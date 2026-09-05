Ota-onani muhokama qilish taqdiringizga ta’sir qiladimi?

·26·Jamiyat
Ota-onani muhokama qilish taqdiringizga ta’sir qiladimi?

Ota-onasining xatolarini ko‘rib ulg‘aygan insonda bir savol paydo bo‘lishi mumkin: ularni kechirish kerakmi yoki qilmishlarini doimiy ravishda muhokama qilib yashash kerakmi? Psixologik yondashuvlarda esa bu masalaga boshqacha qarash taklif etiladi: inson ota-onasini ideallashtirishi shart emas, ammo ularni qanday bo‘lsa, shunday qabul qilish o‘z ichki dunyosi bilan ishlashga yordam berishi mumkin.

Bu yondashuvning mohiyati ota-onaning barcha qilmishlarini oqlash emas. Aksincha, ularning yaxshi va kamchilikli jihatlarini bir vaqtning o‘zida ko‘ra bilish haqida.

Nega ota-onani qabul qilish muhim?

Har bir inson o‘z ota-onasi bilan bog‘liq xotiralarni bolalikdan olib keladi. Ular orasida mehrli lahzalar ham, og‘riqli xotiralar ham bo‘lishi mumkin.

Ayrim hollarda inson voyaga yetganidan keyin ham ota-onasining xatolariga nisbatan kuchli ranjishni his qilishi mumkin.

Biroq qabul qilish degani:

  • qilingan xatoni to‘g‘ri deb hisoblash emas;

  • zararli munosabatni davom ettirish emas;

  • o‘z chegaralaridan voz kechish emas;

  • o‘tmishdagi og‘riqni inkor qilish emas.

Qabul qilish — voqelikni boricha tan olish va uning inson hayotini boshqarishiga yo‘l qo‘ymaslikdir.

Ota-ona ham ideal inson emas

Matndagi asosiy g‘oyalardan biri shu: insonni faqat uning xatolari orqali baholash uning shaxsiyatini to‘liq anglashga imkon bermaydi.

Ota yoki onada kamchiliklar bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga, ularning farzandiga qilgan yaxshiliklari, mehri va ijobiy fazilatlari ham mavjud bo‘lishi mumkin.

Insonni faqat uning eng yomon xatosi bilan o‘lchash — uning butun hayotini bitta voqeaga tenglashtirishdir.

Shuning uchun ota-onani qabul qilishda ularning ham inson ekanini anglash muhim.

«Rozilik» tushunchasi nimani anglatadi?

«Otadan rozilik» yoki «onadan rozilik» tushunchasini ham to‘g‘ri talqin qilish kerak.

Bu farzand ota-onasining har qanday harakatini ma’qullashi kerak degani emas.

Agar ota-ona tomonidan jiddiy xatolar, zo‘ravonlik yoki boshqa zararli munosabatlar bo‘lgan bo‘lsa, inson o‘z xavfsizligi va shaxsiy chegaralarini birinchi o‘ringa qo‘yishi tabiiy.

Shu bilan birga, inson:

  1. o‘tmishda nima bo‘lganini tan olishi;

  2. o‘z his-tuyg‘ularini tushunishi;

  3. kerak bo‘lsa kechirish yo‘lini izlashi;

  4. ammo zararli munosabatni takrorlamasligi mumkin.

Ota-onaning taqdirini takrorlash shart emas

Ko‘pincha inson bolaligida ko‘rgan munosabat modellarini katta bo‘lgach takrorlab qo‘yishi mumkin.

Ammo bu o‘zgarmas taqdir degani emas.

Inson o‘z odatlari, qarashlari va munosabatlarini anglab, ular ustida ishlashi orqali boshqacha hayot qurishi mumkin.

Buning uchun ota-onani ayblashdan ko‘ra, o‘z hayotingizda qaysi ssenariyni davom ettirishni va qaysisini to‘xtatishni anglash muhimroq.

Yaxshilikni ko‘rish — kamchilikni inkor qilish emas

Matndagi «Rahmon va shayton» haqidagi fikrni diniy hukm sifatida emas, inson tabiatining yaxshilik va yomonlik o‘rtasidagi ichki kurashiga doir metafora sifatida tushunish mumkin.

Inson mukammal emas. Unda yaxshi fazilatlar ham, xatolar ham bo‘ladi.

Ota-onaga nisbatan ham xuddi shu tamoyilni qo‘llash mumkin: ularning kamchiligini ko‘rish bilan birga, yaxshiliklarini ham unutmaslik.

Eng muhim xulosa

Ota-onani qabul qilish — ularning har bir ishini ma’qullash degani emas. Kechirish ham inson o‘z chegaralaridan voz kechishi kerakligini anglatmaydi.

Aksincha, inson o‘tmishini anglab, ota-onasining yaxshi va yomon tomonlarini ajrata olsa, o‘z hayotida qaysi tajribani davom ettirish, qaysisini esa to‘xtatish haqida ongli qaror qabul qilishi osonlashadi.

Ota-onangiz ideal bo‘lmagan bo‘lishi mumkin. Ammo ularning xatolari sizning kelajagingiz uchun majburiy ssenariy emas.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erkaklar tilining yashirin «tarjimasi» fosh bo‘ldi — psixologlar 9 ta asl haqiqatni oshkor qildiErkaklar tilining yashirin «tarjimasi» fosh bo‘ldi — psixologlar 9 ta asl haqiqatni oshkor qildiBugun, 12:55Toshkentda o‘smir qiz bilan bog‘liq xavfli holat bartaraf etildi (video)Toshkentda o‘smir qiz bilan bog‘liq xavfli holat bartaraf etildi (video)Bugun, 11:20Oksford talabalari O‘zbekistonda o‘zbek tilida suhbatlashmoqda (video)Oksford talabalari O‘zbekistonda o‘zbek tilida suhbatlashmoqda (video)Bugun, 11:11Buxoroda talaba qizga shahvoniy shilqimlik qilgan tyutor 3 sutkaga qamaldiBuxoroda talaba qizga shahvoniy shilqimlik qilgan tyutor 3 sutkaga qamaldiBugun, 06:47Mudhish voqea: Qashqadaryoda ota 400 ming so‘m uchun 15 yoshli qizini urib o‘ldirdiMudhish voqea: Qashqadaryoda ota 400 ming so‘m uchun 15 yoshli qizini urib o‘ldirdiBugun, 06:18Yashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildiYashirin ombor: Vodiyda giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi fosh etildiKecha, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq