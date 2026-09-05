Tecno kompaniyasi dunyodagi ilk chinakam toʻla ekranni namoyish qildi

·21·Texno
Tecno kompaniyasi dunyodagi ilk chinakam toʻla ekranni namoyish qildi

Berlinda boʻlib oʻtayotgan IFA 2026 koʻrgazmasida texnologiya olamini hayratga solgan yangi qurilma namoyish etildi. GSMArena nashri va taniqli insayder Ice Universe taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Tecno kompaniyasi oʻzining mutlaqo ramkasiz ekranga ega boʻlgan ilk konseptual smartfonini omma eʼtiboriga havola qildi. Mazkur qurilma kelajak mobil texnologiyalari qanday koʻrinish olishini bugunoq tasavvur qilish imkonini bergani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiqaruvchi mazkur noodatiy dizaynga maxsus himoya oynasi konstruksiyasi hamda ekran modulining tubdan qayta ishlangan ichki tuzilishi orqali erishdi. Mutaxassislarning fikricha, ramkalarning butunlay yoʻqolishi foydalanuvchining gadjetdan foydalanish tajribasini tubdan oʻzgartirib yuboradi va toʻgʻridan-toʻgʻri kelajak interfeysi bilan muloqot qilgandek taassurot qoldiradi.

Konstruksiyaning oʻziga xos sir-asrorlari

Biroq, batafsil oʻrganilganda, konsept aslida toʻlaqonli ramkasiz emasligi maʼlum boʻldi. Aslida ekran panelining qora hoshiyasi yoʻqolib ketmagan, aksincha, Tecno muhandislari uni optik va konstruktiv elementlar ostiga mahorat bilan yashirishga muvaffaq boʻlishgan. Buning uchun ikki qatlamli maxsus himoya oynasi qoʻllanilgan boʻlib, uning pastki qismi korpus ramkasini oʻrab oladi.

Natijada, foydalanuvchi qurilmaga tik qaraganda, tasvir toʻgʻridan-toʻgʻri metall qirralarga qadar yetib boradigandek tuyuladi. GSMArena xabar berishicha, bunday murakkab dizaynni yigʻish jarayoni ham odatdagidan farq qiladi. Xususan, himoya oynasining ikkinchi qatlamini mukammal tarzda mahkamlash uchun maxsus ishlab chiqilgan termoplavkiy yelimdan foydalanilgan.

Texnik imkoniyatlar va yuzaga kelgan muammolar

Taqqoslash uchun, iPhone 17 Pro Max ekranining ramkasi taxminan 1,36 millimetrni tashkil etsa, Tecno konseptida bu koʻrsatkich vizual jihatdan nolga tenglashtirilgan. Qurilma 1,5K ruxsatga va 144 Hz kadrlar chastotasiga ega yirik 6,78 dyuymli AMOLED ekran bilan jihozlangan. Tashqi koʻrinishi hamda ichki platformasi boʻyicha mazkur prototip kompaniyaning avvalroq taqdim etilgan Tecno Camon Slim modeli bilan koʻp jihatdan yaqin turadi.

Shu bilan birga, ramkalar yoʻqolishi oʻziga xos muammoni ham keltirib chiqardi. Qurilmani qoʻlda ushlab turganda foydalanuvchining barmoqlari ekran yuzasiga tez-tez tegib ketishi aniqlandi. Ushbu noqulaylikni bartaraf etish maqsadida muhandislar teginishlarni aniqlash algoritmlari hamda interfeys elementlarini noldan qayta ishlashga majbur boʻlishdi, bu esa tasodifiy bosilishlarning oldini oldi.

TecnoKonsept smartfonIFA 2026Mobil texnologiyalarAMOLED ekran
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqdaDeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqdaBugun, 12:52Colorful OVA07 taqdim etildi: ikki tomonlama USB fleshkaColorful OVA07 taqdim etildi: ikki tomonlama USB fleshkaBugun, 11:54NASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladiNASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladiBugun, 11:25Xiaomi 18 Fold smartfonining yangi ranglari rasman namoyish etildiXiaomi 18 Fold smartfonining yangi ranglari rasman namoyish etildiBugun, 10:55Google Pixel 11 Pro XL avtonomligi boʻyicha oʻtmishdoshini ortda qoldirdiGoogle Pixel 11 Pro XL avtonomligi boʻyicha oʻtmishdoshini ortda qoldirdiBugun, 10:24iPhone 18 Pro narxi kutilganidan pastroq oshishi kutilmoqdaiPhone 18 Pro narxi kutilganidan pastroq oshishi kutilmoqdaBugun, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi