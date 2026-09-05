AQSHda Donald Tramp aks etgan 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildi
«Hamyonlarda paydo bo‘ladigan Tramp»: AQSHda Donald Tramp aks etgan rasmiy 1 dollarlik tanga muomalaga chiqarildi — Mustaqillikning 250 yilligi, kundalik xaridlar va tarixiy dizayn
AQSH moliya tizimi va jahon numizmatikasida shov-shuvli voqelik: Qo‘shma Shtatlar mustaqilligining 250 yillik yubiley sanasi munosabati bilan Donald Tramp tasvirlangan yangi 1 dollarlik tanga rasman muomalaga chiqarildi. Mazkur tanga ko‘rgazma yoki kolleksiyalar uchun chiqariladigan cheklangan suvenir emas, balki aholi kundalik hayotda bozor va do‘konlarda xaridlar uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri ishlatishi mumkin bo‘lgan qonuniy to‘lov vositasi hisoblanadi.
Dizayn tafsilotlari: 1776–2026 va yubiley ramzi
Oltinrang metall qotishmasidan zarb etilgan 1 dollarlik tanganing dizayni qator tarixiy va davlatchilik elementlarini o‘zida jamlagan:
Old tomon (Avers): Markazda Donald Trampning rasmiy portreti aks etgan. Yuqori qismga yirik harflar bilan «LIBERTY» (Ozodlik), o‘ng tarafga «IN GOD WE TRUST» (Biz Xudoga ishonamiz) shiori, quyi qismga esa AQSH tarixining muhim choragini ifodalovchi «1776 ~ 2026» sanasi o‘yib yozilgan;
Orqa tomon (Revers): Tanganing orqa qismida AQSHning an’anaviy ramzi — qanotlarini keng yozgan mag‘rur oqbosh burgut joylashgan. Burgut ko‘kragidagi milliy qalqon o‘rtasida davlat mustaqilligining yubiley sanasini bildiruvchi yirik «250» raqami aks ettirilgan;
Nominal qiymat: Tanga gardishi bo‘ylab «UNITED STATES OF AMERICA» va pastki qismida «ONE DOLLAR» yozuvlari tushirilgan bo‘lib, uning nominal kuchi bir AQSH dollariga teng.
«Suvenir emas, haqiqiy to‘lov vositasi»: Muomalaning o‘ziga xosligi
Yangi tanganing eng muhim jihati uning kundalik to‘lovlar tizimiga to‘liq integratsiya qilinganidir:
Odatiy xaridlarda erkin ishlatiladi: Ko‘plab xotira tangalaridan farqli o‘laroq, ushbu tanga bilan istalgan savdo nuqtasida, qahvaxona yoki transportda xuddi odatiy 1 dollarlik kupyura singari erkin hisob-kitob qilish mumkin;
Mustaqillikning 250 yillik tantanasi: 1776 yil 4 iyulda qabul qilingan AQSH Mustaqillik deklaratsiyasining 250 yilligi mamlakatda keng nishonlanayotgan bir paytda, ushbu tanga mazkur tarixiy voqeaning eng ko‘rinarli moddiy timsollaridan biriga aylandi;
Numizmatlar orasidagi shov-shuv: Kundalik muomala uchun mo‘ljallanganiga qaramay, butun dunyo bo‘ylab tanga yig‘uvchilar va tahlilchilar hozirning o‘zidayoq ushbu tangalarni saqlab qo‘yish va kolleksiyalarga qo‘shish uchun katta qiziqish bildirmoqda.
Sizningcha, siyosiy arboblarning tasvirini kundalik muomaladagi tangalarga muhrlash qanchalik to‘g‘ri tajriba? Ushbu 1 dollarlik tanga yillar o‘tib kolleksionerlar bozorida o‘z nominalidan bir necha barobar qimmatroq baholanadigan noyob eksponatga aylana oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…