Kosmik chiqindilardan himoya: suvli «alyuminiy tuxumlar» sinovdan o‘tdi

·35·Texno
Kosmik chiqindilardan himoya: suvli «alyuminiy tuxumlar» sinovdan o‘tdi

Xitoylik tadqiqotchilar kosmik apparatlar uchun tuxum qobig‘i geometriyasiga asoslangan yangi yengil himoya konstruksiyasini yaratishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, suv bilan to‘ldirilgan va alyuminiy plastinalar orasiga joylashtirilgan bo‘shliq shaklidagi elementlar massivi kosmik chiqindilar zarbalariga qarshi anʼanaviy qattiq materiallardan ko‘ra samaraliroq ekanini ko‘rsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

So‘nggi yillarda fazoga raketa va sunʼiy yo‘ldoshlar ko‘plab uchirilishi natijasida Yer atrofidagi orbitada xavfli chiqindilar soni keskin ortib bormoqda. NASA maʼlumotlariga ko‘ra, orbitada hajmi 10 santimetrdan oshadigan 34 mingdan ortiq, 1 dan 10 santimetrgacha bo‘lgan 900 mingga yaqin va 1 santimetrdan kichik bo‘lgan 128 millionga yaqin zarralar mavjud. Ulkan orbital tezlikda harakatlanadigan bunday kichik bo‘laklar ham kosmik kemalar uchun jiddiy xavf tug‘diradi.

Kosmik himoya texnologiyalari evolyutsiyasi

Hozirgi vaqtda kosmik apparatlarni himoya qilish uchun asosan Uippl qalqonlaridan foydalaniladi. Ushbu tizim korpusdan maʼlum masofada joylashgan yupqa tashqi panel bo‘lib, u yuqori tezlikdagi zarba energiyasini maʼlum darajada yoyishga imkon beradi. Biroq yangi ishlanma mazkur prinsipni yanada takomillashtirib, murakkab shakldagi bo‘shliq elementlardan foydalanishni taklif etadi.

Dalyan texnologiya universiteti mutaxassislari ishlab chiqqan konstruksiya ikkita alyuminiy plastina orasiga joylashtirilgan suv to‘ldirilgan alyuminiy qobiqlardan iborat. Tadqiqot mualliflaridan biri Yuxin Vanning taʼkidlashicha, bunday tizimga zarba berilganda elementlar ketma-ket deformatsiyalanib, nuqtaviy yuklamani butun massiv bo‘ylab taqsimlaydi va kinetik energiyani bosqichma-bosqich so‘ndiradi.

Suv va geometrining ahamiyati

Konstruksiya samaradorligini oshirishda uning ichidagi suv muhim rol o‘ynaydi. Yuqori tezlikdagi to‘qnashuv vaqtida suyuqlik qobiq ichida harakatlanib, uning devorlariga bosim o‘tkazadi va zarba to‘lqinining bir qismini o‘ziga singdiradi. Natijada energiya yanada teng taqsimlanadi.

Olib borilgan tajribalar va kompyuter modellashtirish natijalari shuni ko‘rsatdiki, yangi «tuxumsimon» qobiqlar massivi zarba tezligini deyarli 65 foizga pasaytirishga muvaffaq bo‘lgan. Taqqoslash uchun, oddiy qattiq alyuminiy plastina bu ko‘rsatkichni atigi 51 foiz foizni tashkil etgan. Eng yaxshi natija elementlarning tor uchi tashqariga qaratilgan konfiguratsiyada qayd etilgan.

Kelgusida olimlar minimal vazn evaziga energiya yutish samaradorligini yanada oshirish maqsadida qobiqlar qalinligi, geometriyasi va ularning o‘lchoblar nisbatini optimallashtirishni rejalashtirmoqda.

Kosmik chiqindilarTexnologiyaIlmiy tadqiqotKosmonavtikaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ninkear kompaniyasi IFA 2026 koʻrgazmasida U9 Pro noutbukini taqdim etdiNinkear kompaniyasi IFA 2026 koʻrgazmasida U9 Pro noutbukini taqdim etdiBugun, 01:23Yevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildiYevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildiKecha, 21:52Xiaomi kompaniyasi global bozor uchun HyperOS 4 sinovlarini boshladiXiaomi kompaniyasi global bozor uchun HyperOS 4 sinovlarini boshladiKecha, 21:26Geksogen muhandislar xomiklar yordamida aqlli soat quvvatlashdiGeksogen muhandislar xomiklar yordamida aqlli soat quvvatlashdiKecha, 18:51Apple A20 Pro chipi unumdorligi boʻyicha barcha raqobatchilardan oʻzib ketdiApple A20 Pro chipi unumdorligi boʻyicha barcha raqobatchilardan oʻzib ketdiKecha, 18:22iPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdiiPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdiKecha, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi