O‘zbekistonda erta nikohni yashirganlarga jarima taklif etildi

·0·O‘zbekiston
O‘zbekistonda erta nikohni yashirganlarga jarima taklif etildi

O‘zbekistonda erta nikoh hamda 16 yoshga to‘lmagan qizlarning homiladorligi haqida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bermaganlik uchun ma’muriy javobgarlik joriy etilishi taklif qilinmoqda. Bu haqda Bosh prokuratura tomonidan jamoatchilik muhokamasiga qo‘yilgan qonun loyihasida so‘z boradi.

Loyihaga ko‘ra, erta nikoh yoki 16 yoshga to‘lmagan voyaga yetmaganlarning homiladorligi haqida ichki ishlar organlari hamda “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazlariga xabar bermagan fuqarolar va xodimlarga BHMning 3–5 baravari miqdorida jarima solish taklif etilmoqda.

Mansabdor shaxslar uchun esa jarima miqdori BHMning 5–10 baravari etib belgilanishi mumkin.

Agar shu kabi huquqbuzarlik bir yil davomida takroran sodir etilsa, jarima miqdorini fuqarolar va xodimlar uchun BHMning 5–10 baravarigacha, mansabdor shaxslar uchun esa 10–15 baravarigacha oshirish nazarda tutilgan.

Taklif etilayotgan yangi tartib mahalla, FHDYO, ta’lim va tibbiyot muassasalari hamda diniy tashkilotlar vakillariga ham taalluqli bo‘lishi mumkin. Ular erta nikoh, 16 yoshga to‘lmagan voyaga yetmaganlarning homiladorligi va boshqa tegishli huquqbuzarliklar haqida vakolatli organlarni xabardor qilishi lozim bo‘ladi.

Muhimi, ushbu talablar hozircha amaldagi qonun emas. Qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasidan o‘tkazilmoqda va takliflar asosida unga o‘zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Loyiha bo‘yicha jamoatchilik muhokamasi 19 sentyabrgacha davom etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kompani “Shalke” bilan durangdan so‘ng Keyn va Olise nega zaxirada qolganini aytdiKompani “Shalke” bilan durangdan so‘ng Keyn va Olise nega zaxirada qolganini aytdiBugun, 08:46Migratsiya agentligi direktori Behzod Musayev ishdan olindiMigratsiya agentligi direktori Behzod Musayev ishdan olindiKecha, 12:03Yil oxirigacha 230 ming oila kambag‘allikdan chiqariladi: Prezident hokimlarga keskin talab qo‘ydiYil oxirigacha 230 ming oila kambag‘allikdan chiqariladi: Prezident hokimlarga keskin talab qo‘ydiKecha, 11:43Shavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildiKecha, 11:41«Davolash ishi» o‘rniga yangi tizim: Tibbiyot ta’limida inqilobiy o‘zgarishlar boshlanmoqda«Davolash ishi» o‘rniga yangi tizim: Tibbiyot ta’limida inqilobiy o‘zgarishlar boshlanmoqda04.09, 20:22Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘diQashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di04.09, 18:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)