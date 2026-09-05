AQSHda Donald Tramp aks etgan 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildi

·27·Dunyo
AQSHda Donald Tramp aks etgan 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildi

«Hamyonlarda paydo bo‘ladigan Tramp»: AQSHda Donald Tramp aks etgan rasmiy 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildi — Mustaqillikning 250 yilligi, kundalik xaridlar va tarixiy dizayn

AQSH moliya tizimi va jahon numizmatikasida shov-shuvli voqelik: Qo‘shma Shtatlar mustaqilligining 250 yillik yubiley sanasi munosabati bilan Donald Tramp tasvirlangan yangi 1 dollarlik tanga rasman muomalaga chiqarildi. Mazkur tanga ko‘rgazma yoki kolleksiyalar uchun chiqariladigan cheklangan suvenir emas, balki aholi kundalik hayotda bozor va do‘konlarda xaridlar uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri ishlatishi mumkin bo‘lgan qonuniy to‘lov vositasi hisoblanadi.

Dizayn tafsilotlari: 1776–2026 va yubiley ramzi

Oltinrang metall qotishmasidan zarb etilgan 1 dollarlik tanganing dizayni qator tarixiy va davlatchilik elementlarini o‘zida jamlagan:

  • Old tomon (Avers): Markazda Donald Trampning rasmiy portreti aks etgan. Yuqori qismga yirik harflar bilan «LIBERTY» (Ozodlik), o‘ng tarafga «IN GOD WE TRUST» (Biz Xudoga ishonamiz) shiori, quyi qismga esa AQSH tarixining muhim choragini ifodalovchi «1776 ~ 2026» sanasi o‘yib yozilgan;

  • Orqa tomon (Revers): Tanganing orqa qismida AQSHning an’anaviy ramzi — qanotlarini keng yozgan mag‘rur oqbosh burgut joylashgan. Burgut ko‘kragidagi milliy qalqon o‘rtasida davlat mustaqilligining yubiley sanasini bildiruvchi yirik «250» raqami aks ettirilgan;

  • Nominal qiymat: Tanga gardishi bo‘ylab «UNITED STATES OF AMERICA» va pastki qismida «ONE DOLLAR» yozuvlari tushirilgan bo‘lib, uning nominal kuchi bir AQSH dollariga teng.

«Suvenir emas, haqiqiy to‘lov vositasi»: Muomalaning o‘ziga xosligi

Yangi tanganing eng muhim jihati uning kundalik to‘lovlar tizimiga to‘liq integratsiya qilinganidir:

  • Odatiy xaridlarda erkin ishlatiladi: Ko‘plab xotira tangalaridan farqli o‘laroq, ushbu tanga bilan istalgan savdo nuqtasida, qahvaxona yoki transportda xuddi odatiy 1 dollarlik kupyura singari erkin hisob-kitob qilish mumkin;

  • Mustaqillikning 250 yillik tantanasi: 1776 yil 4 iyulda qabul qilingan AQSH Mustaqillik deklaratsiyasining 250 yilligi mamlakatda keng nishonlanayotgan bir paytda, ushbu tanga mazkur tarixiy voqeaning eng ko‘rinarli moddiy timsollaridan biriga aylandi;

  • Numizmatlar orasidagi shov-shuv: Kundalik muomala uchun mo‘ljallanganiga qaramay, butun dunyo bo‘ylab tanga yig‘uvchilar va tahlilchilar hozirning o‘zidayoq ushbu tangalarni saqlab qo‘yish va kolleksiyalarga qo‘shish uchun katta qiziqish bildirmoqda.

Sizningcha, siyosiy arboblarning tasvirini kundalik muomaladagi tangalarga muhrlash qanchalik to‘g‘ri tajriba? Ushbu 1 dollarlik tanga yillar o‘tib kolleksionerlar bozorida o‘z nominalidan bir necha barobar qimmatroq baholanadigan noyob eksponatga aylana oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pentagon harbiylar uchun testosteron tekshiruvini joriy etdi — keyin qaror o‘zgardiPentagon harbiylar uchun testosteron tekshiruvini joriy etdi — keyin qaror o‘zgardiBugun, 11:15Pentagon sun’iy intellekt boshqaradigan raketa yaratish uchun katta summa ajratdiPentagon sun’iy intellekt boshqaradigan raketa yaratish uchun katta summa ajratdiBugun, 10:58“Moskva va Kiyevni o‘qqa tutmang”: AQSH Tramp vakillarining tashrifi chog‘ida sulh saqlashni talab qildi“Moskva va Kiyevni o‘qqa tutmang”: AQSH Tramp vakillarining tashrifi chog‘ida sulh saqlashni talab qildiBugun, 10:23Misli ko‘rilmagan fojia: Fransiyada anomal jazirama tufayli 7 ming kishi vafot etdiMisli ko‘rilmagan fojia: Fransiyada anomal jazirama tufayli 7 ming kishi vafot etdiBugun, 10:17Parlamentda kutilmagan tomosha: Polsha Seymi deputati minbarda turib vovullay boshladiParlamentda kutilmagan tomosha: Polsha Seymi deputati minbarda turib vovullay boshladiBugun, 10:11Tekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldiTekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldiBugun, 10:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi