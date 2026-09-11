Mog‘or va kemiruvchilardan qutulmoqchi bo‘lgan ikki nafar rossiyalik ayol halok bo‘ldi

·64·Dunyo
Mog‘or va kemiruvchilardan qutulmoqchi bo‘lgan ikki nafar rossiyalik ayol halok bo‘ldi

Rossiyaning Oltoy o‘lkasidagi Mixaylovskoye qishlog‘ida mog‘or va kemiruvchilarga qarshi kurashayotgan ikki nafar pensioner ayol halok bo‘ldi. Ular kartoshkalarni yig‘ishtirish va yerto‘lani mog‘or hamda kemiruvchilardan tozalash maqsadida yerto‘laga tushgan. Bu haqda Zakon.kz xabar berdi.

Fojia 6 sentyabr kuni kechqurun sodir bo‘lgan. Ayollar yerto‘lani mog‘or va kemiruvchilardan tozalash uchun chelakda qog‘oz yoqa boshlagan. Oradan biroz vaqt o‘tib, ikkalasining ham mazasi yomonlashgan va ular yerto‘ladan mustaqil ravishda chiqa olmay qolgan.

Pensionerlardan biri tanishiga telefon qilib, yordam so‘rashga ulgurgan. Erkak garaj oldiga yetib kelganida ayollarni hushsiz holda topgan. Biroq ularni yerto‘ladan o‘zi yuqoriga olib chiqishga kuchi yetmagan.

Shundan so‘ng voqea joyiga qutqaruvchilar va tez tibbiy yordam brigadasi chaqirilgan. «112» Telegram kanali yozishicha, ayollardan biri tibbiyot xodimlari yetib kelgunga qadar vafot etgan. Ikkinchi ayolni shifokorlar jonlantirishga uringan, biroq uning hayotini ham saqlab qolishning iloji bo‘lmagan.

Hozirda fojia yuzasidan barcha holatlar aniqlanmoqda.

MixaylovskoyeOltoyRossiyapensionerlaryerto‘lqishloqtez tibbiy yordam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sakkizinchi qavatdan tushib ketgan bola tirik qoldiSakkizinchi qavatdan tushib ketgan bola tirik qoldiBugun, 01:00Misrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirdaMisrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirdaBugun, 00:06Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Bugun, 00:05Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Bugun, 00:04«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadiBugun, 00:02Millionlab gullardan yaratilgan ulkan san’at asarlari bir necha kunda yo‘q qilindiMillionlab gullardan yaratilgan ulkan san’at asarlari bir necha kunda yo‘q qilindiKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi