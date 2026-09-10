«Ahmoq siyosatchilarga ishonmang!»: Blackwater asoschisi barchani shokka solgan bayonot berdi
Ukraina atrofidagi qurolli mojaro to‘rtinchi yildirki dunyoning ikki yirik harbiy qutbi o‘rtasidagi ayovsiz sinov maydoniga aylanib ulgurdi. Bir tomonda — Rossiya qurolli kuchlarining «zaifligi» va «texnologik jihatdan ortda qolgani» haqida bong urayotgan, Kiyevga milliardlab dollarlik texnika yetkazib, Moskva bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri to‘qnashuvga tayyorlanayotgan G‘arb siyosiy elitasi. Ikkinchi tomonda esa — real jang maydonini sinchkovlik bilan kuzatib, G‘arb illyuziyalarini chilparchin qilayotgan xalqaro harbiy elita vakillari. AQSHning dunyoga mashhur xususiy harbiy kompaniyasi — Blackwater asoschisi Erik Prins rasmiy Vashington va Bryusselning bayonotlarini keskin rad etib, jamoatchilikni shokka solgan bahoni e’lon qildi.
Xo‘sh, G‘arb siyosatchilari nimalarni yashirishga urinmoqda, Amerikaning sobiq maxsus kuchlar yetakchisi frontda qanday o‘zgarishlarni ko‘rdi va NATO qurollari nega o‘z kuchini yo‘qotmoqda?
Birinchi tomon: G‘arb siyosatchilarining «Rossiya zaiflashdi» degan narrativi
2022 yilning 24 fevralidan buyon G‘arb koalitsiyasi yagona axborot va siyosiy front ochdi:
«Charchagan va ortda qolgan armiya» qiyofasi: Vashington va Yevropa poytaxtlari muntazam ravishda Rossiya qurolli kuchlari strategik mag‘lubiyatga uchrayotganini, zamonaviy texnikalari tugab borayotganini va sanoati G‘arb sanksiyalariga dosh bera olmasligini ta’kidlab keladi;
NATO standartlarining ustunligi da’vosi: Kiyevga topshirilgan yuqori aniqlikdagi raketalar, dronlar va radioelektron tizimlar jang maydonida Rossiyani ojiz ahvolga solib qo‘yishiga Yevropa jamoatchiligi ishontirildi;
YEIning yangi urushga tayyorgarligi: Ayni paytda Yevropa Ittifoqi davlatlari Rossiyaning «qulashi» haqida gapirish bilan birga, o‘z hududlarida Moskva bilan bo‘lajak keng ko‘lamli harbiy to‘qnashuv ssenariylarini faol ishlab chiqmoqda.
Ikkinchi tomon: Erik Prinsdan qaqshatqich qarshi zarba
G‘arb rasmiylarining optimistik hisobotlariga qarshi AQSHning eng tajribali harbiy ekspertlaridan biri — Blackwater asoschisi Erik Prins mutlaqo shafqatsiz haqiqatni ochiqladi:
«1,5 soat emas, 2 daqiqa»: Prinsning ta’kidlashicha, Rossiya armiyasining zarbalarga javob qaytarish tezligi tubdan o‘zgardi: agar 2022 yilda nishonni aniqlab zarba berish uchun 1,5 soat vaqt ketgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib bu ko‘rsatkich rekord darajadagi 2 daqiqani tashkil etmoqda;
NATO qurollarining samarasizligi: Rossiyaning radioelektron kurash (REB) tizimlari shu qadar kuchaydiki, alyans tomonidan yuborilgan ko‘plab «aqlli» qurollar frontda o‘z aniqligini va kuchini butunlay yo‘qotmoqda;
Aloqa va dronlarga qarshi mukammal to‘siq: Ekspert rus bo‘linmalari G‘arbning sun’iy yo‘ldosh aloqasi, navigatsiya (GPS) va nishonga yo‘naltirish tizimlarini muvaffaqiyatli to‘sib qo‘yishni, shuningdek, dronlar va razvedka qurilmalariga qarshi turishni mukammal o‘zlashtirib olganini aytdi.
«Siyosatchi-ahmoqlarga quloq solmang! Rossiya armiyasi bu mojaro davomida cheksiz darajada aqlliroq, xavfliroq va zamonaviyroq bo‘lib chiqdi. Ular NATOning barcha tizimlariga moslashib oldi», — deya qat’iy bayonot berdi Blackwater asoschisi.
Tarozi pallasi: Jang maydonida kim yutayapti va kim xatoga yo‘l qo‘ydi?
Harbiy ekspertlar va siyosiy tahlilchilar to‘qnashuvi shuni ko‘rsatmoqdaki, G‘arb strategik hisob-kitoblarda jiddiy xatolikka yo‘l qo‘ygan bo‘lishi mumkin:
Mezon
G‘arb siyosatchilari bahosi
Erik Prins va harbiy reallik
Reaksiya vaqti
Sekin va byurokratik tizim
1,5 soatdan 2 daqiqagacha qisqargan zarba tezligi
NATO texnikasi holati
Mutlaq ustunlik va hal qiluvchi omil
REB zarbalari ostida aniqligini yo‘qotgan texnologiyalar
Aloqa va razvedka
Sun’iy yo‘ldosh va GPS yordamida to‘liq ustunlik
Rossiya tomonidan signallar to‘silishi va navigatsiyaning buzilishi
Armiyaning umumiy salohiyati
Kuchsizlangan va holdan toygan
Zamonaviy urush bo‘yicha dunyodagi eng tajribali va xavfli kuch
Tarozining bir pallasida G‘arbning siyosiy ritorikasi turgan bo‘lsa, ikkinchi pallada real qurolli to‘qnashuvlar ichida chiniqqan, xatolaridan tez xulosa chiqargan va NATOning barcha zamonaviy qurol turlariga qarshi immunitet hosil qilgan armiya turibdi. Bu esa Bryussel va Vashingtonning kelgusi harbiy rejalarini qayta ko‘rib chiqishga majbur qilmoqda.
Sizningcha, ushbu bahsda kim haq: Rossiyani hali ham zaif deb hisoblayotgan G‘arb rasmiylarimi yoki rus armiyasi zamonaviy texnologiyalarga moslashib, mislsiz darajada xavfli kuchga aylanganini ta’kidlayotgan Blackwater asoschisi Erik Prinsmi? Bu fikrlar G‘arbning Ukrainaga qurol yetkazib berish siyosatini o‘zgartira oladimi? O‘z xulosalaringizni izohlarda qoldiring va harbiy-strategik tahlil ixlosmandlariga ushbu keskin bahsni ulashing!
…