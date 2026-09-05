DeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqda

·6·Texno
DeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqda

Sunʼiy intellekt bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan DeepSeek kompaniyasi AQSh texnologiyalariga boʻlgan qaramlikni keskin kamaytirish yoʻlida muhim qadam tashlamoqda. Bloomberg agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur tashkilot Ichki Moʻgʻulistonda bunyod etilayotgan yangi yirik maʼlumotlar markazi uchun Huawei kompaniyasidan qariyb 160 ming dona sunʼiy intellekt tezlatkichlarini sotib olishni rejalashtirmoqda. Ushbu yirik kelishuv global texnologiya bozoridagi mavjud muvozanatni oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Agar rejalashtirilgan loyiha toʻliq amalga oshirilsa, u Huawei chiplari asosida tuzilgan eng yirik hisoblash klasterlaridan biriga aylanadi. Bu esa DeepSeekʼka sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish hamda ularning ishlash quvvatini sezilarli darajada oshirish uchun keng imkoniyatlar ochib beradi. Mutaxassislarning fikricha, hozirgi kunda kompaniya oʻz faoliyatida ham Nvidia, ham Huawei yechimlaridan foydalanib kelmoqda, biroq yangi xarid strategik burilish yasashi kutilmoqda.

Sanoatdagi yangi tendensiyalar va cheklovlar

Mazkur yirik shartnomaning tuzilishiga AQSh tomonidan Xitoyga nisbatan joriy etilgan ilgʻor yarimoʻtkazgichlar hamda sunʼiy intellekt uskunalarini eksport qilishdagi qattiq cheklovlar sabab boʻlmoqda. Vashington tomonidan oʻrnatilgan sanksiyalar mahalliy xitoylik ishlab chiqaruvchilarni oʻz alternativalarini yaratishga va ichki bozor imkoniyatlariga tayanib ish koʻrishga majbur qilmoqda. Natijada Huawei uskunalari mamlakatdagi texnologik mustaqillikni taʼminlashning asosiy vositasiga aylanmoqda.

Shunga qaramay, kelishuvning amalga oshish jarayoni bir qator omillarga bogʻliq. Jumladan, yetkazib berish muddatlari toʻgʻridan-toʻgʻri Huawei ishlab chiqarish quvvatlariga tayanadi va tahlilchilarning prognozlariga koʻra, jarayon bir yildan koʻproq vaqtni talab qilishi mumkin. Hozircha na DeepSeek va na Huawei kompaniyalari ushbu yirik bitim yuzasidan rasmiy bayonot berib, axborotni tasdiqlashdi.

Kelgusidagi istiqbollar

Agar 160 ming dona Huawei Ascend 950DT tezlatkichlarini xarid qilish rejasi muvaffaqiyatli yakunlansa, bu Xitoyning yarimoʻtkazgichlar sanoatiga ulkan turtki beradi. Shuningdek, mazkur qadam Huawei kompaniyasining ichki bozordagi mavqeini yanada mustahkamlab, uning dunyodagi yetakchi apparat taʼminotchilari bilan raqobatlashish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Biroq buyurtmaning yakuniy koʻlami Huawei bunday hajmdagi mahsulotni zarur muddatlarda yetarli miqdorda ishlab chiqarishga qodir ekaniga borib taqaladi. Global texnologiya sanoatida AQSh va Xitoy oʻrtasidagi raqobat kuchayib borayotgan bir paytda, mazkur loyiha kelgusidagi sunʼiy intellekt infratuzilmasini rivojlantirishda yangi standartlarni belgilab berishi kutilmoqda.

DeepSeekHuaweiNvidiaSunʼiy intellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tecno kompaniyasi dunyodagi ilk chinakam toʻla ekranni namoyish qildiTecno kompaniyasi dunyodagi ilk chinakam toʻla ekranni namoyish qildiBugun, 12:29Colorful OVA07 taqdim etildi: ikki tomonlama USB fleshkaColorful OVA07 taqdim etildi: ikki tomonlama USB fleshkaBugun, 11:54NASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladiNASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladiBugun, 11:25Xiaomi 18 Fold smartfonining yangi ranglari rasman namoyish etildiXiaomi 18 Fold smartfonining yangi ranglari rasman namoyish etildiBugun, 10:55Google Pixel 11 Pro XL avtonomligi boʻyicha oʻtmishdoshini ortda qoldirdiGoogle Pixel 11 Pro XL avtonomligi boʻyicha oʻtmishdoshini ortda qoldirdiBugun, 10:24iPhone 18 Pro narxi kutilganidan pastroq oshishi kutilmoqdaiPhone 18 Pro narxi kutilganidan pastroq oshishi kutilmoqdaBugun, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi