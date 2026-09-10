Millionlab gullardan yaratilgan ulkan san’at asarlari bir necha kunda yo‘q qilindi

·48·Dunyo
Millionlab gullardan yaratilgan ulkan san’at asarlari bir necha kunda yo‘q qilindi

Niderlandiyaning Zundert shahrida dunyodagi eng yirik gul paradlaridan biri — Corso Zundert o‘tkazildi. 6 sentyabr kuni bo‘lib o‘tgan tadbirda shaharning 20 ta mahallasi tomonidan tayyorlangan ulkan gul kompozitsiyalari ko‘chalardan olib o‘tildi.

Corso Zundert 2026 yilda o‘zining 90 yilligini nishonladi. Har yili sentyabr oyining birinchi yakshanbasida o‘tkaziladigan ushbu an’anada mahallalar oylar davomida ulkan kompozitsiyalarni tayyorlaydi. Bu yil ham barcha 20 ta kompozitsiya ko‘chalarda namoyish etilib, ular o‘rtasida g‘olib aniqlangan.

Kompozitsiyalar oddiy gul bezaklaridan iborat emas. Ular dastlab chizma va maket sifatida yaratiladi, keyinchalik metall konstruksiya, qog‘oz va boshqa materiallar yordamida ulkan hajmli asarlarga aylantiriladi. Yakuniy bosqichda esa kompozitsiyalar daliya gullari bilan bezatiladi.

Bu yil bosh mukofot «The Sea As a Mirror» («Dengiz ko‘zgudek») nomli kompozitsiya bilan ishtirok etgan Stuivezand mahallasiga nasib etdi. Ikkinchi o‘rinni Laer-Akkermolen, uchinchi o‘rinni esa Molenstraat mahallasi egalladi.

Parad 6 sentyabr kuni soat 13:30 da boshlangan. Tomoshabinlar ulkan kompozitsiyalarni nafaqat parad vaqtida, balki 7 sentyabr kuni ham maxsus ko‘rgazma maydonida tomosha qilishlari mumkin bo‘lgan.

Gullar bilan bezatilgan turli shakldagi yirik figuralar karnay namoyishi.

Biroq bu san’at asarlarining umri juda qisqa. Tadbir yakunlangach, kompozitsiyalar maxsus texnika yordamida buzib tashlanadi va konteynerlarga joylanadi. Natijada ulardan videolar, suratlar va tomoshabinlarning xotiralari qoladi.

Corso Zundertning o‘ziga xos jihati shundaki, barcha kompozitsiyalar ko‘ngillilar tomonidan yaratiladi. Zundert atrofida aynan ushbu parad uchun taxminan 40 gektar maydonda daliya gullari yetishtiriladi.

Korso Zundertgul paradNiderlandiyaSentyabrDengiz ko‘zgudekMahallaStiyevezand
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirdaMisrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirdaBugun, 00:06Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Bugun, 00:05Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Bugun, 00:04«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadiBugun, 00:02Uyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdiUyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdiKecha, 23:29«Ahmoq siyosatchilarga ishonmang!»: Blackwater asoschisi barchani shokka solgan bayonot berdi«Ahmoq siyosatchilarga ishonmang!»: Blackwater asoschisi barchani shokka solgan bayonot berdiKecha, 22:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi