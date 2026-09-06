Huawei Pura X View smartfoni 10-sentabr kuni sotuvga chiqadi

·21·Texno
Huawei Pura X View smartfoni 10-sentabr kuni sotuvga chiqadi

Huawei kompaniyasi oʻzining eng kutilmagan qurilmalaridan biri boʻlgan Huawei Pura X View smartfonining bozorga chiqarilish sanasini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻziga xos keng ekran va ulkan akkumulyator bilan jihozlangan ushbu noyob gadjet savdosi joriy yilning 10-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan. Mazkur taqdimot texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotib, mobil qurilmalar bozoridagi yangi tendensiyalardan darak bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning ommaga namoyish etilishi 7-sentabrga belgilangan yirik taqdimot tadbiriga toʻgʻri keladi. Huawei isteʼmol biznesi rahbari Xe Gan Pura X View smartfonining Mate XT 2 qurilmasiga bagʻishlangan tadbir doirasida yana bir bor namoyish etilishini tasdiqlagan. Ushbu yondashuv kompaniya oʻzining flagman yangiliklarini bir vaqtning oʻzida keng ommaga taqdim etish strategiyasini qoʻllayotganini koʻrsatadi.

Noyob texnik xususiyatlar va dizayn

Mutaxassislar va insayderlarning taʼkidlashicha, bozorda bu kabi formatdagi boshqa smartfon topilmaydi. Avvalroq, avgust oyi oxirida Huawei kompaniyasi ushbu modelning ilk koʻrinishini oshkor qilgan edi. Oʻshanda qurilmaning gʼayrioddiy keng korpusi, ranglar palitrasi va operatsion tizimi haqida maʼlumot berilgan edi.

Qurilma oʻta yupqa hoshiyalarga ega boʻlib, 6,39 dyuymli keng ekran bilan jihozlangan. Shuningdek, gadjet zamonaviy va xavfsiz HarmonyOS 7.0 operatsion tizimida ishlaydi. Eng eʼtiborga molik jihatlardan biri bu uning 7000 mAch sigʻimli oʻta quvvatli akkumulyatori boʻlib, foydalanuvchilarga uzoq muddatli avtonomiyani taʼminlaydi.

Kutilayotgan taqdimot tafsilotlari

SuperDimensional laqabli taniqli insayder tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, qurilmaning ilk savdolari juda qisqa fursatda boshlanadi. Hozircha Huawei Pura X View smartfonining asosiy texnik parametrlari, jumladan, unga oʻrnatiladigan protsessor va kamera imkoniyatlari sir saqlanmoqda.

Biroq, 7-sentabr kuni boʻlib oʻtadigan taqdimot davomida kompaniya barcha qolgan sirli xususiyatlarni oshkor qilishi kutilmoqda. Ushbu maʼlumotlarning toʻliq eʼlon qilinishi smartfonning bozor qiymati va raqobatbardoshligini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

HuaweiPura X ViewSmartfonHarmonyOSTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple buklanuvchi smartfoni uchun kutilmagan nom tanlashi mumkinApple buklanuvchi smartfoni uchun kutilmagan nom tanlashi mumkinBugun, 13:25Aigo PL10 taqdim etildi: Lightning va USB-C portli yangi fleshkaAigo PL10 taqdim etildi: Lightning va USB-C portli yangi fleshkaBugun, 12:56Vivo X500 flagman seriyasi Xitoyda dastlabki buyurtmaga chiqarildiVivo X500 flagman seriyasi Xitoyda dastlabki buyurtmaga chiqarildiBugun, 11:23OpenAI sunʼiy intellekt agentlari Internetda oʻzaro tarmoq yaratgani aniqlandiOpenAI sunʼiy intellekt agentlari Internetda oʻzaro tarmoq yaratgani aniqlandiBugun, 10:59Xiaomi 18 Fold va Pad 9 Pro Max faqat Xitoy bozorida sotiladiXiaomi 18 Fold va Pad 9 Pro Max faqat Xitoy bozorida sotiladiBugun, 03:22Kosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradiKosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradiBugun, 02:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi