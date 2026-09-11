Ninkear kompaniyasi IFA 2026 koʻrgazmasida U9 Pro noutbukini taqdim etdi
Berlinda boʻlib oʻtayotgan IFA 2026 koʻrgazmasida Ninkear brendining yangi flagmani — 16 dyuymli U9 Pro noutbuki omma eʼtiboriga havola etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu mobil kompyuter dasturiy taʼminotni ishlab chiqish, kontent yaratish hamda mahalliy sunʼiy intellekt modellaridan foydalanadigan ilovalar bilan ishlash uchun maxsus moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning “uragi” sifatida Intel Core Ultra 9 185H protsessori tanlangan. Meteor Lake oilasiga mansub mazkur chip 16 ta yadro va 22 ta oqimni oʻz ichiga oladi. Ular orasida oltita unumdor, sakkizta energiya tejamkor va past quvvat sarflaydigan yana ikkita qoʻshimcha yadro mavjud boʻlib, protsessorning maksimal chastotasi 5,1 gigagersga yetadi.
Unumdorlik va grafik imkoniyatlarGrafik vazifalar uchun sakkizta Xe-yadrosi va 2,35 gigagersgacha chastotaga ega boʻlgan oʻrnatilgan Intel Arc yadrosi masʼuldir. Shuningdek, protsessor tarkibiga 11 TOPS gacha unumdorlikni taʼminlovchi Intel AI Boost neyron tezlatkichi ham oʻrnatilgan boʻlib, bu sunʼiy intellekt vazifalarini bajarishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Koʻrgazmada namoyish etilgan versiya 24 GB LPDDR5 operativ xotira va hajmi 1 TB boʻlgan NVMe qattiq disk (SSD) bilan jihozlangan. Qurilmaning 16 dyuymli ekrani 2560×1600 piksellar ruxsatiga ega boʻlib, 16:10 nisbatni va 120 Hz chastotani taqdim etadi. Shuningdek, sRGB ranglar gammasining toʻliq qamrovi eʼlon qilingan.
Korpus va ulanish imkoniyatlariU9 Pro modeli metall korpusda ishlab chiqarilgan boʻlib, uning oʻlchamlari 360×250×21 millimetrni, ogʻirligi esa taxminan 1,7 kilogrammni tashkil qiladi. Qurilma quvvati 79,8 W·soat boʻlgan akkumulyator bilan taʼminlangan boʻlib, uni quvvatlash uchun 100 vattli adapter koʻzda tutilgan.
Noutbukning yon qirralarida quyidagi portlar va imkoniyatlar mavjud:
- Ikki dona USB-C
- Uch dona USB-A (USB 3.0 standarti)
- HDMI porti
- microSD karta uchun slot
- 3,5 mm audiochiqish va Kensington qulfi uchun mahkamlash joyi
…