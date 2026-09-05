Sharq durdonalari Qatarni maftun etmoqda: Saida Mirziyoyeva Dohada noyob ko‘rgazmalarni ochdi
Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva hamda Qatar muzeylari boshqaruvi raisi Shayxa Al-Mayassa bint Hamad bin Xalifa Ol Soniy Dohadagi nufuzli Islom san’ati muzeyida tashkil etilgan «O‘zbekiston: harakatdagi meros» va «Ektashif O‘zbekiston» nomli yirik ko‘rgazmalarning tantanali ochilishida ishtirok etdi. Xalqaro miqyosdagi ushbu tadbirlar O‘zbekistonning boy madaniy-tarixiy merosini madaniy diplomatiya orqali Fors ko‘rfazi davlatlari va butun dunyo jamoatchiligiga keng tanitish yo‘lidagi navbatdagi muhim qadam bo‘ldi.
«Harakatdagi meros»: Somoniylardan to Temuriylar saltanatigacha
Islom san’ati muzeyida qad rostlagan asosiy ekspozitsiya o‘zining tarixiy qamrovi va noyob durdonalari bilan tashrif buyuruvchilarni hayratga solmoqda:
Ikki davlat kolleksiyalari uyg‘unligi: Ekspozitsiyadan O‘zbekiston milliy muzeylari xazinalari hamda Qatarning noyob kolleksiyalaridan jamlangan bebaho tarixiy ashyolar o‘rin olgan;
Asrlar silsilasi: Ko‘rgazma islomdan avvalgi davrlardan boshlab Somoniylar va Temuriylar davri, shuningdek, bugungi kungacha bo‘lgan uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonini qamrab oladi;
Betakror san’at namunalari: Ko‘rgazmaga kelganlar ajdodlarimizning yuksak madaniyatini aks ettiruvchi nodir osori-atiqalar, an’anaviy milliy hunarmandchilik buyumlari hamda nafis to‘qimachilik san’ati durdonalari bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo‘lmoqda.
«Ektashif O‘zbekiston»: Qatarlik ustalarning Samarqand va Buxorodan olgan ilhomi
Tadbir doirasida ikki tomonlama ijodiy hamkorlikni namoyon etuvchi yana bir yorqin loyiha taqdim etildi:
Ijodiy safar yakunlari: Qatarning yetti nafar mahoratli hunarmand va san’atkorining Toshkent, Samarqand hamda Buxoro shaharlariga uyushtirgan ilhombaxsh ijodiy safari yakunlariga bag‘ishlangan «Ektashif O‘zbekiston» ko‘rgazmasi ish boshladi;
O‘zbek ruhiyati aks etgan asarlar: Qatarlik ijodkorlar o‘zbek milliy madaniyati va qadimiy an’analaridan ilhomlanib, eksklyuziv zargarlik buyumlari, nafis xattotlik (kalligrafiya) namunalari, milliy gilamlar va yuqori mahorat bilan tushirilgan badiiy fotosuratlarni namoyish etishdi;
Madaniyatlar muloqoti: Ushbu tashabbus xalqlar o‘rtasidagi do‘stlik rishtalarini mustahkamlab, zamonaviy ijod tilida yangi madaniy ko‘prik vazifasini bajardi.
Madaniy diplomatiya va global imijning yuksalishi
Mazkur loyihalar O‘zbekiston va Qatar o‘rtasidagi ko‘p qirrali aloqalarni yanada mustahkamlashda alohida o‘rin tutadi:
Dunyo sayyohlari e’tiborida: Dohadagi nufuzli muzeyga tashrif buyuruvchi minglab xorijlik sayyohlar va Qatar aholisi O‘zbekistonning qadimiy tarixi va sayyohlik salohiyati haqida to‘liq tasavvurga ega bo‘lmoqda;
Strategik muloqotning yumshoq kuchi: Madaniy-gumanitar yo‘nalishdagi bu kabi tadbirlar O‘zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini oshirib, ikki davlat o‘rtasidagi do‘stona aloqalarni yangi bosqichga olib chiqmoqda.
Sizningcha, madaniy diplomatiya va milliy merosimizni Qatar kabi yirik xalqaro markazlarda namoyish etish O‘zbekistonning turizm va xalqaro nufuziga qanday hissa qo‘shadi? Somoniylar va Temuriylar davri madaniyati bugungi kunda dunyo jamoatchiligini nimasi bilan ko‘proq o‘ziga jalb etmoqda? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…