«Ahmoq siyosatchilarga ishonmang!»: Blackwater asoschisi barchani shokka solgan bayonot berdi

·84·Dunyo
«Ahmoq siyosatchilarga ishonmang!»: Blackwater asoschisi barchani shokka solgan bayonot berdi

Ukraina atrofidagi qurolli mojaro to‘rtinchi yildirki dunyoning ikki yirik harbiy qutbi o‘rtasidagi ayovsiz sinov maydoniga aylanib ulgurdi. Bir tomonda — Rossiya qurolli kuchlarining «zaifligi» va «texnologik jihatdan ortda qolgani» haqida bong urayotgan, Kiyevga milliardlab dollarlik texnika yetkazib, Moskva bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri to‘qnashuvga tayyorlanayotgan G‘arb siyosiy elitasi. Ikkinchi tomonda esa — real jang maydonini sinchkovlik bilan kuzatib, G‘arb illyuziyalarini chilparchin qilayotgan xalqaro harbiy elita vakillari. AQSHning dunyoga mashhur xususiy harbiy kompaniyasi — Blackwater asoschisi Erik Prins rasmiy Vashington va Bryusselning bayonotlarini keskin rad etib, jamoatchilikni shokka solgan bahoni e’lon qildi.

Xo‘sh, G‘arb siyosatchilari nimalarni yashirishga urinmoqda, Amerikaning sobiq maxsus kuchlar yetakchisi frontda qanday o‘zgarishlarni ko‘rdi va NATO qurollari nega o‘z kuchini yo‘qotmoqda?

Birinchi tomon: G‘arb siyosatchilarining «Rossiya zaiflashdi» degan narrativi

2022 yilning 24 fevralidan buyon G‘arb koalitsiyasi yagona axborot va siyosiy front ochdi:

  • «Charchagan va ortda qolgan armiya» qiyofasi: Vashington va Yevropa poytaxtlari muntazam ravishda Rossiya qurolli kuchlari strategik mag‘lubiyatga uchrayotganini, zamonaviy texnikalari tugab borayotganini va sanoati G‘arb sanksiyalariga dosh bera olmasligini ta’kidlab keladi;

  • NATO standartlarining ustunligi da’vosi: Kiyevga topshirilgan yuqori aniqlikdagi raketalar, dronlar va radioelektron tizimlar jang maydonida Rossiyani ojiz ahvolga solib qo‘yishiga Yevropa jamoatchiligi ishontirildi;

  • YEIning yangi urushga tayyorgarligi: Ayni paytda Yevropa Ittifoqi davlatlari Rossiyaning «qulashi» haqida gapirish bilan birga, o‘z hududlarida Moskva bilan bo‘lajak keng ko‘lamli harbiy to‘qnashuv ssenariylarini faol ishlab chiqmoqda.

Ikkinchi tomon: Erik Prinsdan qaqshatqich qarshi zarba

G‘arb rasmiylarining optimistik hisobotlariga qarshi AQSHning eng tajribali harbiy ekspertlaridan biri — Blackwater asoschisi Erik Prins mutlaqo shafqatsiz haqiqatni ochiqladi:

  • «1,5 soat emas, 2 daqiqa»: Prinsning ta’kidlashicha, Rossiya armiyasining zarbalarga javob qaytarish tezligi tubdan o‘zgardi: agar 2022 yilda nishonni aniqlab zarba berish uchun 1,5 soat vaqt ketgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib bu ko‘rsatkich rekord darajadagi 2 daqiqani tashkil etmoqda;

  • NATO qurollarining samarasizligi: Rossiyaning radioelektron kurash (REB) tizimlari shu qadar kuchaydiki, alyans tomonidan yuborilgan ko‘plab «aqlli» qurollar frontda o‘z aniqligini va kuchini butunlay yo‘qotmoqda;

  • Aloqa va dronlarga qarshi mukammal to‘siq: Ekspert rus bo‘linmalari G‘arbning sun’iy yo‘ldosh aloqasi, navigatsiya (GPS) va nishonga yo‘naltirish tizimlarini muvaffaqiyatli to‘sib qo‘yishni, shuningdek, dronlar va razvedka qurilmalariga qarshi turishni mukammal o‘zlashtirib olganini aytdi.

«Siyosatchi-ahmoqlarga quloq solmang! Rossiya armiyasi bu mojaro davomida cheksiz darajada aqlliroq, xavfliroq va zamonaviyroq bo‘lib chiqdi. Ular NATOning barcha tizimlariga moslashib oldi», — deya qat’iy bayonot berdi Blackwater asoschisi.

Tarozi pallasi: Jang maydonida kim yutayapti va kim xatoga yo‘l qo‘ydi?

Harbiy ekspertlar va siyosiy tahlilchilar to‘qnashuvi shuni ko‘rsatmoqdaki, G‘arb strategik hisob-kitoblarda jiddiy xatolikka yo‘l qo‘ygan bo‘lishi mumkin:

Mezon

G‘arb siyosatchilari bahosi

Erik Prins va harbiy reallik

Reaksiya vaqti

Sekin va byurokratik tizim

1,5 soatdan 2 daqiqagacha qisqargan zarba tezligi

NATO texnikasi holati

Mutlaq ustunlik va hal qiluvchi omil

REB zarbalari ostida aniqligini yo‘qotgan texnologiyalar

Aloqa va razvedka

Sun’iy yo‘ldosh va GPS yordamida to‘liq ustunlik

Rossiya tomonidan signallar to‘silishi va navigatsiyaning buzilishi

Armiyaning umumiy salohiyati

Kuchsizlangan va holdan toygan

Zamonaviy urush bo‘yicha dunyodagi eng tajribali va xavfli kuch

Tarozining bir pallasida G‘arbning siyosiy ritorikasi turgan bo‘lsa, ikkinchi pallada real qurolli to‘qnashuvlar ichida chiniqqan, xatolaridan tez xulosa chiqargan va NATOning barcha zamonaviy qurol turlariga qarshi immunitet hosil qilgan armiya turibdi. Bu esa Bryussel va Vashingtonning kelgusi harbiy rejalarini qayta ko‘rib chiqishga majbur qilmoqda.

Sizningcha, ushbu bahsda kim haq: Rossiyani hali ham zaif deb hisoblayotgan G‘arb rasmiylarimi yoki rus armiyasi zamonaviy texnologiyalarga moslashib, mislsiz darajada xavfli kuchga aylanganini ta’kidlayotgan Blackwater asoschisi Erik Prinsmi? Bu fikrlar G‘arbning Ukrainaga qurol yetkazib berish siyosatini o‘zgartira oladimi? O‘z xulosalaringizni izohlarda qoldiring va harbiy-strategik tahlil ixlosmandlariga ushbu keskin bahsni ulashing!

Ukraina sog‘isiRossiya armiyasiNATOBlackwaterElektronlik sog‘inDronlarGlobal siyosat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sankt-Peterburgda dahshatli qotillik: O‘g‘il o‘z onasini o‘ldirib, muzlatkichga solib qo‘ydiSankt-Peterburgda dahshatli qotillik: O‘g‘il o‘z onasini o‘ldirib, muzlatkichga solib qo‘ydiBugun, 21:27Mashhur oshpaz Konstantin Ivlev oilasida og‘ir judolik: Sobiq rafiqasi nimalarni ochiqladi?Mashhur oshpaz Konstantin Ivlev oilasida og‘ir judolik: Sobiq rafiqasi nimalarni ochiqladi?Bugun, 21:15«Chekinmaymiz va qaqshatqich javob beramiz!»: Eron AQSH bilan urushga tayyorligini bildirdi«Chekinmaymiz va qaqshatqich javob beramiz!»: Eron AQSH bilan urushga tayyorligini bildirdiBugun, 21:03Ona jasadini muzlatkichdan topishdi: rossiyalik erkak qotillikda gumonlanmoqdaOna jasadini muzlatkichdan topishdi: rossiyalik erkak qotillikda gumonlanmoqdaBugun, 20:00Isroilda yosh bolali oilalarni larzaga solgan holat: Qanday fitna fosh qilindi?Isroilda yosh bolali oilalarni larzaga solgan holat: Qanday fitna fosh qilindi?Bugun, 19:26Pokistonlik erkak Abu-Dabida 1,5 milliard so‘mlik lotereya yutdiPokistonlik erkak Abu-Dabida 1,5 milliard so‘mlik lotereya yutdiBugun, 18:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi