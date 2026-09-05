Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi

·25·Texno
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi

Kelgusi yilda taqdim etilishi kutilayotgan Samsung Galaxy S27 flagman turkumidagi eng ilgʻor smartfonlar oʻtgan avlod qurilmalaridagi tezkor quvvatlash texnologiyasini saqlab qoladi. IXBT.com maʼlumotiga koʻra, xitoylik 3C sertifikatsiya idorasi maʼlumotlar bazasida yangi avlod qurilmalariga oid ilk texnik tafsilotlar paydo boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Regulyator bazasida SM-S9570 va SM-S9580 raqamlari ostida roʻyxatdan oʻtgan qurilmalar GSMA IMEI maʼlumotlariga koʻra mos ravishda Galaxy S27 Pro hamda Galaxy S27 Ultra modellariga tegishli ekani aniqlangan. Ushbu manbaga asoslanib aytganda, har ikki ilgʻor versiya ham 60 vattli tezkor zaryadlash quvvatini qoʻllab-quvvatlaydi. Biroq, anʼanaga koʻra, kompaniya ushbu qurilmalar jamlanmasiga tarmoq adapterini kiritmasligi kutilmoqda.

Yangi Pro versiya va turkumdagi farqlar

Mazkur sertifikatsiya maʼlumotlarining eʼlon qilinishi Samsung flagmanlari qatorida ilk bor oʻzgarishlar boʻlishini koʻrsatmoqda. Xususan, Galaxy S27 Pro modeli Galaxy S tarixidagi ilk "Pro" indeksiga ega smartfon sifatida tarixga kirishi mumkin. Shu bilan birga, 60 vattlik yuqori quvvat faqatgina ushbu ikki eng qimmat va ilgʻor modellarga nasib etishi maʼlum boʻldi.

Avvalroq xuddi shu 3C sertifikatsiyasidan Galaxy S27 hamda Galaxy S27 Plus modellari ham oʻtgan edi. Unga koʻra, bazaviy Galaxy S27 modeli 45 vattli, Galaxy S27 Plus esa 27 vattlik zaryadlash quvvati bilan taʼminlanishi aytilgandi. Shunday qilib, yangi turkumdagi qurilmalarning quvvatlash imkoniyatlari turlicha taqsimlanishi oydinlashdi.

Muddatidan oldingi sertifikatsiya

Mutaxassislarning eʼtibor qaratishicha, barcha toʻrtta Galaxy S27 smartfonlari Xitoy regulyatori bazasida juda erta paydo boʻldi. Taqqoslash uchun, oldingi Galaxy S26 seriyasidagi qurilmalar faqat 2026-yilning yanvarigagina sertifikatsiyadan oʻtgan edi. Hozircha Samsung kompaniyasi rasmiy taqdimot sanasini eʼlon qilmagan boʻlsa-da, hujjatlarning bunchalik barvaqt rasmiylashtirilishi yangi flagmanlarning taqdimoti rejalashtirilganidan pirovardida ertaroq boʻlishi mumkinligidan darak beradi.

SamsungGalaxy S27SmartfonTexnologiyaZaryadlash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyning Yaogan-50 (02) sunʼiy yoʻldoshi orbitada parchalanib ketdiXitoyning Yaogan-50 (02) sunʼiy yoʻldoshi orbitada parchalanib ketdiBugun, 14:29DeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqdaDeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqdaBugun, 12:52Tecno kompaniyasi dunyodagi ilk chinakam toʻla ekranni namoyish qildiTecno kompaniyasi dunyodagi ilk chinakam toʻla ekranni namoyish qildiBugun, 12:29Colorful OVA07 taqdim etildi: ikki tomonlama USB fleshkaColorful OVA07 taqdim etildi: ikki tomonlama USB fleshkaBugun, 11:54NASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladiNASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladiBugun, 11:25Xiaomi 18 Fold smartfonining yangi ranglari rasman namoyish etildiXiaomi 18 Fold smartfonining yangi ranglari rasman namoyish etildiBugun, 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi