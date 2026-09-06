Erling Xoland yangi imidji va jamoaning gʻalabalari haqida gapirdi
Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland jamoasining soʻnggi uchrashuvdagi gʻalabasidan soʻng oʻzining yangi qisqa soch turmagi, terma jamoadagi tarixiy natijalar hamda klubdagi tarkibiy oʻzgarishlar haqida fikr bildirdi. Angliya Premyer-ligasining navbatdagi turida Koventri ustidan qozonilgan minimal hisobdagi gʻalaba „shaharliklar“ning mavsum boshidagi yuz foizlik natijasini saqlab qolishini taʼminladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Etixad stadionida kechgan bahsda norvegiyalik toʻpurar Entuan Semenyoning uzatmasidan keyin bosh bilan hal qiluvchi golni kiritdi. Ushbu gʻalaba Manchester Siti uchun mavsumdagi ketma-ket uchinchi gʻalaba boʻlib, jamoa chempionatdagi yetakchiligini mustahkamladi. Shuningdek, mazkur uchrashuvda 125 million funt sterling evaziga olib kelingan Enzo Fernandes ilk bor asosiy tarkibda maydonga tushdi, yozgi transfer oynasida tarkibga qoʻshilgan Elliot Anderson esa oʻyin davomida 155 ta aniq uzatma amalga oshirib, maydonda haqiqiy lidersakni namoyish etdi.
Yangi qiyofa va soch turmagi haqidaMavsum boshidan beri qisqa qilib olingan soch bilan toʻp surib kelayotgan Erling Xoland ESPN Brazil nashriga bergan intervyusida oʻzining vizual oʻzgarishi haqida ochiq gapirdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu kabi oʻzgarishlar vaqtida amalga oshirilgani maʼqul kelgan.
Norvegiyalik hujumchi oʻz soʻzida shunday dedi: "Bu ancha qulayroq. Oʻylaymanki, oʻzgarish vaqti kelgan edi. Menga yoqdi. Albatta, uzun sochlarimni sogʻindim, lekin oʻzgarish kerak edi va hozircha bundan zavqlanyapman. U yana oʻsib, umid qilamanki, avvalgidek uzun boʻladi".
Braziliya ustidan qozonilgan tarixiy gʻalabaShuningdek, intervyu davomida forvard Norvegiya terma jamoasining Braziliyaga qarshi oʻtkazilgan mundialdagi tarixiy gʻalabasini ham esga oldi. U Janubiy Amerikaning futbol gigantini musobaqadan chiqarib yuborgani uchun hazilomuz tarzda uzr soʻradi.
Xolandning taʼkidlashicha, bu oʻyin Norvegiya futboli tarixidagi eng yaxshi uchrashuvlardan biri boʻlgan: "Bu Norvegiya uchun oʻzgacha oʻyin edi, chunki oxirgi marta jahon chempionatida qatnashganimizda ham Braziliyaga qarshi oʻynagandik va Norvegiya Braziliya hech qachon yutqazmagan yagona jamoa hisoblanadi. Oʻyinni nazorat qilishimiz jihatidan bu tariximizdagi eng yaxshi oʻyin boʻldi. Ajoyib xotira, yana bir bor magʻlubiyat uchun uzr soʻrayman, lekin futbol shundan iborat".
Manchester Siti tarkibidagi oʻzgarishlarJamoada murabbiy qoʻl ostida taktik va kadrlar borasida katta oʻzgarishlar amalga oshirilayotgan bir paytda, tajribali hujumchi yangi kelgan futbolchilar bosimni yengib oʻtishiga ishontirdi. Enzo Fernandes va Elliot Anderson kabi futbolchilarning darajasi yuqoriligini qayd etdi.
Erling Xoland quyidagilarni qoʻshimcha qildi: "Vaqt koʻrsatadi. Bizda darajani yaxshi biladigan koʻplab yangi oʻyinchilar bor. Enzo Fernandes sovrinlar yutish uchun nima kerakligini biladi, u allaqachon Premyer-ligada oʻynagan va jamoaga tez moslashdi. Elliot Anderson ham ingliz futbolida uzoq vaqt toʻp surgan, milliy jamoada oʻynagan. Biz yangi kelganlarni xuddi men kelganimdagidek iliq kutib olib, birgalikda biror narsa qurishimiz kerak".
…