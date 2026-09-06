Rossiya Ukraina bo‘yicha talablarini keskin kuchaytirdi — Kremldagi muzokaralar tafsiloti
«“Putin faqat o‘z shartlari asosida to‘xtaydi”: Rossiya Ukraina bo‘yicha talablarini keskin kuchaytirdi — Bloomberg Kremldagi muzokaralar tafsilotini ochdi: Uitkoff va Kushnerdan umidsizlik hamda “nol” natija»
AQSH prezidenti Donald Trampning maxsus vakillari Stiv Uitkoff va Jared Kushnerning Moskvaga shov-shuvli tashrifi yakunlari bo‘yicha kutilgan diplomatik «mo‘jiza» yuz bermadi. Nufuzli «Bloomberg» agentligining Rossiya hukumatiga yaqin yuqori martabali manbalariga tayanib xabar berishicha, Kreml Ukraina bo‘yicha o‘z talablarini yanada qat’iylashtirgan va pozitsiyasini keskinlashtirgan. Moskva jang maydonida to‘liq harbiy ustunlikka ega ekaniga ishonmoqda va shu sababli Vladimir Putin urushni faqat o‘z shartlari doirasida to‘xtatishga tayyor. Tramp elchilari olib kelgan tashabbuslardan esa na Moskvada va na Kiyevda biror jiddiy umid qolmagan.
Kremlning qattiq pozitsiyasi: Harbiy ustunlik va keskinlashgan talablar
Rossiya rahbariyatining muzokaralarga bo‘lgan munosabati jang maydonidagi holat bilan bevosita bog‘liq:
Frontdagi ustunlik omili: Rossiya rasmiylariga yaqin manbalarning ta’kidlashicha, Kremlda rus armiyasi jang maydonida strategik ustunlikka ega degan qat’iy ishonch hukm surmoqda, shu sababli Moskvaning shartlari yumshash o‘rniga tobora qattiqlashmoqda;
«Faqat Putin shartlari bilan»: Rossiya prezidenti Vladimir Putin urushni to‘xtatishga tayyor, biroq bu faqat va faqat Moskvaning barcha talablari to‘liq bajarilgan taqdirdagina yuz berishi mumkin;
Elchilardan «o‘ta past» kutilmalar: Uitkoff va Kushnerning tashrifiga bo‘lgan umidlar Rossiya hukumatida «nihoyatda past» baholangan. Amerikalik muzokarachilarning avvalgi safarlari ham hech qanday natija bermagani sababli, Moskva bu safar ham AQSH Kreml uchun maqbul taklif olib kelganiga zarracha asos ko‘rmayapti.
Kiyevdagi umidsizlik va Donbass bo‘yicha rad etilgan eski g‘oyalar
Vaziyat Ukraina poytaxtida ham murosadan ancha yiroq ekanini ko‘rsatmoqda:
Proriv kutilmayapti: «Bloomberg» agentligining Kiyevdagi manbalari ham Tramp elchilarining tashrifidan hech qanday jiddiy yutuq yoki siyosiy burilish kutish mantiqsiz ekanini ochiq bildirgan;
Eski va rad etilgan takliflar: Ma’lumotlarga ko‘ra, amerikalik muzokarachilar tomonlarga yana ilgari muhokama qilingan eski g‘oyalarni — jumladan, Donbassda maxsus erkin iqtisodiy hudud yaratish taklifini ilgari surishi mumkin (mazkur g‘oyani Rossiya tomoni allaqachon qat’iy rad etib bo‘lgan);
«Reuters» xulosasi: Avvalroq nufuzli «Reuters» agentligi ham Kremlda kechgan yopiq uchrashuvlar yakuniga bag‘ishlangan maqolasida tomonlar o‘rtasida murosa yoki «siyosiy burilish belgilari mutlaqo ko‘rinmagani»ni xabar qilgan edi.
Sir saqlanayotgan hujjatlar va diplomatik boshiberk ko‘cha
AQSH vositachiligidagi jarayon hozircha to‘liq parda ortida kechmoqda:
Aniq takliflar sirligicha qolmoqda: Ayni damda muzokaralarda ishtirok etayotgan birorta tomon amerikalik elchilar Moskvaga aynan qanday tashabbus olib kelgani va endilikda Kiyevga nimalarni taqdim etishini oshkor qilmayapti;
Tramp rejasi bosim ostida: Harbiy pozitsiyasini mustahkam deb bilgan Moskva va o‘z hududiy yaxlitligini saqlashga urinayotgan Kiyev o‘rtasidagi jarlik Tramp jamoasining «tezkor sulh» rejasini jiddiy xavf ostida qoldirmoqda.
Sizningcha, Rossiyaning jang maydonidagi harbiy ustunligi AQSH va Ukrainani Putinning barcha shartlarini qabul qilishga majbur eta oladimi yoki bunday qattiq talablar tinchlik muzokaralarini butkul barbod qiladimi? Tramp elchilarining Kiyev safaridan qanday natija kutyapsiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…