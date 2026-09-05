DeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqda
Sunʼiy intellekt bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan DeepSeek kompaniyasi AQSh texnologiyalariga boʻlgan qaramlikni keskin kamaytirish yoʻlida muhim qadam tashlamoqda. Bloomberg agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur tashkilot Ichki Moʻgʻulistonda bunyod etilayotgan yangi yirik maʼlumotlar markazi uchun Huawei kompaniyasidan qariyb 160 ming dona sunʼiy intellekt tezlatkichlarini sotib olishni rejalashtirmoqda. Ushbu yirik kelishuv global texnologiya bozoridagi mavjud muvozanatni oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Agar rejalashtirilgan loyiha toʻliq amalga oshirilsa, u Huawei chiplari asosida tuzilgan eng yirik hisoblash klasterlaridan biriga aylanadi. Bu esa DeepSeekʼka sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish hamda ularning ishlash quvvatini sezilarli darajada oshirish uchun keng imkoniyatlar ochib beradi. Mutaxassislarning fikricha, hozirgi kunda kompaniya oʻz faoliyatida ham Nvidia, ham Huawei yechimlaridan foydalanib kelmoqda, biroq yangi xarid strategik burilish yasashi kutilmoqda.
Sanoatdagi yangi tendensiyalar va cheklovlarMazkur yirik shartnomaning tuzilishiga AQSh tomonidan Xitoyga nisbatan joriy etilgan ilgʻor yarimoʻtkazgichlar hamda sunʼiy intellekt uskunalarini eksport qilishdagi qattiq cheklovlar sabab boʻlmoqda. Vashington tomonidan oʻrnatilgan sanksiyalar mahalliy xitoylik ishlab chiqaruvchilarni oʻz alternativalarini yaratishga va ichki bozor imkoniyatlariga tayanib ish koʻrishga majbur qilmoqda. Natijada Huawei uskunalari mamlakatdagi texnologik mustaqillikni taʼminlashning asosiy vositasiga aylanmoqda.
Shunga qaramay, kelishuvning amalga oshish jarayoni bir qator omillarga bogʻliq. Jumladan, yetkazib berish muddatlari toʻgʻridan-toʻgʻri Huawei ishlab chiqarish quvvatlariga tayanadi va tahlilchilarning prognozlariga koʻra, jarayon bir yildan koʻproq vaqtni talab qilishi mumkin. Hozircha na DeepSeek va na Huawei kompaniyalari ushbu yirik bitim yuzasidan rasmiy bayonot berib, axborotni tasdiqlashdi.
Kelgusidagi istiqbollarAgar 160 ming dona Huawei Ascend 950DT tezlatkichlarini xarid qilish rejasi muvaffaqiyatli yakunlansa, bu Xitoyning yarimoʻtkazgichlar sanoatiga ulkan turtki beradi. Shuningdek, mazkur qadam Huawei kompaniyasining ichki bozordagi mavqeini yanada mustahkamlab, uning dunyodagi yetakchi apparat taʼminotchilari bilan raqobatlashish imkoniyatlarini kengaytiradi.
Biroq buyurtmaning yakuniy koʻlami Huawei bunday hajmdagi mahsulotni zarur muddatlarda yetarli miqdorda ishlab chiqarishga qodir ekaniga borib taqaladi. Global texnologiya sanoatida AQSh va Xitoy oʻrtasidagi raqobat kuchayib borayotgan bir paytda, mazkur loyiha kelgusidagi sunʼiy intellekt infratuzilmasini rivojlantirishda yangi standartlarni belgilab berishi kutilmoqda.
…