Barselona jiddiy yoʻqotish yoqasida: Lamin Yamal mashgʻulotni oʻtkazib yubordi
Ispaniyaning Barselona klubi La Liga doirasidagi Valensiyaga qarshi safar oʻyini oldidan jiddiy kadrlar muammosiga duch keldi. Jamoaning yorqin yulduzi va yetakchi qanot hujumchisi Lamin Yamal shanba kungi soʻnggi mashgʻulotda ishtirok etmadi va uning Mestalladagi bahsda maydonga tushishi soʻroq ostida qoldi. Hansi Flik shogirdlari 2026/27 yilgi mavsumning toʻrtinchi turiga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda bu xabar jamoa muxlislari va murabbiylar shtabini xavotirga soldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 19 yoshli futbolchining jamoaning soʻnggi mashgʻulotida kutilmaganda koʻrinish bermagani shifokorlar va murabbiylarni hushyor torttirgan. Dushanba kuni Rayo Vallecano qarshisidagi uchrashuvda ajoyib oʻyin koʻrsatgan isteʼdodli vingerning jismoniy holati klub tibbiyot xodimlari tomonidan zudlik bilan tekshiruvdan oʻtkazilmoqda. Klub hali jarohatning aniq sabablari boʻyicha rasmiy bayonot bermagan boʻlsa-da, bu holat jamoaning safarga otlanishi oldidan jiddiy muammo tugʻdirdi.
Sardorlik maqomi va taktika oʻzgarishiMundo Deportivo xabar qilishicha, ushbu kutilmagan holat Yamal uchun quvonchli voqea fonida sodir boʻldi. Aynan shu kuni futbolchi jamoadoshlari oʻrtasida oʻtkazilgan ovoz berish natijalariga koʻra, Barselona jamoasining yangi vitse-sardori etib saylangandi. Biroq yosh yetakchining safda yoʻqligi bosh murabbiy Hansi Flikni taktik rejalarini oʻzgartirishga majbur qilishi mumkin.
Nemis mutaxassisi Kamp Nouga kelganidan buyon yuqori intensivlikdagi pressing tizimini joriy etgan boʻlib, Lamin Yamal ushbu oʻyin uslubining eng muhim boʻgʻinlaridan biri hisoblanadi. Uning maydondagi tinimsiz harakatlari va hujumdagi samaradorligi jamoa oʻyinida katta ahamiyat kasb etadi. Agar u oʻyinda qatnasha olmasa, murabbiylar shtab tarkibda muqobil variantlarni qidirishga majbur boʻladi.
Ijobiy yangiliklar va tarkibdagi oʻzgarishlarGoal.com nashrining yoritishicha, Yamalning holati xavotir uygʻotayotgan bir paytda, Barselona shanba kuni ikkita muhim ijobiy xabarni ham qoʻlga kiritdi. Gavi asosiy tarkib bilan toʻliq mashgʻulotlarni yakunladi va navbatdagi oʻyinda maydonga tushishga tayyor. Chempionatning ochilish uchrashuvida Elchega qarshi bahsda tizzasidan jarohat olib, ketma-ket oʻyinlarni oʻtkazib yuborgan yarim himoyachi nihoyat safga qaytdi.
Shuningdek, yozgi transferlar vaqtida Arsenal safidan kelib qoʻshilgan hujumchi Gabriel Jezus ham oʻzining Blaugrana tarkibidagi debyutiga tayyor turibdi. Braziliyalik futbolchi oxirgi haftalarda jismoniy holatini tiklab, optimal sport formasiga kirib bordi va murabbiy qaroriga koʻra ilk bor rasmiy oʻyin qaydnomasiga kiritilishi kutilmoqda. Valensiyaga qarshi kechadigan murakkab safar oʻyini oldidan mazkur futbolchilarning qaytishi jamoaga qoʻshimcha kuch bagʻishlaydi.
…