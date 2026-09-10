Ronaldu «An-Nasr»ga g‘alaba keltirib, sirli murojaat yo‘lladi — faoliyatidagi 979-gol!
Saudiya Arabistoni Pro-ligasida chempionlik poygasi kutilmagan shiddat va hayratlanarli natijalar bilan davom etmoqda. Musobaqaning navbatdagi turi doirasida Ange Postekoglu boshchiligidagi «An-Nasr» klubi safarda «Abxa» jamoasiga qarshi maydonga tushib, murosasiz kurashda 2:1 hisobida qimmatli g‘alabani qo‘lga kiritdi. Ushbu bellashuvda yana bir bor barcha diqqat-e’tibor jahon futboli afsonasi Krishtianu Ronalduga qaratildi. 41 yoshli portugaliyalik to‘purar raqib darvozasini aniq nishonga olib, o‘zining professional faoliyatidagi rekord gollar sonini 979 taga yetkazdi va insoniyat tarixidagi 1000 talik fantastik marra sari yanada yaqinlashdi. O‘yin yakunlangach, portugal yulduzi ijtimoiy tarmoqlarda qisqa, ammo butun dunyo futbol ixlosmandlarini o‘ylantirib qo‘ygan falsafiy murojaat e’lon qildi.
Xo‘sh, Ronaldu nima sababdan bunday yozuv qoldirdi, «An-Nasr» g‘alabasi jadvaldagi vaziyatni qanday o‘zgartirdi va olti turdan so‘ng Saudiya Pro-ligasidagi uch karra yetakchilik intrigasi nimalardan iborat? Maqola oxirida esa — portugaliyalik yulduzning rekord sari yurishi va chempionlik uchun olib borilayotgan mislsiz kurash bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
«An-Nasr»ning 2:1 hisobidagi g‘alabasi va Ronaldudan 979-gol
«Abxa»ga qarshi kechgan dramatik to‘qnashuv quyidagi muhim voqealarga boy bo‘ldi:
Postekoglu shogirdlaridan ishonchli o‘yin: Yangi murabbiy Ange Postekoglu qo‘l ostida maydonga tushgan Riyod klubi raqib bosimiga qaramay, tartibli o‘yin ko‘rsatib, bahsni 2:1 hisobidagi g‘alaba bilan yakunladi;
Ronalduning goli: Jamoaning asosiy hujumchisi Krishtianu Ronaldu ushbu o‘yinda muhim golga mualliflik qildi va uchrashuvning eng yorqin qahramoniga aylandi;
979 talik rekord marra: Ushbu gol portugaliyalik futbol yulduzining klublar va milliy terma jamoa safida urgan faoliyatidagi 979-rasmiy goli sifatida tarixga kirdi; endi unga afsonaviy 1000 talik dovonga yetish uchun bor-yo‘g‘i 21 ta gol qoldi.
«Mashaqqat bilan mehnat qilgan odam albatta mevasini ko‘radi», — deya o‘yin yakunida o‘z ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida qisqa va chuqur ma’noli post qoldirdi 41 yoshli futbolchi.
Ijtimoiy tarmoqlardagi to‘lqin: 41 yoshda ham to‘xtamayotgan iroda
Uchrashuv finali yangrashi bilanoq Ronaldu o‘z muxlislariga yangi suratlar to‘plamini ulashdi:
Gol shodligi kadrlarda: Krishtianu o‘zining golni nishonlayotgan va jamoaviy quvonch aks etgan bir nechta suratini yagona nashr sifatida ommaga taqdim etdi;
Yoshga bo‘ysunmaslik fenomeni: 41 yoshida ham Saudiya Pro-ligasining eng shiddatli bahslarida 90 daqiqa harakat qilib, hal qiluvchi to‘plarni kiritayotgani jahon sporti ekspertlarini lol qoldirmoqda;
Millionlab munosabatlar: Post e’lon qilinganidan so‘ng qisqa fursat ichida millionlab layklar va «Sen futbol tarixidagi eng buyuksan», «1000 talik marra juda yaqin» kabi olqishli izohlar yog‘ildi.
Pro-ligada mislsiz intriga: Bir vaqtning o‘zida 3 ta yetakchi!
Saudiya Arabistoni chempionatining 6-turidan so‘ng turnir jadvalida juda keskin va kamdan-kam uchraydigan vaziyat yuzaga keldi:
Ochkolari teng uch gigant: Olti tur yakunlariga ko‘ra, musobaqa jadvalining yuqori qismini bir vaqtning o‘zida uchta qudratli klub — «Al-Hilol», «An-Nasr» va «Al-Qodisiya» egallab turibdi;
15 tadan ochko: Ushbu uchta jamoaning har biri o‘z hisobiga 15 tadan ochko jamg‘arib, chempionlik poygasida yonma-yon bormoqda;
Har bir ochko oltinga teng: Murosasiz raqobat tufayli peshqadamlarning bittagina durangi ham turnir jadvalidagi muvozanatni butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Afsonaning yakuniy missiyasi va Saudiya futbolining yangi bosqichi
Krishtianu Ronalduning 41 yoshida ko‘rsatayotgan bunday fenomenal sport formasi nafaqat «An-Nasr»ni musobaqaning eng asosiy favoritiga aylantirmoqda, balki butun jahon futboli tarixida yangi sahifa ochmoqda. Dunyo futbolida hali hech kim rasmiy uchrashuvlarda 1000 talik gol dovonini zabt etmagan bir pallada, portugaliyalik to‘purar ushbu maqsadga tobora yaqinlashib kelmoqda. Shu bilan birga, «An-Nasr», «Al-Hilol» va «Al-Qodisiya» klublarining bir xil 15 ochko bilan yetakchilik qilayotgani Saudiya Pro-ligasining naqadar kuchli va tomoshabop chempionatga aylanganini isbotlaydi. Bunday keskin raqobat muhitida Ronalduning gollari jamoasiga nafaqat g‘alaba, balki tarixiy chempionlikni ham tortiq etishi mumkin.
Sizningcha, 41 yoshli Krishtianu Ronaldu faoliyati davomida kutilayotgan 1000 talik rasmiy gol marrasini zabt eta oladimi? Jadvalda bir xil ochkoga ega uch klub — «Al-Hilol», «An-Nasr» va «Al-Qodisiya» o‘rtasidagi chempionlik poygasida kim yakunda g‘olib bo‘ladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futboli afsonasining navbatdagi rekordi tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda Ronaldu muxlislariga ulashing!
…