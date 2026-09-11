Misrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirda
Misrda ilgari noma’lum bo‘lgan Rossiya quroli namoyish etildi.
Foto: Vladimir PЕKRЕST
Misrda bo‘lib o‘tgan «El Alamein International Airshow 2026» xalqaro aviasaloni nafaqat Yaqin Sharq, balki okean orti harbiy tahlilchilarini ham shok holatiga solib qo‘ydi. Bir tomonda — Rossiya mudofaa sanoatining so‘nggi yillarda kuchli maxfiylik ostida ishlab chiqayotgan, jang maydonida G‘arb havo hujumidan mudofaa tizimlarini dog‘da qoldirishga mo‘ljallangan yangi avlod yuqori aniqlikdagi aviatsiya o‘q-dorilari. Ikkinchi tomonda esa — mazkur ko‘rgazmadagi ekspozitsiyani sinchkovlik bilan o‘rganib, noma’lum to‘rtinchi snaryad qarshisida dovdirab qolgan AQSH harbiy razvedkasi va yetakchi tahliliy markazlari turibdi. AQSHning harbiy nashrlari orasida katta nufuzga ega bo‘lgan TWZ (The War Zone) portali Misrda namoyish etilgan ushbu sirli qurol yuzasidan jiddiy xavotir bildirdi.
Xo‘sh, Pentagon mutaxassislarining diqqatini tortgan asosiy raketalar qaysi, sirli qurolning ko‘rinishi nega amerikaliklarni o‘yga soldi va bu Rossiya zarba beruvchi dronlarining yangi inqilobidan darak beradimi?
Birinchi tomon: Rossiyaning ko‘rgazmadagi yangi arsenali va maxfiy namuna
Misrdagi xalqaro aviasalonda Rossiya aviatsiya texnikasi va unga mo‘ljallangan qurol-yarog‘lar alohida ajralib turdi:
«Monoxrom» va «Kover» namoyishi: Ko‘rgazma stendida mutaxassislar e’tiborini tortgan birinchi raqamli texnikalar — yuqori aniqlikdagi boshqariluvchi S-71M «Monoxrom» va S-71K «Kover» aviatsion o‘q-dorilari bo‘ldi;
«Banderol» tizimi: Shuningdek, ekspozitsiyadan zamonaviy nishonlarga aniq zarba berishga qodir bo‘lgan S8000 «Banderol» kompleksi ham o‘rin oldi;
Aniqlanmagan sirli to‘rtinchi qurol: Ammo eng katta shov-shuvga ushbu uchta mashhur model yonida turgan, hozircha hech qayerda nomi e’lon qilinmagan, mutlaqo yangi to‘rtinchi snaryad namunasi sabab bo‘ldi;
Konstruksion xususiyatlar: Tahlilchilarning qayd etishicha, ushbu noma’lum qurol kalta va qalin korpusga, xochsimon (krest shaklidagi) dum qanotlariga hamda tumshuq qismida optik nishonga olish datchigiga ega;
Dronlar uchun yangi davr: O‘q-dorining ixcham o‘lchamlari u maxsus ravishda og‘ir zarba beruvchi yangi avlod dronlari («Oxotnik» yoki yangi turdagi BPLAlar) uchun ishlab chiqilganini ko‘rsatmoqda.
Ikkinchi tomon: AQSH ekspertlarining xavotiri va TWZ portali bahosi
Amerikalik harbiy tahlilchilar Rossiyaning ushbu namoyishini oddiy marketing emas, balki jiddiy harbiy signal deb bilmoqda:
Pentagon e’tiboridagi stend: TWZ tahlilchilari ko‘rgazmadagi boshqa davlatlar texnikalarini bir chetga surib, aynan Rossiyaning ushbu qurollar lineykasiga eng asosiy urg‘uni qaratdi;
Bosh qotirayotgan razvedka: AQSH mutaxassislari ushbu noma’lum qurol qanday parvoz masofasiga va pardalanish xususiyatiga ega ekanini aniqlash ustida bosh qotirmoqda;
Rossiya zarba tizimidagi yangi vektor: G‘arb tahlilchilarining xulosasiga ko‘ra, bu shunchaki bitta snaryad emas, balki Rossiya harbiy-havo kuchlari va zarba beruvchi uchuvchisiz apparatlarining prinsipial jihatdan yangi rivojlanish bosqichiga qadam qo‘yganidan dalolat beradi.
«Biz ko‘rib turgan ushbu noma’lum namuna Rossiya aviatsiyasining zarba berish taktikasida tamomila yangi texnologik vektor paydo bo‘lganini va dronlar integratsiyasi kutilganidan ancha tez kechayotganini anglatadi», — deya ta’kidlamoqda AQSH harbiy doiralari mutaxassislari.
Tarozi pallasi: Mudofaa muvozanati kimning foydasiga o‘zgarmoqda?
Misrdagi ko‘rgazma ortidan yuzaga kelgan ekspertlar bahsi ikki harbiy maktabning texnologiyalar borasidagi qarama-qarshiligini ochib bermoqda:
Baholash mezoni
Rossiyaning ko‘rgazmadagi pozitsiyasi
AQSH va NATO ekspertlarining kuzatuvi
Qurollar turi
S-71M, S-71K, S8000 va noma’lum 4-namuna
Aviatsiya va dronlar uchun mo‘ljallangan yangi zarba arsenali
Texnologik ko‘rinish
Kalta korpus, xochsimon qanotlar, optik boshqaruv
Havo mudofaasini oson yorib o‘tuvchi past balandlikdagi yangi kallak
Taktik maqsad
Nishonni aniq urish va arzon dronlarni qimmatbaho snaryadlar bilan ta’minlash
Jang maydonida G‘arb tizimlari ustidan ustunlik qilish xavfi
Kelgusi xulosa
Sanoat seriyali ishlab chiqarishga tayyorligini ko‘rsatdi
AQSH havo mudofaasi strategiyasini qayta ko‘rib chiqish zaruriyati
Tarozi pallasida bir tomonda o‘z harbiy sanoatining kutilmagan yangiliklarini xalqaro maydonda dadil namoyish etayotgan va dron qurollarini miniatyuralashtirayotgan Moskva turgan bo‘lsa, ikkinchi tomonda ushbu sirli qurolning real jangovar imkoniyatlarini oldindan bashorat qila olmay, shoshilinch tahlilga kirishgan Vashington turibdi.
Sizningcha, Misrdagi aviasalonda namoyish etilgan ushbu sirli yangi qurol Rossiyaning dron urushlaridagi ustunligini yanada oshiradimi yoki AQSH va G‘arb harbiy sanoati unga qarshi yangi avlod mudofaa tizimlarini tezda topa oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va eng so‘nggi harbiy texnologiyalar hamda geosiyosiy raqobat tahlilini do‘stlaringiz va soha ixlosmandlariga ulashing!
…