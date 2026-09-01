Mutaxassislar elektr energiyasini talab qilmaydigan yangi sovitish tizimini yaratdi

·6·Texno
Mutaxassislar elektr energiyasini talab qilmaydigan yangi sovitish tizimini yaratdi

Germaniya va Yaponiyaning yetakchi ilmiy markazlari mutaxassislari elektr motori hamda anʼanaviy kompressorlarni talab qilmaydigan tubdan yangi sovitish texnologiyasini ishlab chiqdi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu innovatsion ishlanma bevosita issiqlik energiyasidan foydalangan holda uni sovuqqa aylantirish imkonini beradi va kelgusida turli elektronika hamda transport vositalarida qoʻllanilishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur noyob loyiha ortida Karlsrue texnologiya instituti (KIT) va Tsukuba universiteti olimlarining saʼy-harakatlari turibdi. Tadqiqotchilar taʼkidlashicha, bu dunyodagi ilk qattiq jismli elastokalorik sovitish tizimi boʻlib, u qoʻshimcha elektr taʼminotisiz, toʻgʻridan-toʻgʻri issiqlik evaziga faoliyat yuritish xususiyatiga ega.

Tizim qanday ishlaydi

Inqilobiy qurilmaning asosiy konstruksiyasi xotira effektiga ega boʻlgan nikel-titan qotishmasidan tayyorlangan ikkita oʻta yupqa plyonkadan iborat. Birinchi plyonkaning qalinligi atigi 22 mkm boʻlib, u issiqlik dvigateli vazifasini bajaradi. Ushbu qism qizdirilganda qisqaradi va mavjud issiqlik energiyasini mexanik kuchga aylantirib beradi.

Hosil boʻlgan mexanik kuch ikkinchi, qalinligi 26,5 mkm boʻlgan plyonkani choʻzishga sarflanadi. Oʻta elastik qotishmadan yasalgan bu ikkinchi element bevosita sovitish jarayoni uchun masʼuldir. Materialning yuklanishi va strukturasi oʻzgarganda uning harorati keskin pasayishi kuzatiladi.

Sinov natijalari va kelajakdagi imkoniyatlar

Tajriba davomida yaratilgan sinov prototipida asosiy privet qismining 86 darajagacha qizishi sovitilayotgan obyekt haroratini taxminan 4 darajaga pasaytirish imkonini berdi. Elastokalorik plyonkaning oʻzida esa haroratlar farqi deyarli 13 darajaga yetgan. Olimlarning qayd etishicha, tizim manba harorati 130 darajagacha koʻtarilgan sharoitda ham oʻzining ish qobiliyatini toʻliq saqlab qolgan.

Nazariy jihatdan, elastokalorik sovitish texnologiyasi mumkin boʻlgan maksimal samaradorlikning 84 foizigacha erishish salohiyatiga ega. Biroq hozircha bu shunchaki texnologiyaning imkoniyatlarini amalda tasdiqlovchi prototip boʻlib, u oddiy maishiy xolodilniklar yoki konditsionerlarni darhol almashtira olmaydi.

Kelgusida tadqiqotchilar bir nechta shunday plyonkalarni parallel ravishda birlashtirgan holda tizim quvvatini sezilarli darajada oshirishni rejalashtirgan. Mutaxassislarning fikricha, mazkur texnologiya kelgusida protsessorlarning (CPU) oʻzidan ajralib chiqadigan issiqlik hisobiga ularni samarali sovutishda hamda elektromobillarning kuch qurilmalari elektronikasini ortiqcha qizishdan himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

TexnologiyaSovitish tizimiElmobilYangilikIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple tarixida burilish: Tim Kuk isteʼfoga chiqmoqda va yangi rahbar maʼlumApple tarixida burilish: Tim Kuk isteʼfoga chiqmoqda va yangi rahbar maʼlumBugun, 01:57Apple kompaniyasida rahbariyat almashinuvi va kadrlar ketishi davom etmoqdaApple kompaniyasida rahbariyat almashinuvi va kadrlar ketishi davom etmoqdaBugun, 00:26Xitoyning CXMT kompaniyasi oʻzining HBM3E xotirasini ishlab chiqarishni boshladiXitoyning CXMT kompaniyasi oʻzining HBM3E xotirasini ishlab chiqarishni boshladiKecha, 23:28Tim Kuk bosh direktor lavozimidan ketdi va Jon Ternus kompaniya rahbari boʻldiTim Kuk bosh direktor lavozimidan ketdi va Jon Ternus kompaniya rahbari boʻldiKecha, 22:23Samsung xotirani bozor narxidan besh baravar arzon sotmoqdaSamsung xotirani bozor narxidan besh baravar arzon sotmoqdaKecha, 21:27Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkinKecha, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi