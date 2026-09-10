Uyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdi

·83·Dunyo
Uyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdi

Turkiyaning taniqli aktyori Serhat Qilich 5 sentyabr kuni Istanbulning Kag‘itxona tumanidagi uyida o‘lik holda topildi. Uning 8 yildan beri birga yashab kelgan sevgilisi O‘zlem Esmergul politsiya va prokuraturaga bergan ko‘rsatmalarida aktyorning giyohvand moddalar va alkogol iste’moli haqida turlicha ma’lumot bergan. Bu haqda Demirören Haber Ajansı va Habertürk xabar berdi.

Qayd etilishicha, Esmergul dastlab politsiyaga bergan bayonotida Serhat Qilichda giyohvand moddalar yoki alkogolga qaramlik bo‘lmaganini aytgan. Biroq prokuraturadagi ko‘rsatmasida u aktyor giyohvand moddalar va alkogol iste’mol qilganini bildirgan.

“Uni taniganimdan beri giyohvand moddalar va alkogol iste’mol qilganini bilaman. Bilishimcha, so‘nggi olti oy davomida kokain ham iste’mol qilgan. Uning dushmanlari yo‘q edi”, degan Esmergul.

Esmergulning aytishicha, u Qilichni sakkiz yildan beri tanigan. U aktyor bilan oxirgi marta voqeadan ikki kun oldin, 3 sentyabr kuni telefon orqali gaplashgan. Suhbat davomida Qilich sog‘lig‘i juda yomonlashgani, shu sababli suratga olish maydoniga bora olmayotgani va serialdan chetlatilgani haqida gapirgan.

Aktyor shuningdek, sog‘lig‘i sababli Esmergul hamda suratga olish maydonidagi ayrim hamkasblari bilan tortishib qolganini bildirgan. Shundan so‘ng u telefon qo‘ng‘iroqlariga javob bermay qo‘ygan. Esmergul esa Qilich ranjigan insonlari bilan ba’zan 5-6 kun gaplashmay yurishini bilgani uchun dastlab bundan jiddiy shubhalanmaganini aytgan.

Esmergulning so‘zlariga ko‘ra, u 5 sentyabr kuni aktyorning oldiga borishga qaror qilgan. Xonadonga zaxira kalit yordamida kirganida pol ustida singan tarelka bo‘laklarini ko‘rgan. Uy ichkarisi juda sovuq bo‘lgan va konditsioner ishlab turgan.

Bir guruh erkaklar yashil mato bilan yopilgan tobutni ko‘tarib ketmoqdalar.

U Qilichga qo‘l tekkizganida aktyorning tanasi qotib qolganini sezgan. Shundan so‘ng uning vafot etganini anglab, politsiyaga xabar bergan. Voqea joyiga huquq-tartibot idoralari va tibbiyot xodimlari yetib kelib, aktyorning vafot etganini tasdiqlagan.

Esmergul, shuningdek, Qilich so‘nggi vaqtlarda Istanbuldagi xususiy shifoxonalardan birida bo‘yin churrasi sabab davolanganini aytgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, aktyor aynan shu sog‘liq muammosi tufayli suratga olish maydoniga bora olmagan va bo‘yinbog‘ taqib yurgan.

Tergov doirasida hodisa joyini ko‘zdan kechirish bo‘yicha tayyorlangan bayonnoma ham jamoatchilikka ma’lum bo‘lgan. Unda Qilich yashagan majmua kirish qismida qo‘riqchi va kuzatuv kameralari mavjudligi, binoga kirish-chiqish nazorat qilinishi qayd etilgan.

Shuningdek, xonadonning temir eshigida buzib kirilganlik alomatlari aniqlanmagan. Yo‘lak va mehmonxonaga kirish qismida bir xil rang va naqshdagi tarelka bo‘laklari topilgan.

Oq ko‘ylakli, soqolli kishi ofisda qo‘llarini chatishtirib turibdi.

Hodisa joyidan gumon qilinayotgan moddalar ham aniqlangan. Mehmonxonadagi metall quti ichidan giyohvand modda bo‘lishi mumkinligi taxmin qilingan yashil rangli o‘simliksimon modda va sigaret o‘rash uchun ishlatiladigan qog‘oz topilgan.

Bundan tashqari, kitob javoni oldidagi matoli chemodan ichidan ham qora qisqichli paketda yashil rangli o‘simliksimon modda aniqlangan. Chemodandan uch dona 200 turk lirasidan iborat banknota ham topilgan bo‘lib, ular naycha shaklida o‘ralgani va giyohvand moddalarni iste’mol qilishda foydalanilgan bo‘lishi mumkinligi qayd etilgan.

Serhat Qilichning o‘limi yuzasidan tergov davom etmoqda. Aktyorning o‘limining aniq sababi bo‘yicha yakuniy xulosa hozircha e’lon qilinmagan.

Serhat QilichTurkiyaIstanbulgiyohvand moddalaralkogol iste’molismert aktyorapolitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirdaMisrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirdaBugun, 00:06Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Bugun, 00:05Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Bugun, 00:04«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadiBugun, 00:02Millionlab gullardan yaratilgan ulkan san’at asarlari bir necha kunda yo‘q qilindiMillionlab gullardan yaratilgan ulkan san’at asarlari bir necha kunda yo‘q qilindiKecha, 23:56«Ahmoq siyosatchilarga ishonmang!»: Blackwater asoschisi barchani shokka solgan bayonot berdi«Ahmoq siyosatchilarga ishonmang!»: Blackwater asoschisi barchani shokka solgan bayonot berdiKecha, 22:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi