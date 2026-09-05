Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Kelgusi yilda taqdim etilishi kutilayotgan Samsung Galaxy S27 flagman turkumidagi eng ilgʻor smartfonlar oʻtgan avlod qurilmalaridagi tezkor quvvatlash texnologiyasini saqlab qoladi. IXBT.com maʼlumotiga koʻra, xitoylik 3C sertifikatsiya idorasi maʼlumotlar bazasida yangi avlod qurilmalariga oid ilk texnik tafsilotlar paydo boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Regulyator bazasida SM-S9570 va SM-S9580 raqamlari ostida roʻyxatdan oʻtgan qurilmalar GSMA IMEI maʼlumotlariga koʻra mos ravishda Galaxy S27 Pro hamda Galaxy S27 Ultra modellariga tegishli ekani aniqlangan. Ushbu manbaga asoslanib aytganda, har ikki ilgʻor versiya ham 60 vattli tezkor zaryadlash quvvatini qoʻllab-quvvatlaydi. Biroq, anʼanaga koʻra, kompaniya ushbu qurilmalar jamlanmasiga tarmoq adapterini kiritmasligi kutilmoqda.
Yangi Pro versiya va turkumdagi farqlarMazkur sertifikatsiya maʼlumotlarining eʼlon qilinishi Samsung flagmanlari qatorida ilk bor oʻzgarishlar boʻlishini koʻrsatmoqda. Xususan, Galaxy S27 Pro modeli Galaxy S tarixidagi ilk "Pro" indeksiga ega smartfon sifatida tarixga kirishi mumkin. Shu bilan birga, 60 vattlik yuqori quvvat faqatgina ushbu ikki eng qimmat va ilgʻor modellarga nasib etishi maʼlum boʻldi.
Avvalroq xuddi shu 3C sertifikatsiyasidan Galaxy S27 hamda Galaxy S27 Plus modellari ham oʻtgan edi. Unga koʻra, bazaviy Galaxy S27 modeli 45 vattli, Galaxy S27 Plus esa 27 vattlik zaryadlash quvvati bilan taʼminlanishi aytilgandi. Shunday qilib, yangi turkumdagi qurilmalarning quvvatlash imkoniyatlari turlicha taqsimlanishi oydinlashdi.
…