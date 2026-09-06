Erling Xoland yangi imidji va jamoaning gʻalabalari haqida gapirdi

·5·Sport
Erling Xoland yangi imidji va jamoaning gʻalabalari haqida gapirdi

Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland jamoasining soʻnggi uchrashuvdagi gʻalabasidan soʻng oʻzining yangi qisqa soch turmagi, terma jamoadagi tarixiy natijalar hamda klubdagi tarkibiy oʻzgarishlar haqida fikr bildirdi. Angliya Premyer-ligasining navbatdagi turida Koventri ustidan qozonilgan minimal hisobdagi gʻalaba „shaharliklar“ning mavsum boshidagi yuz foizlik natijasini saqlab qolishini taʼminladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Etixad stadionida kechgan bahsda norvegiyalik toʻpurar Entuan Semenyoning uzatmasidan keyin bosh bilan hal qiluvchi golni kiritdi. Ushbu gʻalaba Manchester Siti uchun mavsumdagi ketma-ket uchinchi gʻalaba boʻlib, jamoa chempionatdagi yetakchiligini mustahkamladi. Shuningdek, mazkur uchrashuvda 125 million funt sterling evaziga olib kelingan Enzo Fernandes ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushdi, yozgi transfer oynasida tarkibga qoʻshilgan Elliot Anderson esa oʻyin davomida 155 ta aniq uzatma amalga oshirib, maydonda haqiqiy lidersakni namoyish etdi.

Yangi qiyofa va soch turmagi haqida

Mavsum boshidan beri qisqa qilib olingan soch bilan toʻp surib kelayotgan Erling Xoland ESPN Brazil nashriga bergan intervyusida oʻzining vizual oʻzgarishi haqida ochiq gapirdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu kabi oʻzgarishlar vaqtida amalga oshirilgani maʼqul kelgan.

Norvegiyalik hujumchi oʻz soʻzida shunday dedi: "Bu ancha qulayroq. Oʻylaymanki, oʻzgarish vaqti kelgan edi. Menga yoqdi. Albatta, uzun sochlarimni sogʻindim, lekin oʻzgarish kerak edi va hozircha bundan zavqlanyapman. U yana oʻsib, umid qilamanki, avvalgidek uzun boʻladi".

Braziliya ustidan qozonilgan tarixiy gʻalaba

Shuningdek, intervyu davomida forvard Norvegiya terma jamoasining Braziliyaga qarshi oʻtkazilgan mundialdagi tarixiy gʻalabasini ham esga oldi. U Janubiy Amerikaning futbol gigantini musobaqadan chiqarib yuborgani uchun hazilomuz tarzda uzr soʻradi.

Xolandning taʼkidlashicha, bu oʻyin Norvegiya futboli tarixidagi eng yaxshi uchrashuvlardan biri boʻlgan: "Bu Norvegiya uchun oʻzgacha oʻyin edi, chunki oxirgi marta jahon chempionatida qatnashganimizda ham Braziliyaga qarshi oʻynagandik va Norvegiya Braziliya hech qachon yutqazmagan yagona jamoa hisoblanadi. Oʻyinni nazorat qilishimiz jihatidan bu tariximizdagi eng yaxshi oʻyin boʻldi. Ajoyib xotira, yana bir bor magʻlubiyat uchun uzr soʻrayman, lekin futbol shundan iborat".

Manchester Siti tarkibidagi oʻzgarishlar

Jamoada murabbiy qoʻl ostida taktik va kadrlar borasida katta oʻzgarishlar amalga oshirilayotgan bir paytda, tajribali hujumchi yangi kelgan futbolchilar bosimni yengib oʻtishiga ishontirdi. Enzo Fernandes va Elliot Anderson kabi futbolchilarning darajasi yuqoriligini qayd etdi.

Erling Xoland quyidagilarni qoʻshimcha qildi: "Vaqt koʻrsatadi. Bizda darajani yaxshi biladigan koʻplab yangi oʻyinchilar bor. Enzo Fernandes sovrinlar yutish uchun nima kerakligini biladi, u allaqachon Premyer-ligada oʻynagan va jamoaga tez moslashdi. Elliot Anderson ham ingliz futbolida uzoq vaqt toʻp surgan, milliy jamoada oʻynagan. Biz yangi kelganlarni xuddi men kelganimdagidek iliq kutib olib, birgalikda biror narsa qurishimiz kerak".

Erling XolandManchester SitiEnzo FernandesPremyer-ligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistoni chempionatidagi uchrashuvda raqib taktikasini poylab koʻrdiCristiano Ronaldo Saudiya Arabistoni chempionatidagi uchrashuvda raqib taktikasini poylab koʻrdiBugun, 11:18Arbeloaning “Fulhem”i “Kristal Pelas”ga mag‘lub bo‘ldi — 2:3 hisobidagi dramaArbeloaning “Fulhem”i “Kristal Pelas”ga mag‘lub bo‘ldi — 2:3 hisobidagi dramaBugun, 09:48“Inter Mayami” “Atlanta Yunayted” bilan durang o‘ynadi — boy berilgan g‘alaba“Inter Mayami” “Atlanta Yunayted” bilan durang o‘ynadi — boy berilgan g‘alabaBugun, 09:45Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Bugun, 08:41Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Bugun, 08:32“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...Bugun, 08:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)