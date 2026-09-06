Kremldagi maxfiy kelishuvlar ochiqlandi: Putinning Kiyevga Tramp elchilari orqali yo‘llagan shartlari
Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakov Vladimir Putinning AQSH prezidenti Donald Trampning maxsus vakillari Stiv Uitkoff va Jared Kushner bilan Kremlda o‘tkazgan muzokaralari yuzasidan ilk rasmiy tafsilotlarni oshkor qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Trampning muzokarachilari Moskvada olingan xulosa va shartlarni to‘g‘ridan to‘g‘ri Kiyevdagi uchrashuvlarda barqaror sulhga erishish uchun qo‘llashga va’da berishgan. Ayni paytda nufuzli «Axios» nashri Kremldagi ushbu yopiq eshiklar ortidagi muloqotda AQSH Moliya vazirligining sanksiyalar siyosati bo‘yicha oliy mulozimi ham maxfiy tarzda qatnashganini fosh qilib, tomonlar yaqin haftalar ichida e’lon qilinadigan aniq harakatlar rejasini kelishib olganini ma’lum qildi.
Putinning Kiyevga yo‘llagan signallari: Frontdagi haqiqat va mojaroning asl ildizlari
Rossiya tomoni AQSH vakillari orqali Ukraina rahbariyatiga yetib borishi kerak bo‘lgan asosiy talab va baholarni ochiq bayon etdi:
Kiyevdagi muloqotlar uchun ko‘rsatmalar: Yuriy Ushakovning ta’kidlashicha, Stiv Uitkoff va Jared Kushner Rossiya rahbaridan olingan barcha mulohaza va geosiyosiy baholarni Kiyevdagi rasmiy muloqotlarda mustahkam tinchlik yo‘lini topish uchun to‘liq ishga solishga va’da berishgan;
Jang maydonidagi ustunlik e’tirofi: Muzokaralar davomida Rossiya qurolli kuchlarining jang maydonidagi real muvaffaqiyatlari va oldinga siljishi qayd etilib, qo‘yilgan harbiy-siyosiy maqsadlarga albatta erishilishiga qat’iy ishonch bildirilgan;
Tub sabablarni yo‘q qilish talabi: Urushning barcha boshlang‘ich sabablarini («pervoprichini») bartaraf etmasdan turib sulhga erishib bo‘lmasligi uqtirilgan; shu bilan birga, tomonlar siyosiy-diplomatik yechimlarni topish yo‘nalishida birgalikda ishlashga tayyor ekanini tasdiqlagan;
Tarixiy masala va natsizm mavzusi: Putin Kiyev ma’muriyati natsist jinoyatchilarni qayta dafn etish bilan shug‘ullanib, o‘zining asl qiyofasini yashirmay qo‘yganiga e’tibor qaratgan va Ushakovning aytishicha, amerikalik vakillar bu jihatni rasman «yondaftariga qayd etib olgan».
«Axios» shov-shuvi: AQSH Moliya vazirligi va maxfiy sanksiyalar savdosi
G‘arb matbuoti Kremldagi ushbu diplomatik missiya faqat quruq siyosiy gaplar bilan cheklanmaganini fosh etdi:
Sanksiya mulozimining Moskvadagi ishtiroki: «Axios» xabariga ko‘ra, AQSH delegatsiyasi tarkibida Rossiyaga qarshi sanksiyalar siyosatiga bevosita javobgar bo‘lgan AQSH Moliya vazirligi mulozimi Jin Lang shaxsan Moskvaga kelgan;
Kirill Dmitriyev bilan alohida muloqot: Lang Putin bilan uchrashuv zaliga kirmagan bo‘lsa-da, Rossiya prezidentining iqtisodiy masalalar bo‘yicha maxsus vakili va RFPI rahbari Kirill Dmitriyev bilan alohida yopiq muzokaralar olib borgan;
Iqtisodiy bitimlar ehtimoli: AQSH Moliya vazirligi, Milliy xavfsizlik kengashi (NSC) hamda Davlat departamenti vakillarining bir vaqtda Moskvada paydo bo‘lishi — tinchlik sulhi evaziga Rossiyaga nisbatan qo‘llanilgan moliyaviy va iqtisodiy cheklovlarni bekor qilish yoki yumshatish masalasi muhokama qilinganidan dalolat beradi.
«Yaqin haftalarda e’lon qilinadi»: Tramp va Putin muloqotining yangi bosqichi
Oq uy ushbu missiyadan katta umid qilmoqda va kutilmagan yangiliklar yaqinligini bildirmoqda:
Tez orada oshkor bo‘ladigan reja: Oq uy vakili tomonlar yaqin haftalarda jamoatchilikka rasman e’lon qilinadigan keyingi qadamlarning aniq rejasini kelishib olishganini ma’lum qildi;
Kiyev sari safar: AQSH tomoni Moskvadagi kabi samarali va natijali uchrashuvlar Ukraina poytaxtida ham muvaffaqiyatli o‘tishini kutmoqda;
Prezidentlar muloqoti saqlanib qoladi: Muzokaralar har ikki tomon uchun ham o‘z vaqtida va nihoyatda foydali deb topildi. Vladimir Putin va Donald Tramp o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri shaxsiy aloqalar izchil davom etishi, Uitkoff va Kushner liniyasi bo‘yicha ishlar to‘xtamasligi rasman tasdiqlandi.
Sizningcha, Tramp elchilari va AQSH Moliya vazirligining sanksiyalar bo‘yicha mazkur maxfiy muzokaralari Kiyevni Putin talablariga ko‘nishga majbur qiladimi? Yaqin haftalar ichida e’lon qilinishi va’da qilingan «aniq reja» Ukrainadagi qonli mojaroga haqiqiy nuqta qo‘yishiga ishonasizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…