«Menda onamni o‘ldirgan gen bor»: ayolning qarori hayratlantirdi

·40·Dunyo
«Menda onamni o‘ldirgan gen bor»: ayolning qarori hayratlantirdi

Floridada yashovchi 32 yoshli bloger va uch nafar farzand onasi Danielle Marpl onasining saraton kasalligi bilan vafot etgandan so‘ng o‘z hayoti uchun keskin qaror qabul qildi. U BRCA1 gen mutatsiyasi tashuvchisi ekanini bilgach, kelajakda saraton xavfini kamaytirish maqsadida reproduktiv a’zolari va ko‘krak bezlarini olib tashlatdi.

Danielle hayotni saqlab qolishga qaratilgan profilaktik operatsiyalardan keyin tiklanish jarayonini ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchilari bilan bo‘lishmoqda. Uning aytishicha, bu qarorni qabul qilishda eng asosiy sabab — uch nafar farzandini o‘zi boshidan kechirgan og‘riqdan asrash istagi bo‘lgan.

BRCA1 gendagi zararli o‘zgarish ko‘krak, tuxumdon va boshqa turdagi saraton kasalliklari rivojlanishi xavfini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Danielle profilaktik gisterektomiya hamda ikki tomonlama profilaktik mastektomiya operatsiyalarini o‘tkazgan. Jarrohlik amaliyotlari avgust oyida amalga oshirilgan va hozir u tiklanish jarayonini boshdan kechirmoqda.

Bloger onasidan ayrilganida bor-yo‘g‘i 7 yoshda edi. U 23 yoshida BRCA1 mutatsiyasi tashuvchisi ekanini bilib qolgan, ammo operatsiya qilish haqidagi qarorni deyarli o‘n yil o‘tib qabul qilgan.

Danielle operatsiyadan keyingi drenajlari bilan raqs tushgan videosini ham e’lon qildi. Uning ushbu roligi 20 mingdan ortiq layk to‘pladi.

U videoga: «Onangizni yoshligingizda olib ketgan saratondan o‘zingizni himoya qilish uchun barcha reproduktiv a’zolaringiz va ko‘kraklaringizni olib tashlash — o‘ziga xos jasorat», mazmunida izoh qoldirdi.

Bloger operatsiyalarning asosiy maqsadi BRCA1 mutatsiyasi bilan bog‘liq xavfni kamaytirish ekanini ta’kidladi. U, avvalo, uch nafar farzandini onasidan ayrilgan paytidagi kabi og‘ir holatga tushib qolishidan asrashni istashini aytdi.

Daniellening jasoratli qarori kuzatuvchilaridan ham iliq munosabat oldi. Ular blogerga tezroq sog‘ayib ketishini tilab, uning matonati va kuchiga tahsin bildirishdi.

Bir kuzatuvchi: «Bu juda yoqdi, tezroq sog‘ayib ketishingizni tilayman», deb yozgan bo‘lsa, yana biri uni «jasur va ajoyib» deb atagan. Yana bir foydalanuvchi esa uning kuchli irodasi va doimo tabassum bilan yurishini yuqori baholagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoylik strimer qiz jonli efirda 1 mlrd rubllik Rossiya mahsulotlarini sotdiXitoylik strimer qiz jonli efirda 1 mlrd rubllik Rossiya mahsulotlarini sotdiBugun, 14:29AQSHda Donald Tramp aks etgan 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildiAQSHda Donald Tramp aks etgan 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildiBugun, 12:06Pentagon harbiylar uchun testosteron tekshiruvini joriy etdi — keyin qaror o‘zgardiPentagon harbiylar uchun testosteron tekshiruvini joriy etdi — keyin qaror o‘zgardiBugun, 11:15Pentagon sun’iy intellekt boshqaradigan raketa yaratish uchun katta summa ajratdiPentagon sun’iy intellekt boshqaradigan raketa yaratish uchun katta summa ajratdiBugun, 10:58“Moskva va Kiyevni o‘qqa tutmang”: AQSH Tramp vakillarining tashrifi chog‘ida sulh saqlashni talab qildi“Moskva va Kiyevni o‘qqa tutmang”: AQSH Tramp vakillarining tashrifi chog‘ida sulh saqlashni talab qildiBugun, 10:23Misli ko‘rilmagan fojia: Fransiyada anomal jazirama tufayli 7 ming kishi vafot etdiMisli ko‘rilmagan fojia: Fransiyada anomal jazirama tufayli 7 ming kishi vafot etdiBugun, 10:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi