Xitoyning Yaogan-50 (02) sunʼiy yoʻldoshi orbitada parchalanib ketdi

·10·Texno
Xitoyning Yaogan-50 (02) sunʼiy yoʻldoshi orbitada parchalanib ketdi

Kosmosda yana bir yirik texnogen hodisa qayd etildi. Joriy yilning mart oyida koinotga uchirilgan Xitoyning Yaogan-50 (02) sunʼiy yoʻldoshi nomaʼlum sabablarga koʻra kamida 43 ta boʻlakka boʻlinib ketdi. Ushbu holat sayyoramiz atrofidagi orbitada mavjud boʻlgan kosmik chiqindilar muammosini yana bir bor keskin kun tartibiga olib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur kosmik apparatning parchalanishi AQSh Kosmik kuchlarining 18-kosmik mudofaa eskadrilyatsiyasi tomonidan rasman kataloglashtirildi. Hozirgi vaqtda halokatning aniq sabablari nomaʼlim boʻlib qolmoqda. Mutaxassislar dvigatel yoki akkumulyator batareyasining ishdan chiqqani yoxud boshqa kosmik obyekt bilan toʻqnashuv sodir boʻlganini ehtimoliy sabab sifatida koʻrib chiqishmoqda.

Noodatiy orbita va uning xavflari

Qulagan apparat 15-mart kuni Tayyuan kosmodromidan Long March 6A raketasi yordamida noyob hisoblangan kuchli retrograd orbitaga chiqarilgan edi. Bunday orbitada sunʼiy yoʻldosh Yerning aylanish yoʻnalishiga qarshi harakatlanadi. Garchi bu usul koʻproq energiya talab qilib, raketa foydali yukini kamaytirsa-da, apparatga Yer yuzasiga nisbatan tezroq harakatlanish hamda oʻrta kengliklarni, jumladan Xitoy hududini tez-tez kuzatish imkonini berardi.

Hozirda hosil boʻlgan yuzlab boʻlaklar 600 dan 1100 kilometrgacha boʻlgan balandlikdagi orbita boʻylab sochilib ketgan. Ushbu balandlikda atmosfera qarshiligi deyarli sezilmaydi. Shu sababli, hosil boʻlgan kosmik chiqindilar koinotda oʻnlab yillar davomida saqlanib qolib, boshqa amaldagi sunʼiy yoʻldoshlar uchun jiddiy xavf tugʻdirishi kutilmoqda.

Kosmik chiqindilarning global muammosi

Xitoy tomoni hozircha hodisa yuzasidan ommaviy bayonot bermagan boʻlsada, mamlakatning Spacemapper kosmik obyektlar katalogida ushbu apparat bilan bogʻliq toʻrtta fragment allaqachon qayd etilgan. Bu Xitoy kuzatuv vositalari ham mazkur avariyani fiksatsiyalaganini anglatadi. Garchi CASC korporatsiyasi Yaogan turkumidagi qurilmalarni qishloq xoʻjaligi va tabiiy ofatlarni bartaraf etish uchun moʻljallangan deb atasa-da, gʻarbiy tahlilchilar ularning ayrimlari harbiy razvedka maqsadlarida ham ishlatilishini taxmin qilishadi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, koinotdagi chiqindilar muammosi allaqachon alohida avariyalar koʻlamidan chiqib ketgan. Bugungi kunda orbitada oʻlchami 10 santimetrdan oshadigan 54 000 ga yaqin obyekt kuzatib boriladi. Ularning atigi 9300 tasi ishlaydigan apparatlardir. 1 dan 10 santimetrgacha boʻlgan kichik fragmentlar soni 1,2 millionni, 1 millimetrdan 1 santimetrgacha boʻlgan zarrachalar esa 140 millionni tashkil qiladi.

Kosmik chiqindilarXitoySuniy yoldoshYaogan-50Koinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqdaDeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqdaBugun, 12:52Tecno kompaniyasi dunyodagi ilk chinakam toʻla ekranni namoyish qildiTecno kompaniyasi dunyodagi ilk chinakam toʻla ekranni namoyish qildiBugun, 12:29Colorful OVA07 taqdim etildi: ikki tomonlama USB fleshkaColorful OVA07 taqdim etildi: ikki tomonlama USB fleshkaBugun, 11:54NASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladiNASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladiBugun, 11:25Xiaomi 18 Fold smartfonining yangi ranglari rasman namoyish etildiXiaomi 18 Fold smartfonining yangi ranglari rasman namoyish etildiBugun, 10:55Google Pixel 11 Pro XL avtonomligi boʻyicha oʻtmishdoshini ortda qoldirdiGoogle Pixel 11 Pro XL avtonomligi boʻyicha oʻtmishdoshini ortda qoldirdiBugun, 10:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi