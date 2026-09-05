Toyota oʻzining mashhur Probox universalini yangiladi

·11·Avto
Toyota oʻzining mashhur Probox universalini yangiladi

Toyota kompaniyasi Yaponiya bozorida katta talabga ega boʻlgan va 2014-yildan beri ishlab chiqarilayotgan Toyota Probox universalining navbatdagi yangilanishini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avtomobil dizayni, interyeri va dvigatellar gammasi boʻyicha oʻzgarishsiz qolgan boʻlsa-da, uning xavfsizlik va raqamli imkoniyatlari sezilarli darajada kengaytirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy yangilik sifatida barcha komplektatsiyalar uchun standart jihozlash tarkibiga kiritilgan T-Connect telematik tizimi taqdim etildi. Ushbu tizim haydovchiga favqulodda vaziyatlarda tezkor yordam koʻrsatish hamda maxsus xavfsizlik funksiyalarini bajarishga moʻljallangan boʻlib, avtomobilga oʻrnatilgan DCM kommunikatsion moduli evaziga xaridorlarga besh yillik bepul xizmat koʻrsatish taqdim etiladi.

Xavfsizlik tizimlari va zamonaviy funksiyalar

T-Connect tizimining tarkibiy qismi boʻlgan HelpNet xizmati xavfsizlik yostiqchalari bilan bevosita bogʻlangan. Avtomobil jiddiy YTHga uchragan taqdirda, tizim avtomatik ravishda tezkor xizmatlar operatori bilan bogʻlanadi. Shuningdek, model gʻayrioddiy funksiya — agressiv haydash yoki ehtimoliy olib qochish belgilarini aniqlash imkoniyatiga ega boʻldi.

Agar elektronika avtomobilning harakatini xavfli deb baholasa, u huquq-tartibot idoralariga maʼlumot uzatishi mumkin. Toyota buni oddiy haydash uslubini nazorat qilish vositasi emas, balki qoʻshimcha xavfsizlik elementi sifatida taqdim etmoqda. Bundan tashqari, panelda ogohlantiruvchi indikator yonganda operator bilan bogʻlanish imkonini beruvchi eCare xizmati ham qoʻshildi.

My Toyota+ mobil ilovasi yordamida egalar masofadan turib avtomobil holatini tekshirishlari mumkin. Smartfon orqali eshiklar qulflangani va avariya signali oʻchirilganini nazorat qilish, shuningdek, mashina ochiq qolgan taqdirda ogohlantirish olish imkoni yaratildi.

Texnik qism va narxlar

Avtomobilning texnik qismida hech qanday oʻzgarish amalga oshirilmadi. Toyota Probox avvalgidek 108 ot kuchiga ega 1,5 litrli atmosferali benzinli dvigatel yoki umumiy quvvati 99 ot kuchini tashkil etuvchi gibrid qurilma bilan taklif etiladi. Benzinli versiya variator va old yoki toʻliq uzatmali tizim bilan taʼminlansa, gibrid faqat old privodli boʻladi.

Telematik tizimning joriy etilishi mashina narxiga biroz taʼsir qilib, uni qariyb 47 300 iyanga ($300) qimmatlashtirdi. Yangilanishdan keyin Yaponiyada old privodli bazaviy versiya 1 965 700 iyendan ($12 600), toʻliq uzatmali model esa 2 127 400 iyendan ($13 600) boshlanadi. Eng yuqori gibrid Probox F narxi 2 308 900 iyenani ($14 800) tashkil etadi.

Mazkur oilaviy universal tarixi 2002-yildan boshlanib, joriy avlod modeli allaqachon 12 yildan buyon konveyrda turibdi. Yaponiya ommaviy axborot vositalarining xabarlariga koʻra, Toyota 2027-yilning oxiri yoki 2028-yilda toʻlaqonli yangi avlod Probox modelini taqdim etishi mumkin. Yangi avlod avtomobili Yaris rusumida qoʻllaniladigan zamonaviy TNGA-B platformasiga oʻtishi kutilmoqda.

ToyotaProboxAvtoyangiliklarYaponiyaAvtoTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

150 ming kilometr yoʻl yurgan elektromobillar batareyasi holati maʼlum qilindi150 ming kilometr yoʻl yurgan elektromobillar batareyasi holati maʼlum qilindiBugun, 00:55«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdiKecha, 20:32Donut Lab qattiq holatdagi batareyasi 409 W•ch/kg zichlik koʻrsatdiDonut Lab qattiq holatdagi batareyasi 409 W•ch/kg zichlik koʻrsatdi03.09, 18:24Geely besh daqiqada quvvatlovchi 1800 kW quvvatga ega stansiyalarni ishlab chiqmoqdaGeely besh daqiqada quvvatlovchi 1800 kW quvvatga ega stansiyalarni ishlab chiqmoqda03.09, 13:24BYD xususiy uylar uchun quyosh elektr stansiyalarini taqdim etdiBYD xususiy uylar uchun quyosh elektr stansiyalarini taqdim etdi03.09, 09:557 oyda 263 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi — bozorda qaysi rusumlar peshqadam?7 oyda 263 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi — bozorda qaysi rusumlar peshqadam?03.09, 09:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Ferrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildi
Ferrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildi