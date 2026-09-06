Huawei Pura X View smartfoni 10-sentabr kuni sotuvga chiqadi
Huawei kompaniyasi oʻzining eng kutilmagan qurilmalaridan biri boʻlgan Huawei Pura X View smartfonining bozorga chiqarilish sanasini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻziga xos keng ekran va ulkan akkumulyator bilan jihozlangan ushbu noyob gadjet savdosi joriy yilning 10-sentabridan boshlanishi rejalashtirilgan. Mazkur taqdimot texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotib, mobil qurilmalar bozoridagi yangi tendensiyalardan darak bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning ommaga namoyish etilishi 7-sentabrga belgilangan yirik taqdimot tadbiriga toʻgʻri keladi. Huawei isteʼmol biznesi rahbari Xe Gan Pura X View smartfonining Mate XT 2 qurilmasiga bagʻishlangan tadbir doirasida yana bir bor namoyish etilishini tasdiqlagan. Ushbu yondashuv kompaniya oʻzining flagman yangiliklarini bir vaqtning oʻzida keng ommaga taqdim etish strategiyasini qoʻllayotganini koʻrsatadi.
Noyob texnik xususiyatlar va dizaynMutaxassislar va insayderlarning taʼkidlashicha, bozorda bu kabi formatdagi boshqa smartfon topilmaydi. Avvalroq, avgust oyi oxirida Huawei kompaniyasi ushbu modelning ilk koʻrinishini oshkor qilgan edi. Oʻshanda qurilmaning gʼayrioddiy keng korpusi, ranglar palitrasi va operatsion tizimi haqida maʼlumot berilgan edi.
Qurilma oʻta yupqa hoshiyalarga ega boʻlib, 6,39 dyuymli keng ekran bilan jihozlangan. Shuningdek, gadjet zamonaviy va xavfsiz HarmonyOS 7.0 operatsion tizimida ishlaydi. Eng eʼtiborga molik jihatlardan biri bu uning 7000 mAch sigʻimli oʻta quvvatli akkumulyatori boʻlib, foydalanuvchilarga uzoq muddatli avtonomiyani taʼminlaydi.
Kutilayotgan taqdimot tafsilotlariSuperDimensional laqabli taniqli insayder tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, qurilmaning ilk savdolari juda qisqa fursatda boshlanadi. Hozircha Huawei Pura X View smartfonining asosiy texnik parametrlari, jumladan, unga oʻrnatiladigan protsessor va kamera imkoniyatlari sir saqlanmoqda.
Biroq, 7-sentabr kuni boʻlib oʻtadigan taqdimot davomida kompaniya barcha qolgan sirli xususiyatlarni oshkor qilishi kutilmoqda. Ushbu maʼlumotlarning toʻliq eʼlon qilinishi smartfonning bozor qiymati va raqobatbardoshligini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.
…