To‘y marosimida yong‘in chiqib, 22 kishi halok bo‘ldi

·0·O‘zbekiston
To‘y marosimida yong‘in chiqib, 22 kishi halok bo‘ldi

Kongo Demokratik Respublikasining poytaxti Kinshasa shahrida to‘y marosimi fojia bilan yakunlandi. 4 sentyabrdan 5 sentyabrga o‘tar kechasi Lingvala kommunasidagi tantanalar zalida sodir bo‘lgan yong‘in oqibatida dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 22 kishi halok bo‘lgan, yana ko‘plab odamlar jarohatlangan.

Hodisa Panacée tantanalar zalida, Triomfal bulvaridagi binolardan birining birinchi qavatida sodir bo‘lgan. Yong‘in vaqtida zalda to‘y marosimi o‘tkazilayotgan edi. Jabrlanganlar Kinshasadagi bir nechta shifoxonalarga, jumladan, Vijana, Cinquantenaire va Camp Kokolo tibbiyot muassasalariga olib borilgan.

Lingvala kommunasi hokimi Norber Mushiga Nzindulaning ma’lum qilishicha, 5 sentyabr kuni ertalabki holatga ko‘ra, qurbonlar soni 22 kishini tashkil etgan. Biroq bu raqam dastlabki bo‘lib, halok bo‘lganlar soni oshishi mumkin.

Yong‘inning aniq sababi hozircha noma’lum. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, fojianing og‘irlashishiga odamlarni tezda evakuatsiya qilishdagi qiyinchiliklar sabab bo‘lgan. Zalda faqat bitta chiqish eshigi bo‘lgan va u ko‘p sonli mehmonlarning bir vaqtning o‘zida chiqishi uchun torlik qilgan.

Yong‘in ortidan yuzaga kelgan vahima va quyuq tutun esa vaziyatni yanada og‘irlashtirgan.

Hodisa yuzasidan tergov olib borilmoqda. Rasmiylar yong‘inning kelib chiqish sabablarini aniqlash hamda tantanalar zallarida xavfsizlik talablariga rioya etilishini tekshirish choralarini ko‘rmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda erta nikohni yashirganlarga jarima taklif etildiO‘zbekistonda erta nikohni yashirganlarga jarima taklif etildiBugun, 12:20Kompani “Shalke” bilan durangdan so‘ng Keyn va Olise nega zaxirada qolganini aytdiKompani “Shalke” bilan durangdan so‘ng Keyn va Olise nega zaxirada qolganini aytdiBugun, 08:46Migratsiya agentligi direktori Behzod Musayev ishdan olindiMigratsiya agentligi direktori Behzod Musayev ishdan olindiKecha, 12:03Yil oxirigacha 230 ming oila kambag‘allikdan chiqariladi: Prezident hokimlarga keskin talab qo‘ydiYil oxirigacha 230 ming oila kambag‘allikdan chiqariladi: Prezident hokimlarga keskin talab qo‘ydiKecha, 11:43Shavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildiKecha, 11:41«Davolash ishi» o‘rniga yangi tizim: Tibbiyot ta’limida inqilobiy o‘zgarishlar boshlanmoqda«Davolash ishi» o‘rniga yangi tizim: Tibbiyot ta’limida inqilobiy o‘zgarishlar boshlanmoqda04.09, 20:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)