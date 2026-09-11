Italiya Zelenskiydan tinchlik muzokaralari stolidan joy talab qildi...

·8·Dunyo
Italiya Zelenskiydan tinchlik muzokaralari stolidan joy talab qildi...

Yevropada Ukraina mojarosi atrofidagi tinchlik tashabbuslari va bo‘lajak muzokaralar formati keskin o‘zgarishlar pallasiga kirdi. Italiya tashqi ishlar vaziri Antonio Tayani Kiyev rasmiylariga to‘g‘ridan to‘g‘ri ochiq murojaat yo‘llab, Rossiya bilan tinchlik muzokaralarida faqat Fransiya va Germaniya bilan cheklanib qolmaslikni qat’iy talab qildi. Rim diplomatiyasi rahbari Vladimir Zelenskiyga «do‘stona maslahat» berar ekan, kichik guruhlar davri tugaganini, endilikda Italiya va Polsha kabi hal qiluvchi davlatlar ham bevosita muzokaralar stoliga o‘tirishi shartligini bildirdi. Xo‘sh, Rim nima uchun aynan hozir bu masalani ko‘tarib chiqdi, Yevropa Ittifoqining boshqa yirik davlatlari kelajakdagi xavfsizlik shartnomasidan chetda qolmaslik uchun qanday qadamlarni qo‘ymoqda va Italiyaning qo‘shin yubormasdan yordam berish pozitsiyasi nimani anglatadi?

«Zelenskiyga do‘stona maslahat»: Rim muzokaralar monopoliyasini sindirmoqchi

Italiya tashqi siyosat mahkamasi rahbari Antonio Tayanining bergan shov-shuvli bayonoti bir nechta muhim jihatlarni qamrab oladi:

  • «Kichik guruhlar tashabbusi kerak emas»: Tayani alohida tanlab olingan 2–3 ta davlatning Yevropa nomidan qaror qabul qilish amaliyoti noto‘g‘ri ekanini ochiq ta’kidladi;

  • Italiya va Polshaning jalb etilishi: Vazir Zelenskiyga faqat Parij va Berlin bilan emas, balki mintaqada og‘ir harbiy hamda siyosiy yukni ko‘tarayotgan Italiya va Polshani ham tinchlik jarayoniga to‘laqonli tortishni tavsiya qildi;

  • Butun Yevropa manfaati: Tayanining fikricha, Vladimir Zelenskiy ayrim alohida davlatlargagina emas, balki butun Yevropa Ittifoqiga birdek nazar tashlashi lozim;

  • Qit’a xavfsizligining bevosita bog‘liqligi: Ukraina bo‘yicha qabul qilinadigan har qanday qaror butun Yevropa qit’asining kelajak xavfsizligiga to‘g‘ridan to‘g‘ri va uzoq muddatli ta’sir ko‘rsatadi.

Kelajakdagi kelishuv shartlari: Nega barcha yirik davlatlar stolga intilmoqda?

Italiya diplomatiyasining ushbu talabi ortida Yevropa xavfsizlik arxitekturasidagi katta manfaatlar kurashi yotibdi:

  • Shartlar va ijroni nazorat qilish: Yevropa Ittifoqi davlatlari bo‘lajak tinchlik bitimining shartlari va uning amalda bajarilishi jarayoniga bevosita o‘z so‘zini o‘tkazishni istaydi;

  • Adolatli tinchlik zarurligi: Tayani Ukraina uchun barqaror va adolatli tinchlikka erishish shart ekanini alohida qayd etdi;

  • Qo‘shinsiz yordam modeli: Italiya Ukrainani himoya qilishda bundan keyin ham yordam berishni davom ettiradi, ammo urush hududiga o‘z harbiylarini aslo yubormasligini yana bir bor tasdiqladi;

  • Rimning o‘sib borayotgan ambitsiyalari: Italiya tomonidan so‘nggi paytlarda muzokaralarni boshlash bo‘yicha chaqiriqlar tobora ko‘proq va qat’iyroq yangramoqda.

Bu bayonot tinchlik jarayoni uchun nimani anglatadi?

Italiya TIV rahbarining bu keskin talabi Yevropa ichida hokimiyat va ta’sir doiralari bo‘linishini yaqqol ko‘rsatib berdi. «Normand formati» (Fransiya va Germaniya) singari eski muzokaralar modeli endilikda butun qit’ani qoniqtirmayapti. Rim va Varshava mojaroning iqtisodiy, harbiy va migratsiya oqibatlarini to‘g‘ridan to‘g‘ri his qilayotgan bir pallada, bo‘lajak kelishuvlar taqdirini faqat Makron va Sholsga topshirib qo‘yishni istamayapti. Italiyaning stolga o‘tish istagi — yaqin kelajakda kutilayotgan katta siyosiy savdolarda o‘z milliy manfaatlarini himoya qilish yo‘lidagi jiddiy demarshdir.

Sizningcha, Ukraina bo‘yicha tinchlik muzokaralariga Italiya va Polshaning qo‘shilishi jarayonni tezlashtiradimi yoki aksincha, tomonlarning kelishuvini yanada murakkablashtiradimi? Zelenskiy faqat Parij va Berlin bilan cheklanmay, Rim taklifiga ko‘nishi kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa siyosiy sahnasidagi muhim diplomatik burilish tahlilini barcha qiziquvchilarga ulashing!

Antonio TayaniUkrainaYevropa IttifoqiTinchlik muzokaralari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Qozog‘istonga eshiklar yopildi»: Astananing «Yevrovideniye» bo‘yicha arizasi rad etildi«Qozog‘istonga eshiklar yopildi»: Astananing «Yevrovideniye» bo‘yicha arizasi rad etildiBugun, 17:50ChatGPT Keniyada minglab insonni daromadsiz qoldirdiChatGPT Keniyada minglab insonni daromadsiz qoldirdiBugun, 17:33Modi Putinni «Bharat Mandapam»da kutib oldi va kutilmagan sovg‘a berdiModi Putinni «Bharat Mandapam»da kutib oldi va kutilmagan sovg‘a berdiBugun, 17:22436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?Bugun, 17:22«Davlat to‘ntarishi» ayblovi olib tashlandi: Sud Kamchibek Tashiyevga shov-shuvli hukm chiqardi«Davlat to‘ntarishi» ayblovi olib tashlandi: Sud Kamchibek Tashiyevga shov-shuvli hukm chiqardiBugun, 17:09Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkinYerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkinBugun, 17:09
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi