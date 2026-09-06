Aigo PL10 taqdim etildi: Lightning va USB-C portli yangi fleshka

·18·Texno
Aigo PL10 taqdim etildi: Lightning va USB-C portli yangi fleshka

Aigo kompaniyasi Apple ekotizimidagi qurilmalar va boshqa gadjetlar oʻrtasida tezkor maʼlumot almashish uchun moʻljallangan PL10 mobil fleshkalar seriyasini namoyish etdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur yangi qurilma smartfon va planshetlardagi xotira yetishmovchiligi muammosini hal qilishga qaratilgan boʻlib, oʻzining ixchamligi va universal imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda surat va videolar hajmi ortib borayotgan bir paytda, bunday tashqi xotira vositalariga talab yuqoriligicha qolmoqda. Aigo PL10 foydalanuvchilarga fayllarni kompyuter va mobil qurilmalar oʻrtasida ortiqiy simsiz uzatmalar yoki bulutli cheklovlarsiz oson oʻtkazish imkonini beradi.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mobil boshqotirma fleshka kumush rangli alyuminiy qotishmasidan yasalgan yaxlit korpusga ega. Uning ikki uchida ikkita asosiy — Lightning va USB-C ulagichlari joylashtirilgan. Ushbu konstruksiya tufayli PL10 fleshkasini bevosita iPhone yoki iPad qurilmalariga ulash, soʻngra USB-C orqali maʼlumotlarni shaxsiy kompyuter va boshqa zamonaviy jihozlarga tezkorlik bilan koʻchirish mumkin.

Qurilma zamonaviy USB 3.2 protokoli asosida ishlaydi va Apple tomonidan berilgan rasmiy MFi sertifikatiga ega. Bu uning iPhone va iPad qurilmalari bilan mukammal va xavfsiz ishlashini kafolatlaydi.

Xavfsizlik va bulutli xizmatlar bilan integratsiya

Fayllarni boshqarish uchun maxsus ishlab chiqilgan Aigo Link ilovasidan foydalaniladi. Dastur foydalanuvchi maʼlumotlari xavfsizligini taʼminlash maqsadida Face ID yoki Touch ID texnologiyalari yordamida himoyalanishni qoʻllab-quvvatlaydi. Qoʻshimcha ravishda, muhim maʼlumotlarni tasodifiy oʻchib ketishidan yoki ruxsatsiz kirishdan saqlash uchun «faqat oʻqish» yoki «faqat yozish» rejimlarini yoqib qoʻyish imkoniyati ham mavjud.

Shuningdek, fleshka iCloud Photos xizmati bilan hamohang ishlay oladi. Foydalanuvchilar oʻz surat va videolarini bulutli ombor hamda PL10 qurilmasi oʻrtasida qulay tarzda taqsimlab, iPhone yoki iPad xotirasida boʻsh joyni samarali ravishda kengaytirishlari mumkin.

Narxlar va savdo hajmi

Xaridorlarga tanlash uchun uch xil hajmdagi modellar taklif etiladi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Aigo PL10 fleshkalarining narxlari quyidagicha belgilangan:

  • 128 GB versiyasi — 399 yuan
  • 256 GB versiyasi — 599 yuan
  • 512 GB versiyasi — 999 yuan
Mazkur narx siyosati foydalanuvchilarga oʻz ehtiyojlari va budjetidan kelib chiqqan holda kerakli sigʻimdagi fleshkani tanlash imkonini beradi.

AigoFleshkaiPhoneTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple buklanuvchi smartfoni uchun kutilmagan nom tanlashi mumkinApple buklanuvchi smartfoni uchun kutilmagan nom tanlashi mumkinBugun, 13:25Huawei Pura X View smartfoni 10-sentabr kuni sotuvga chiqadiHuawei Pura X View smartfoni 10-sentabr kuni sotuvga chiqadiBugun, 12:26Vivo X500 flagman seriyasi Xitoyda dastlabki buyurtmaga chiqarildiVivo X500 flagman seriyasi Xitoyda dastlabki buyurtmaga chiqarildiBugun, 11:23OpenAI sunʼiy intellekt agentlari Internetda oʻzaro tarmoq yaratgani aniqlandiOpenAI sunʼiy intellekt agentlari Internetda oʻzaro tarmoq yaratgani aniqlandiBugun, 10:59Xiaomi 18 Fold va Pad 9 Pro Max faqat Xitoy bozorida sotiladiXiaomi 18 Fold va Pad 9 Pro Max faqat Xitoy bozorida sotiladiBugun, 03:22Kosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradiKosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradiBugun, 02:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi