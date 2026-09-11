Sitora Farmonovadan davra o‘rtasida shov-shuvli harakat: Bu qanday sinoat bo‘ldi? (video)
O‘zbek shou-biznesining taniqli yulduzi, aktrisa va boshlovchi Sitora Farmonova ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lgan g‘aroyib videosi bilan muxlislarini hayratda qoldirdi. Musiqa sadolari ostida odamlar ko‘ngilxushlik qilib o‘tirgan hashamatli restoran davrasining qoq markaziga chiqqan aktrisa qo‘lidagi bir uyum sopol likopchalarni yerga birma-bir urib, sindirib tashladi. Oq libosdagi yulduzning bu harakati ortidan pol chil-chil bo‘lgan idish siniqlariga to‘ldi, atrofdagilar esa bu manzarani olqishlar va hayrat bilan kuzatishdi. Ko‘pchilik bu holatni «Sitoraning stressni yengish usuli» deya hazilga olgan bo‘lsa, boshqalar aktrisaning nega bunday qilgani sabablarini izlamoqda. Xo‘sh, bu shunchaki ruhiy yengillashishmi yoki mashhur xalqaro an’ana?
Davra markazidagi shov-shuv: Chil-parchin bo‘lgan idishlar va Sitoraning tabassumi
Videolavhada qayd etilgan kadrlar tomoshabinni bir zumda o‘ziga jalb etadi:
Qo‘lda bir taxlam likopcha: Aktrisa restoranning o‘rtasiga bir taxlam maxsus sopol likopchalarni ko‘tarib chiqadi;
Birma-bir yerga urish: U musiqa ohangiga hamohang tarzda idishlarni shoshilmasdan, zavq va yuqori kayfiyat bilan ketma-ket urib sindiradi;
Siniqlar ustidagi raqs: Pol bir zumda oppoq sopol parchalari bilan qoplanadi, aktrisa esa chapak chalib, davradagilarga ko‘tarinki kayfiyat ulashadi;
Olqishlar to‘lqini: Atrofdagi mehmonlar bu holatdan cho‘chib tushmasdan, aksincha, jarayonni zavq bilan tasvirga olib, unga jo‘r bo‘lishadi.
Stressdan xalos bo‘lishmi yoki yunoncha «Kefi» an’anasi?
Aslida Sitora Farmonova ishtirokidagi bu manzara shunchaki asabiy portlash emas, balki dunyoga mashhur madaniy odatning bir qismidir:
Yunoncha likopcha sindirish odati: Yunoniston va Kipr an’analarida bayram va to‘ylarda likopcha sindirish («plate smashing») omad, shodlik keltirish va yomon ruhlarni, balo-qazolarni haydash ramzi hisoblanadi;
Psixologik yengillashish: Psixologlarning ta’kidlashicha, idish sindirish insonda yig‘ilib qolgan ichki bosim, charchoq va stressni chiqarib yuborishning eng samarali ekspress-terapiyalaridan biridir;
Erkinlik va hissiyotlar portlashi: Kadrlarda Sitoraning har bir likopchani sindirgani sayin yuzida samimiy quvonch va ichki yengillik paydo bo‘layotganini ko‘rish mumkin.
Hayotiy xulosa: Salbiy emotsiyalarni qanday chiqarish kerak?
Kundalik ish, tashvish va shov-shuvlar ichida yashaydigan insonlar uchun bunday noodatiy usullar haqiqiy najot bo‘lishi mumkin:
Ichingizda yig‘ilgan xafagarchilik va stressni o‘z vaqtida tashqariga chiqarmaslik ruhiy tushkunlikka olib keladi;
San’at, raqs yoki mana shunday ramziy xatti-harakatlar inson ruhiyatini yangilashga yordam beradi;
Hayotni haddan tashqari jiddiy qabul qilmasdan, ba’zida barcha qoliplarni sindirib, samimiy kulguga erk berish lozim.
Sitora Farmonovaning bu harakati muxlislarga hayotning har bir lahzasidan zavq olish va keraksiz tashvishlarni xuddi o‘sha sopol idishlardek chil-parchin qilib tashlash kerakligini eslatdi.
Sizningcha, likopchalarni sindirib stressdan xalos bo‘lish haqiqatan ham samarali usulmi yoki bu shunchaki ortiqcha isrofgarchilik? Siz og‘ir ish haftasidan keyin asablarni tinchlantirish uchun qanday yo‘l tutasiz? O‘z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va hayotida stress ko‘payib ketgan tanishlaringizga ushbu video-lavhani ulashing!
…