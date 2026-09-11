Misrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirda

·36·Dunyo
Misrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirda

Misrda ilgari noma’lum bo‘lgan Rossiya quroli namoyish etildi.

Foto: Vladimir PЕKRЕST

Misrda bo‘lib o‘tgan «El Alamein International Airshow 2026» xalqaro aviasaloni nafaqat Yaqin Sharq, balki okean orti harbiy tahlilchilarini ham shok holatiga solib qo‘ydi. Bir tomonda — Rossiya mudofaa sanoatining so‘nggi yillarda kuchli maxfiylik ostida ishlab chiqayotgan, jang maydonida G‘arb havo hujumidan mudofaa tizimlarini dog‘da qoldirishga mo‘ljallangan yangi avlod yuqori aniqlikdagi aviatsiya o‘q-dorilari. Ikkinchi tomonda esa — mazkur ko‘rgazmadagi ekspozitsiyani sinchkovlik bilan o‘rganib, noma’lum to‘rtinchi snaryad qarshisida dovdirab qolgan AQSH harbiy razvedkasi va yetakchi tahliliy markazlari turibdi. AQSHning harbiy nashrlari orasida katta nufuzga ega bo‘lgan TWZ (The War Zone) portali Misrda namoyish etilgan ushbu sirli qurol yuzasidan jiddiy xavotir bildirdi.

Xo‘sh, Pentagon mutaxassislarining diqqatini tortgan asosiy raketalar qaysi, sirli qurolning ko‘rinishi nega amerikaliklarni o‘yga soldi va bu Rossiya zarba beruvchi dronlarining yangi inqilobidan darak beradimi?

Birinchi tomon: Rossiyaning ko‘rgazmadagi yangi arsenali va maxfiy namuna

Misrdagi xalqaro aviasalonda Rossiya aviatsiya texnikasi va unga mo‘ljallangan qurol-yarog‘lar alohida ajralib turdi:

  • «Monoxrom» va «Kover» namoyishi: Ko‘rgazma stendida mutaxassislar e’tiborini tortgan birinchi raqamli texnikalar — yuqori aniqlikdagi boshqariluvchi S-71M «Monoxrom» va S-71K «Kover» aviatsion o‘q-dorilari bo‘ldi;

  • «Banderol» tizimi: Shuningdek, ekspozitsiyadan zamonaviy nishonlarga aniq zarba berishga qodir bo‘lgan S8000 «Banderol» kompleksi ham o‘rin oldi;

  • Aniqlanmagan sirli to‘rtinchi qurol: Ammo eng katta shov-shuvga ushbu uchta mashhur model yonida turgan, hozircha hech qayerda nomi e’lon qilinmagan, mutlaqo yangi to‘rtinchi snaryad namunasi sabab bo‘ldi;

  • Konstruksion xususiyatlar: Tahlilchilarning qayd etishicha, ushbu noma’lum qurol kalta va qalin korpusga, xochsimon (krest shaklidagi) dum qanotlariga hamda tumshuq qismida optik nishonga olish datchigiga ega;

  • Dronlar uchun yangi davr: O‘q-dorining ixcham o‘lchamlari u maxsus ravishda og‘ir zarba beruvchi yangi avlod dronlari («Oxotnik» yoki yangi turdagi BPLAlar) uchun ishlab chiqilganini ko‘rsatmoqda.

Ikkinchi tomon: AQSH ekspertlarining xavotiri va TWZ portali bahosi

Amerikalik harbiy tahlilchilar Rossiyaning ushbu namoyishini oddiy marketing emas, balki jiddiy harbiy signal deb bilmoqda:

  • Pentagon e’tiboridagi stend: TWZ tahlilchilari ko‘rgazmadagi boshqa davlatlar texnikalarini bir chetga surib, aynan Rossiyaning ushbu qurollar lineykasiga eng asosiy urg‘uni qaratdi;

  • Bosh qotirayotgan razvedka: AQSH mutaxassislari ushbu noma’lum qurol qanday parvoz masofasiga va pardalanish xususiyatiga ega ekanini aniqlash ustida bosh qotirmoqda;

  • Rossiya zarba tizimidagi yangi vektor: G‘arb tahlilchilarining xulosasiga ko‘ra, bu shunchaki bitta snaryad emas, balki Rossiya harbiy-havo kuchlari va zarba beruvchi uchuvchisiz apparatlarining prinsipial jihatdan yangi rivojlanish bosqichiga qadam qo‘yganidan dalolat beradi.

«Biz ko‘rib turgan ushbu noma’lum namuna Rossiya aviatsiyasining zarba berish taktikasida tamomila yangi texnologik vektor paydo bo‘lganini va dronlar integratsiyasi kutilganidan ancha tez kechayotganini anglatadi», — deya ta’kidlamoqda AQSH harbiy doiralari mutaxassislari.

Tarozi pallasi: Mudofaa muvozanati kimning foydasiga o‘zgarmoqda?

Misrdagi ko‘rgazma ortidan yuzaga kelgan ekspertlar bahsi ikki harbiy maktabning texnologiyalar borasidagi qarama-qarshiligini ochib bermoqda:

Baholash mezoni

Rossiyaning ko‘rgazmadagi pozitsiyasi

AQSH va NATO ekspertlarining kuzatuvi

Qurollar turi

S-71M, S-71K, S8000 va noma’lum 4-namuna

Aviatsiya va dronlar uchun mo‘ljallangan yangi zarba arsenali

Texnologik ko‘rinish

Kalta korpus, xochsimon qanotlar, optik boshqaruv

Havo mudofaasini oson yorib o‘tuvchi past balandlikdagi yangi kallak

Taktik maqsad

Nishonni aniq urish va arzon dronlarni qimmatbaho snaryadlar bilan ta’minlash

Jang maydonida G‘arb tizimlari ustidan ustunlik qilish xavfi

Kelgusi xulosa

Sanoat seriyali ishlab chiqarishga tayyorligini ko‘rsatdi

AQSH havo mudofaasi strategiyasini qayta ko‘rib chiqish zaruriyati

Tarozi pallasida bir tomonda o‘z harbiy sanoatining kutilmagan yangiliklarini xalqaro maydonda dadil namoyish etayotgan va dron qurollarini miniatyuralashtirayotgan Moskva turgan bo‘lsa, ikkinchi tomonda ushbu sirli qurolning real jangovar imkoniyatlarini oldindan bashorat qila olmay, shoshilinch tahlilga kirishgan Vashington turibdi.

Sizningcha, Misrdagi aviasalonda namoyish etilgan ushbu sirli yangi qurol Rossiyaning dron urushlaridagi ustunligini yanada oshiradimi yoki AQSH va G‘arb harbiy sanoati unga qarshi yangi avlod mudofaa tizimlarini tezda topa oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va eng so‘nggi harbiy texnologiyalar hamda geosiyosiy raqobat tahlilini do‘stlaringiz va soha ixlosmandlariga ulashing!

RossiyaDronMisrAviasalonTexnologiyaQurolQo‘shma ShtatlarGeosiyota
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Bugun, 00:05Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Bugun, 00:04«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadiBugun, 00:02Millionlab gullardan yaratilgan ulkan san’at asarlari bir necha kunda yo‘q qilindiMillionlab gullardan yaratilgan ulkan san’at asarlari bir necha kunda yo‘q qilindiKecha, 23:56Uyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdiUyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdiKecha, 23:29«Ahmoq siyosatchilarga ishonmang!»: Blackwater asoschisi barchani shokka solgan bayonot berdi«Ahmoq siyosatchilarga ishonmang!»: Blackwater asoschisi barchani shokka solgan bayonot berdiKecha, 22:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi