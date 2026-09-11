Malika Diananing mashhur “qasos ko‘ylagi” auksionga qo‘yiladi

·9·Dunyo
Malika Diananing mashhur “qasos ko‘ylagi” auksionga qo‘yiladi

Buyuk Britaniyaning marhum malikasi Diana 1994 yilda shahzoda Charlzning xiyonati oshkor bo‘lgan kuni kiygan mashhur qora libos dekabr oyida Sotheby's auksionida sotuvga chiqariladi. “Qasos ko‘ylagi” nomi bilan tanilgan libosning narxi 110 mingdan 220 ming funt sterlinggacha baholanmoqda. Bu haqda Meduza xabar berdi.

Kristina Stambolyan tomonidan yaratilgan qora, badaniga yopishib turuvchi, yelkasi ochiq va kalta ko‘ylak Diana obrazidagi keskin o‘zgarishlardan biri bo‘lgan. Malika uni Charlz o‘zining xiyonatini televizion intervyuda tan olgan kuni kechqurun kiygan. Shundan so‘ng OAV libosni “qasos ko‘ylagi” deb atay boshlagan.

Ko‘ylak 1997 yildan beri ilk bor auksionga chiqarilmoqda. Savdodan avval u London, Gonkong va Jenevada namoyish etiladi, asosiy auksion esa Nyu-Yorkda o‘tkaziladi.

Sotheby's kompaniyasining moda yo‘nalishi bo‘yicha global rahbari Morgan Xalimi ushbu libos oddiy kiyimdan ko‘ra ko‘proq ma’noga ega ekanini ta’kidlagan. Uning so‘zlariga ko‘ra, ko‘ylak moda chegarasidan chiqib, madaniyat tarixining bir qismiga aylangan noyob lahzalardan birini ifodalaydi.

Qizig‘i, Diana dastlab o‘sha oqshom uchun Valentino libosini kiyishni rejalashtirgan. Biroq yakunda Stambolyan yaratgan qora ko‘ylakni tanlagan. Dizayner bu obrazni “Oqqush ko‘li” baletidagi qora oqqush Odil obraziga qiyoslagan.

Diana 1997 yilda ushbu libosni xayriya auksionida o‘zi sotgan va undan 39 098 funt sterling tushgan. O‘sha paytda ko‘ylakni xarid qilgan oila uni qariyb 30 yil davomida saqlab kelgan.

Oradan yillar o‘tganiga qaramay, Diana moda olamida o‘ziga xos timsol bo‘lib qolmoqda. Uning kiyinish uslubi bugungi yosh avlod uchun ham ilhom manbai sifatida baholanadi.

DianaSotheby'sKristina StambolyanQasos ko‘ylagi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiya Zelenskiydan tinchlik muzokaralari stolidan joy talab qildi...Italiya Zelenskiydan tinchlik muzokaralari stolidan joy talab qildi...Bugun, 18:31«Qozog‘istonga eshiklar yopildi»: Astananing «Yevrovideniye» bo‘yicha arizasi rad etildi«Qozog‘istonga eshiklar yopildi»: Astananing «Yevrovideniye» bo‘yicha arizasi rad etildiBugun, 17:50ChatGPT Keniyada minglab insonni daromadsiz qoldirdiChatGPT Keniyada minglab insonni daromadsiz qoldirdiBugun, 17:33Modi Putinni «Bharat Mandapam»da kutib oldi va kutilmagan sovg‘a berdiModi Putinni «Bharat Mandapam»da kutib oldi va kutilmagan sovg‘a berdiBugun, 17:22436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?Bugun, 17:22«Davlat to‘ntarishi» ayblovi olib tashlandi: Sud Kamchibek Tashiyevga shov-shuvli hukm chiqardi«Davlat to‘ntarishi» ayblovi olib tashlandi: Sud Kamchibek Tashiyevga shov-shuvli hukm chiqardiBugun, 17:09
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi