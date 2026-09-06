Rossiya Ukraina bo‘yicha talablarini keskin kuchaytirdi — Kremldagi muzokaralar tafsiloti

·58·Dunyo
Rossiya Ukraina bo‘yicha talablarini keskin kuchaytirdi — Kremldagi muzokaralar tafsiloti

«“Putin faqat o‘z shartlari asosida to‘xtaydi”: Rossiya Ukraina bo‘yicha talablarini keskin kuchaytirdi — Bloomberg Kremldagi muzokaralar tafsilotini ochdi: Uitkoff va Kushnerdan umidsizlik hamda “nol” natija»

AQSH prezidenti Donald Trampning maxsus vakillari Stiv Uitkoff va Jared Kushnerning Moskvaga shov-shuvli tashrifi yakunlari bo‘yicha kutilgan diplomatik «mo‘jiza» yuz bermadi. Nufuzli «Bloomberg» agentligining Rossiya hukumatiga yaqin yuqori martabali manbalariga tayanib xabar berishicha, Kreml Ukraina bo‘yicha o‘z talablarini yanada qat’iylashtirgan va pozitsiyasini keskinlashtirgan. Moskva jang maydonida to‘liq harbiy ustunlikka ega ekaniga ishonmoqda va shu sababli Vladimir Putin urushni faqat o‘z shartlari doirasida to‘xtatishga tayyor. Tramp elchilari olib kelgan tashabbuslardan esa na Moskvada va na Kiyevda biror jiddiy umid qolmagan.

Kremlning qattiq pozitsiyasi: Harbiy ustunlik va keskinlashgan talablar

Rossiya rahbariyatining muzokaralarga bo‘lgan munosabati jang maydonidagi holat bilan bevosita bog‘liq:

  • Frontdagi ustunlik omili: Rossiya rasmiylariga yaqin manbalarning ta’kidlashicha, Kremlda rus armiyasi jang maydonida strategik ustunlikka ega degan qat’iy ishonch hukm surmoqda, shu sababli Moskvaning shartlari yumshash o‘rniga tobora qattiqlashmoqda;

  • «Faqat Putin shartlari bilan»: Rossiya prezidenti Vladimir Putin urushni to‘xtatishga tayyor, biroq bu faqat va faqat Moskvaning barcha talablari to‘liq bajarilgan taqdirdagina yuz berishi mumkin;

  • Elchilardan «o‘ta past» kutilmalar: Uitkoff va Kushnerning tashrifiga bo‘lgan umidlar Rossiya hukumatida «nihoyatda past» baholangan. Amerikalik muzokarachilarning avvalgi safarlari ham hech qanday natija bermagani sababli, Moskva bu safar ham AQSH Kreml uchun maqbul taklif olib kelganiga zarracha asos ko‘rmayapti.

Kiyevdagi umidsizlik va Donbass bo‘yicha rad etilgan eski g‘oyalar

Vaziyat Ukraina poytaxtida ham murosadan ancha yiroq ekanini ko‘rsatmoqda:

  • Proriv kutilmayapti: «Bloomberg» agentligining Kiyevdagi manbalari ham Tramp elchilarining tashrifidan hech qanday jiddiy yutuq yoki siyosiy burilish kutish mantiqsiz ekanini ochiq bildirgan;

  • Eski va rad etilgan takliflar: Ma’lumotlarga ko‘ra, amerikalik muzokarachilar tomonlarga yana ilgari muhokama qilingan eski g‘oyalarni — jumladan, Donbassda maxsus erkin iqtisodiy hudud yaratish taklifini ilgari surishi mumkin (mazkur g‘oyani Rossiya tomoni allaqachon qat’iy rad etib bo‘lgan);

  • «Reuters» xulosasi: Avvalroq nufuzli «Reuters» agentligi ham Kremlda kechgan yopiq uchrashuvlar yakuniga bag‘ishlangan maqolasida tomonlar o‘rtasida murosa yoki «siyosiy burilish belgilari mutlaqo ko‘rinmagani»ni xabar qilgan edi.

Sir saqlanayotgan hujjatlar va diplomatik boshiberk ko‘cha

AQSH vositachiligidagi jarayon hozircha to‘liq parda ortida kechmoqda:

  • Aniq takliflar sirligicha qolmoqda: Ayni damda muzokaralarda ishtirok etayotgan birorta tomon amerikalik elchilar Moskvaga aynan qanday tashabbus olib kelgani va endilikda Kiyevga nimalarni taqdim etishini oshkor qilmayapti;

  • Tramp rejasi bosim ostida: Harbiy pozitsiyasini mustahkam deb bilgan Moskva va o‘z hududiy yaxlitligini saqlashga urinayotgan Kiyev o‘rtasidagi jarlik Tramp jamoasining «tezkor sulh» rejasini jiddiy xavf ostida qoldirmoqda.

Sizningcha, Rossiyaning jang maydonidagi harbiy ustunligi AQSH va Ukrainani Putinning barcha shartlarini qabul qilishga majbur eta oladimi yoki bunday qattiq talablar tinchlik muzokaralarini butkul barbod qiladimi? Tramp elchilarining Kiyev safaridan qanday natija kutyapsiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasiRostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasiBugun, 13:37"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdi"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdiBugun, 13:12Kremldagi maxfiy kelishuvlar ochiqlandi: Putinning Kiyevga Tramp elchilari orqali yo‘llagan shartlariKremldagi maxfiy kelishuvlar ochiqlandi: Putinning Kiyevga Tramp elchilari orqali yo‘llagan shartlariBugun, 12:16Ukraina Bosh prokurori sirli tarzda g‘oyib bo‘ldi — Ruslan Kravchenko qayerda?Ukraina Bosh prokurori sirli tarzda g‘oyib bo‘ldi — Ruslan Kravchenko qayerda?Bugun, 12:09Xitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqdaXitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqdaBugun, 11:18Marokashlik erkak 38 santimetrlik quloqlari bilan rekord o‘rnatdiMarokashlik erkak 38 santimetrlik quloqlari bilan rekord o‘rnatdiBugun, 11:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi