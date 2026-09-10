Yevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildi

·34·Texno
Yevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildi

Fransiya prezidenti Emmanuel Makron Yevropa oʻzining mustaqil kosmik dasturini ishlab chiqishi va oʻn yil ichida oʻzining odam tashuvchi kosmik kema tizimiga ega boʻlishi kerakligini bildirdi. Mazkur tashabbus Yevropaning oʻzga davlatlar texnologiyalariga qaramligiga barham berish hamda mintaqaning texnologik suverenitetini taʼminlashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Yevropa kosmik agentligi (ESA) bosh direktori Jozef Ashbaxer ham shunday taklif bilan chiqib, Yevropa oʻz kosmik sanoatiga investitsiyalarni keskin oshirishi zarurligini taʼkidladi. U Yevropa davlatlari kelgusida kosmosda «yoʻlovchi» yoki «uchuvchi» boʻlishni tanlashi kerakligini qayd etdi.

Bosqichma-bosqich rivojlanish rejasi

Hozirgi vaqtda Yevropa oʻz kosmonavtlarini orbitaga mustaqil ravishda chiqarish imkoniyatiga ega emas va xorijiy transport tizimlariga tayanadi. Makron taqdim etgan rejaga muvofiq, vaziyatni kelgusi oʻn yillikda tubdan oʻzgartirish koʻzda tutilgan.

Dasturning ilk bosqichi sifatida Yevropaning Nyx yuk kemasini yaratish rejalashtirilgan. Unga koʻra, mazkur kema ikki yildan soʻng Xalqaro kosmik stansiya bilan tutashishi lozim. Garchi 2030-yilda XKSni orbitadan chiqarish ishlari boshlanishi ehtimoli tutilgan boʻlsa-da, bu jarayon texnologiyalarni sinovdan oʻtkazish uchun muhim qadam hisoblanadi.

Lotin va Oy missiyalari

Shundan soʻng, besh yil ichida Oy sirtiga Argonaut qoʻnish apparatini joʻnatish koʻzda tutilgan. Shundan keyingina Yevropa oʻzining toʻlaqonli kosmik parvozlariga oʻtishi rejalashtirilgan.

Oʻn yil davomida Frans Gvianadagi Kuru kosmodromidan uchiriladigan hamda yevropalik va xorijiy astronavtlarni orbitaga eltuvchi maxsus kema tayyorlanishi kerak. Bu esa Yevropaga oʻz kosmik infratuzilmasidan mustaqil foydalanish imkonini beradi.

Moliyaviy xarajatlar va investitsiyalar

Dasturni amalga oshirish ulkan sarmoyalarni talab etadi. Ashbaxerning taʼkidlashicha, Yevropa bu maqsad uchun oʻn yil mobaynida yiliga taxminan 1 milliard yevro, yaʼni jami 10 milliard yevro yoʻnaltirishi lozim boʻladi.

Shu bilan birga, mavjud xorijiy xizmatlarga qaramlikni saqlab qolish ham arzon tushmaydi. ESA rahbarining hisob-kitoblariga koʻra, kelgusi oʻn yillikda astronavtlarni kosmosga eltish xizmatlarini xarid qilish uchun taxminan 5 milliard yevro sarflanadi. Shu boisdan oʻz tizimini yaratish ortiqcha xarajat emas, balki kelajak uchun strategik sarmoya sifatida baholanmoqda.

KosmosYevropaESAEmmanuel MakronTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi global bozor uchun HyperOS 4 sinovlarini boshladiXiaomi kompaniyasi global bozor uchun HyperOS 4 sinovlarini boshladiBugun, 21:26Geksogen muhandislar xomiklar yordamida aqlli soat quvvatlashdiGeksogen muhandislar xomiklar yordamida aqlli soat quvvatlashdiBugun, 18:51Apple A20 Pro chipi unumdorligi boʻyicha barcha raqobatchilardan oʻzib ketdiApple A20 Pro chipi unumdorligi boʻyicha barcha raqobatchilardan oʻzib ketdiBugun, 18:22iPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdiiPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdiBugun, 17:56Framework modul noutbuklar narxini pasaytirdiFramework modul noutbuklar narxini pasaytirdiBugun, 17:27Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!Sun’iy intellekt inson nazoratidan chiqib ketdi: Olimlar bong urmoqda!Bugun, 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi