41 yoshdaKecha, 21:05Toshkentda Markaziy Osiyoda yagona Zamonaviy san’at markazi ochilmoqda — Prezident tashrifiToshkentda Markaziy Osiyoda yagona Zamonaviy san’at markazi ochilmoqda — Prezident tashrifiKecha, 20:25Qozog‘istonda Enrike Iglesias shov-shuvi: Aeroportdagi qizg‘in kutib olish va yulduz bilan selfiQozog‘istonda Enrike Iglesias shov-shuvi: Aeroportdagi qizg‘in kutib olish va yulduz bilan selfiKecha, 08:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar