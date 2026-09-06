Aigo PL10 taqdim etildi: Lightning va USB-C portli yangi fleshka
Aigo kompaniyasi Apple ekotizimidagi qurilmalar va boshqa gadjetlar oʻrtasida tezkor maʼlumot almashish uchun moʻljallangan PL10 mobil fleshkalar seriyasini namoyish etdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur yangi qurilma smartfon va planshetlardagi xotira yetishmovchiligi muammosini hal qilishga qaratilgan boʻlib, oʻzining ixchamligi va universal imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda surat va videolar hajmi ortib borayotgan bir paytda, bunday tashqi xotira vositalariga talab yuqoriligicha qolmoqda. Aigo PL10 foydalanuvchilarga fayllarni kompyuter va mobil qurilmalar oʻrtasida ortiqiy simsiz uzatmalar yoki bulutli cheklovlarsiz oson oʻtkazish imkonini beradi.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mobil boshqotirma fleshka kumush rangli alyuminiy qotishmasidan yasalgan yaxlit korpusga ega. Uning ikki uchida ikkita asosiy — Lightning va USB-C ulagichlari joylashtirilgan. Ushbu konstruksiya tufayli PL10 fleshkasini bevosita iPhone yoki iPad qurilmalariga ulash, soʻngra USB-C orqali maʼlumotlarni shaxsiy kompyuter va boshqa zamonaviy jihozlarga tezkorlik bilan koʻchirish mumkin.
Qurilma zamonaviy USB 3.2 protokoli asosida ishlaydi va Apple tomonidan berilgan rasmiy MFi sertifikatiga ega. Bu uning iPhone va iPad qurilmalari bilan mukammal va xavfsiz ishlashini kafolatlaydi.
Xavfsizlik va bulutli xizmatlar bilan integratsiyaFayllarni boshqarish uchun maxsus ishlab chiqilgan Aigo Link ilovasidan foydalaniladi. Dastur foydalanuvchi maʼlumotlari xavfsizligini taʼminlash maqsadida Face ID yoki Touch ID texnologiyalari yordamida himoyalanishni qoʻllab-quvvatlaydi. Qoʻshimcha ravishda, muhim maʼlumotlarni tasodifiy oʻchib ketishidan yoki ruxsatsiz kirishdan saqlash uchun «faqat oʻqish» yoki «faqat yozish» rejimlarini yoqib qoʻyish imkoniyati ham mavjud.
Shuningdek, fleshka iCloud Photos xizmati bilan hamohang ishlay oladi. Foydalanuvchilar oʻz surat va videolarini bulutli ombor hamda PL10 qurilmasi oʻrtasida qulay tarzda taqsimlab, iPhone yoki iPad xotirasida boʻsh joyni samarali ravishda kengaytirishlari mumkin.
Narxlar va savdo hajmiXaridorlarga tanlash uchun uch xil hajmdagi modellar taklif etiladi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Aigo PL10 fleshkalarining narxlari quyidagicha belgilangan:
- 128 GB versiyasi — 399 yuan
- 256 GB versiyasi — 599 yuan
- 512 GB versiyasi — 999 yuan
…