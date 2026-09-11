Sitora Farmonovadan davra o‘rtasida shov-shuvli harakat: Bu qanday sinoat bo‘ldi? (video)

·92·Jamiyat
Sitora Farmonovadan davra o‘rtasida shov-shuvli harakat: Bu qanday sinoat bo‘ldi? (video)

O‘zbek shou-biznesining taniqli yulduzi, aktrisa va boshlovchi Sitora Farmonova ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lgan g‘aroyib videosi bilan muxlislarini hayratda qoldirdi. Musiqa sadolari ostida odamlar ko‘ngilxushlik qilib o‘tirgan hashamatli restoran davrasining qoq markaziga chiqqan aktrisa qo‘lidagi bir uyum sopol likopchalarni yerga birma-bir urib, sindirib tashladi. Oq libosdagi yulduzning bu harakati ortidan pol chil-chil bo‘lgan idish siniqlariga to‘ldi, atrofdagilar esa bu manzarani olqishlar va hayrat bilan kuzatishdi. Ko‘pchilik bu holatni «Sitoraning stressni yengish usuli» deya hazilga olgan bo‘lsa, boshqalar aktrisaning nega bunday qilgani sabablarini izlamoqda. Xo‘sh, bu shunchaki ruhiy yengillashishmi yoki mashhur xalqaro an’ana?

Davra markazidagi shov-shuv: Chil-parchin bo‘lgan idishlar va Sitoraning tabassumi

Videolavhada qayd etilgan kadrlar tomoshabinni bir zumda o‘ziga jalb etadi:

  • Qo‘lda bir taxlam likopcha: Aktrisa restoranning o‘rtasiga bir taxlam maxsus sopol likopchalarni ko‘tarib chiqadi;

  • Birma-bir yerga urish: U musiqa ohangiga hamohang tarzda idishlarni shoshilmasdan, zavq va yuqori kayfiyat bilan ketma-ket urib sindiradi;

  • Siniqlar ustidagi raqs: Pol bir zumda oppoq sopol parchalari bilan qoplanadi, aktrisa esa chapak chalib, davradagilarga ko‘tarinki kayfiyat ulashadi;

  • Olqishlar to‘lqini: Atrofdagi mehmonlar bu holatdan cho‘chib tushmasdan, aksincha, jarayonni zavq bilan tasvirga olib, unga jo‘r bo‘lishadi.

Stressdan xalos bo‘lishmi yoki yunoncha «Kefi» an’anasi?

Aslida Sitora Farmonova ishtirokidagi bu manzara shunchaki asabiy portlash emas, balki dunyoga mashhur madaniy odatning bir qismidir:

  • Yunoncha likopcha sindirish odati: Yunoniston va Kipr an’analarida bayram va to‘ylarda likopcha sindirish («plate smashing») omad, shodlik keltirish va yomon ruhlarni, balo-qazolarni haydash ramzi hisoblanadi;

  • Psixologik yengillashish: Psixologlarning ta’kidlashicha, idish sindirish insonda yig‘ilib qolgan ichki bosim, charchoq va stressni chiqarib yuborishning eng samarali ekspress-terapiyalaridan biridir;

  • Erkinlik va hissiyotlar portlashi: Kadrlarda Sitoraning har bir likopchani sindirgani sayin yuzida samimiy quvonch va ichki yengillik paydo bo‘layotganini ko‘rish mumkin.

Hayotiy xulosa: Salbiy emotsiyalarni qanday chiqarish kerak?

Kundalik ish, tashvish va shov-shuvlar ichida yashaydigan insonlar uchun bunday noodatiy usullar haqiqiy najot bo‘lishi mumkin:

  • Ichingizda yig‘ilgan xafagarchilik va stressni o‘z vaqtida tashqariga chiqarmaslik ruhiy tushkunlikka olib keladi;

  • San’at, raqs yoki mana shunday ramziy xatti-harakatlar inson ruhiyatini yangilashga yordam beradi;

  • Hayotni haddan tashqari jiddiy qabul qilmasdan, ba’zida barcha qoliplarni sindirib, samimiy kulguga erk berish lozim.

Sitora Farmonovaning bu harakati muxlislarga hayotning har bir lahzasidan zavq olish va keraksiz tashvishlarni xuddi o‘sha sopol idishlardek chil-parchin qilib tashlash kerakligini eslatdi.

Sizningcha, likopchalarni sindirib stressdan xalos bo‘lish haqiqatan ham samarali usulmi yoki bu shunchaki ortiqcha isrofgarchilik? Siz og‘ir ish haftasidan keyin asablarni tinchlantirish uchun qanday yo‘l tutasiz? O‘z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va hayotida stress ko‘payib ketgan tanishlaringizga ushbu video-lavhani ulashing!

Sitora Farmonovalikopcha sindirishstressni yengish usullario‘zbek shou-biznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Oyoqqa skotchlangan $240 ming va soxta dollarlar»: Chegarada qozog‘istonliklar qo‘lga olindi«Oyoqqa skotchlangan $240 ming va soxta dollarlar»: Chegarada qozog‘istonliklar qo‘lga olindiBugun, 13:33Qoraqalpog‘istonda marixuananing yashirin aylanmasi fosh etildiQoraqalpog‘istonda marixuananing yashirin aylanmasi fosh etildiBugun, 12:35«IT'ni o‘qigan it ekan!»: Suv tarab, egat ochgan mehnatkash it internetni larzaga soldi«IT'ni o‘qigan it ekan!»: Suv tarab, egat ochgan mehnatkash it internetni larzaga soldiBugun, 09:04Endi qachon shovqin qilish mumkin emas? Yangi qoidalar kuchga kiradiEndi qachon shovqin qilish mumkin emas? Yangi qoidalar kuchga kiradiBugun, 08:34Chirchiqda yirik kombayn ortilgan yuk mashinasi tirkamasi xonadonga borib urildi (video)Chirchiqda yirik kombayn ortilgan yuk mashinasi tirkamasi xonadonga borib urildi (video)Bugun, 08:29Qashqadaryolik qiz pokistonlik yigitga turmushga chiqdi (video)Qashqadaryolik qiz pokistonlik yigitga turmushga chiqdi (video)Bugun, 04:23
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari