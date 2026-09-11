Ninkear kompaniyasi IFA 2026 koʻrgazmasida U9 Pro noutbukini taqdim etdi

·40·Texno
Ninkear kompaniyasi IFA 2026 koʻrgazmasida U9 Pro noutbukini taqdim etdi

Berlinda boʻlib oʻtayotgan IFA 2026 koʻrgazmasida Ninkear brendining yangi flagmani — 16 dyuymli U9 Pro noutbuki omma eʼtiboriga havola etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu mobil kompyuter dasturiy taʼminotni ishlab chiqish, kontent yaratish hamda mahalliy sunʼiy intellekt modellaridan foydalanadigan ilovalar bilan ishlash uchun maxsus moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning “uragi” sifatida Intel Core Ultra 9 185H protsessori tanlangan. Meteor Lake oilasiga mansub mazkur chip 16 ta yadro va 22 ta oqimni oʻz ichiga oladi. Ular orasida oltita unumdor, sakkizta energiya tejamkor va past quvvat sarflaydigan yana ikkita qoʻshimcha yadro mavjud boʻlib, protsessorning maksimal chastotasi 5,1 gigagersga yetadi.

Unumdorlik va grafik imkoniyatlar

Grafik vazifalar uchun sakkizta Xe-yadrosi va 2,35 gigagersgacha chastotaga ega boʻlgan oʻrnatilgan Intel Arc yadrosi masʼuldir. Shuningdek, protsessor tarkibiga 11 TOPS gacha unumdorlikni taʼminlovchi Intel AI Boost neyron tezlatkichi ham oʻrnatilgan boʻlib, bu sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Koʻrgazmada namoyish etilgan versiya 24 GB LPDDR5 operativ xotira va hajmi 1 TB boʻlgan NVMe qattiq disk (SSD) bilan jihozlangan. Qurilmaning 16 dyuymli ekrani 2560×1600 piksellar ruxsatiga ega boʻlib, 16:10 nisbatni va 120 Hz chastotani taqdim etadi. Shuningdek, sRGB ranglar gammasining toʻliq qamrovi eʼlon qilingan.

Korpus va ulanish imkoniyatlari

U9 Pro modeli metall korpusda ishlab chiqarilgan boʻlib, uning oʻlchamlari 360×250×21 millimetrni, ogʻirligi esa taxminan 1,7 kilogrammni tashkil qiladi. Qurilma quvvati 79,8 W·soat boʻlgan akkumulyator bilan taʼminlangan boʻlib, uni quvvatlash uchun 100 vattli adapter koʻzda tutilgan.

Noutbukning yon qirralarida quyidagi portlar va imkoniyatlar mavjud:

  • Ikki dona USB-C
  • Uch dona USB-A (USB 3.0 standarti)
  • HDMI porti
  • microSD karta uchun slot
  • 3,5 mm audiochiqish va Kensington qulfi uchun mahkamlash joyi
Simsiz ulanishlar uchun Wi-Fi 6 va Bluetooth 5.2 texnologiyalari taqdim etilgan. Videomuloqotlar va qoʻngʻiroqlar uchun esa 2 megapikselli kamera oʻrnatilgan boʻlib, bu kundalik vazifalar uchun yetarli qulaylik yaratadi.

NinkearNoutbukIFA 2026IntelTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kosmik chiqindilardan himoya: suvli «alyuminiy tuxumlar» sinovdan o‘tdiKosmik chiqindilardan himoya: suvli «alyuminiy tuxumlar» sinovdan o‘tdiBugun, 00:50Yevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildiYevropa oʻzining пилотируемый kosmik kema yaratishini eʼlon qildiKecha, 21:52Xiaomi kompaniyasi global bozor uchun HyperOS 4 sinovlarini boshladiXiaomi kompaniyasi global bozor uchun HyperOS 4 sinovlarini boshladiKecha, 21:26Geksogen muhandislar xomiklar yordamida aqlli soat quvvatlashdiGeksogen muhandislar xomiklar yordamida aqlli soat quvvatlashdiKecha, 18:51Apple A20 Pro chipi unumdorligi boʻyicha barcha raqobatchilardan oʻzib ketdiApple A20 Pro chipi unumdorligi boʻyicha barcha raqobatchilardan oʻzib ketdiKecha, 18:22iPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdiiPhone 18 Pro smartfoni quvvat olish tezligi boʻyicha yangi marraga yetdiKecha, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi