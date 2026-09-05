Barselona jiddiy yoʻqotish yoqasida: Lamin Yamal mashgʻulotni oʻtkazib yubordi

·41·Sport
Barselona jiddiy yoʻqotish yoqasida: Lamin Yamal mashgʻulotni oʻtkazib yubordi

Ispaniyaning Barselona klubi La Liga doirasidagi Valensiyaga qarshi safar oʻyini oldidan jiddiy kadrlar muammosiga duch keldi. Jamoaning yorqin yulduzi va yetakchi qanot hujumchisi Lamin Yamal shanba kungi soʻnggi mashgʻulotda ishtirok etmadi va uning Mestalladagi bahsda maydonga tushishi soʻroq ostida qoldi. Hansi Flik shogirdlari 2026/27 yilgi mavsumning toʻrtinchi turiga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda bu xabar jamoa muxlislari va murabbiylar shtabini xavotirga soldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 19 yoshli futbolchining jamoaning soʻnggi mashgʻulotida kutilmaganda koʻrinish bermagani shifokorlar va murabbiylarni hushyor torttirgan. Dushanba kuni Rayo Vallecano qarshisidagi uchrashuvda ajoyib oʻyin koʻrsatgan isteʼdodli vingerning jismoniy holati klub tibbiyot xodimlari tomonidan zudlik bilan tekshiruvdan oʻtkazilmoqda. Klub hali jarohatning aniq sabablari boʻyicha rasmiy bayonot bermagan boʻlsa-da, bu holat jamoaning safarga otlanishi oldidan jiddiy muammo tugʻdirdi.

Sardorlik maqomi va taktika oʻzgarishi

Mundo Deportivo xabar qilishicha, ushbu kutilmagan holat Yamal uchun quvonchli voqea fonida sodir boʻldi. Aynan shu kuni futbolchi jamoadoshlari oʻrtasida oʻtkazilgan ovoz berish natijalariga koʻra, Barselona jamoasining yangi vitse-sardori etib saylangandi. Biroq yosh yetakchining safda yoʻqligi bosh murabbiy Hansi Flikni taktik rejalarini oʻzgartirishga majbur qilishi mumkin.

Nemis mutaxassisi Kamp Nouga kelganidan buyon yuqori intensivlikdagi pressing tizimini joriy etgan boʻlib, Lamin Yamal ushbu oʻyin uslubining eng muhim boʻgʻinlaridan biri hisoblanadi. Uning maydondagi tinimsiz harakatlari va hujumdagi samaradorligi jamoa oʻyinida katta ahamiyat kasb etadi. Agar u oʻyinda qatnasha olmasa, murabbiylar shtab tarkibda muqobil variantlarni qidirishga majbur boʻladi.

Ijobiy yangiliklar va tarkibdagi oʻzgarishlar

Goal.com nashrining yoritishicha, Yamalning holati xavotir uygʻotayotgan bir paytda, Barselona shanba kuni ikkita muhim ijobiy xabarni ham qoʻlga kiritdi. Gavi asosiy tarkib bilan toʻliq mashgʻulotlarni yakunladi va navbatdagi oʻyinda maydonga tushishga tayyor. Chempionatning ochilish uchrashuvida Elchega qarshi bahsda tizzasidan jarohat olib, ketma-ket oʻyinlarni oʻtkazib yuborgan yarim himoyachi nihoyat safga qaytdi.

Shuningdek, yozgi transferlar vaqtida Arsenal safidan kelib qoʻshilgan hujumchi Gabriel Jezus ham oʻzining Blaugrana tarkibidagi debyutiga tayyor turibdi. Braziliyalik futbolchi oxirgi haftalarda jismoniy holatini tiklab, optimal sport formasiga kirib bordi va murabbiy qaroriga koʻra ilk bor rasmiy oʻyin qaydnomasiga kiritilishi kutilmoqda. Valensiyaga qarshi kechadigan murakkab safar oʻyini oldidan mazkur futbolchilarning qaytishi jamoaga qoʻshimcha kuch bagʻishlaydi.

BarselonaLamin YamalLa LigaHansi FlikGabriel Jezus
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildiLamine Yamal Barselona sardorlari guruhiga kiritildiBugun, 15:35Real Betis himoyachisi Mbappe penaltisini qanday qaytarganini aytdiReal Betis himoyachisi Mbappe penaltisini qanday qaytarganini aytdiBugun, 15:34“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdiBugun, 14:19“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdiBugun, 13:49GOAT masalasiga nuqta qo‘yildi: Messi tarmoqlarni larzaga solgan video e’lon qildiGOAT masalasiga nuqta qo‘yildi: Messi tarmoqlarni larzaga solgan video e’lon qildiBugun, 11:58Luis Enrike «Monako»ga mag‘lubiyatdan so‘ng hayratlanarli fikr bildirdiLuis Enrike «Monako»ga mag‘lubiyatdan so‘ng hayratlanarli fikr bildirdiBugun, 09:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)