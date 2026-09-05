Tecno kompaniyasi dunyodagi ilk chinakam toʻla ekranni namoyish qildi
Berlinda boʻlib oʻtayotgan IFA 2026 koʻrgazmasida texnologiya olamini hayratga solgan yangi qurilma namoyish etildi. GSMArena nashri va taniqli insayder Ice Universe taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Tecno kompaniyasi oʻzining mutlaqo ramkasiz ekranga ega boʻlgan ilk konseptual smartfonini omma eʼtiboriga havola qildi. Mazkur qurilma kelajak mobil texnologiyalari qanday koʻrinish olishini bugunoq tasavvur qilish imkonini bergani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiqaruvchi mazkur noodatiy dizaynga maxsus himoya oynasi konstruksiyasi hamda ekran modulining tubdan qayta ishlangan ichki tuzilishi orqali erishdi. Mutaxassislarning fikricha, ramkalarning butunlay yoʻqolishi foydalanuvchining gadjetdan foydalanish tajribasini tubdan oʻzgartirib yuboradi va toʻgʻridan-toʻgʻri kelajak interfeysi bilan muloqot qilgandek taassurot qoldiradi.
Konstruksiyaning oʻziga xos sir-asrorlariBiroq, batafsil oʻrganilganda, konsept aslida toʻlaqonli ramkasiz emasligi maʼlum boʻldi. Aslida ekran panelining qora hoshiyasi yoʻqolib ketmagan, aksincha, Tecno muhandislari uni optik va konstruktiv elementlar ostiga mahorat bilan yashirishga muvaffaq boʻlishgan. Buning uchun ikki qatlamli maxsus himoya oynasi qoʻllanilgan boʻlib, uning pastki qismi korpus ramkasini oʻrab oladi.
Natijada, foydalanuvchi qurilmaga tik qaraganda, tasvir toʻgʻridan-toʻgʻri metall qirralarga qadar yetib boradigandek tuyuladi. GSMArena xabar berishicha, bunday murakkab dizaynni yigʻish jarayoni ham odatdagidan farq qiladi. Xususan, himoya oynasining ikkinchi qatlamini mukammal tarzda mahkamlash uchun maxsus ishlab chiqilgan termoplavkiy yelimdan foydalanilgan.
Texnik imkoniyatlar va yuzaga kelgan muammolarTaqqoslash uchun, iPhone 17 Pro Max ekranining ramkasi taxminan 1,36 millimetrni tashkil etsa, Tecno konseptida bu koʻrsatkich vizual jihatdan nolga tenglashtirilgan. Qurilma 1,5K ruxsatga va 144 Hz kadrlar chastotasiga ega yirik 6,78 dyuymli AMOLED ekran bilan jihozlangan. Tashqi koʻrinishi hamda ichki platformasi boʻyicha mazkur prototip kompaniyaning avvalroq taqdim etilgan Tecno Camon Slim modeli bilan koʻp jihatdan yaqin turadi.
Shu bilan birga, ramkalar yoʻqolishi oʻziga xos muammoni ham keltirib chiqardi. Qurilmani qoʻlda ushlab turganda foydalanuvchining barmoqlari ekran yuzasiga tez-tez tegib ketishi aniqlandi. Ushbu noqulaylikni bartaraf etish maqsadida muhandislar teginishlarni aniqlash algoritmlari hamda interfeys elementlarini noldan qayta ishlashga majbur boʻlishdi, bu esa tasodifiy bosilishlarning oldini oldi.
…