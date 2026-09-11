Brenden Aaronson Lids uchun nima uchun muhim futbolchi

·64·Sport
Brenden Aaronson Lids uchun nima uchun muhim futbolchi

AQSh terma jamoasi yarim himoyachisi Brenden Aaronson oʻzining tinimsiz mehnatkashligi va jamoaviy oʻyinga boʻlgan sadoqati evaziga Lids Yunayted klubining chinakam yetakchisiga aylanib ulgurdi. Lids sobiq qanot futbolchisi Jermaine Pennantning fikricha, ushbu amerikalik futbolchi maydonda Lionel Messi kabi daho boʻlishi shart emas, lekin uning shijoati va ishtiyoqi jamoa uchun gʻoyat qadrlidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

NetBet Sport nashri orqali GOALga bergan intervyusida Jermaine Pennant Lids jamoasining oʻziga xos xususiyatlari va muxlislar talablari haqida gapirdi. Uning ta'kidlashicha, klub tarkibida millionlab yevrolik transferlar amalga oshirilmasa-da, muxlislar futbolchilardan faqat bitta narsani — maydonda bor kuchini berib harakat qilishni talab qilishadi.

Mehnatkashlik va muxlislar e'tirofi

Aaronsonning oʻyin uslubi aynan Lids klubining falsafasiga toʻla mos keladi. Futbolchi dunyodagi eng iqtidorli oʻyinchi boʻlmasa-da, uning qora ishni bajarishdan tortinmasligi, yugurishi va toʻp uchun oxirigacha kurashishi tribunadagi muxlislar tomonidan yuqori baholanadi. Muxlislar uchun yaxshi professional boʻlish va klub uchun yurakdan oʻynash eng asosiy mezondir.

25 yoshli futbolchining Lidsdagi faoliyati dastlab qiyin boshlangan edi. U oʻzining debyut mavsumidayoq quyi divizionga tushib ketish alamini boshdan kechirgan va darhol ijaraga ketgani uchun tanqidlarga uchragandi. Biroq, futbolchi jamoaga qaytib, 2024-25 yilgi mavsumda Chempionship chempionligini qoʻlga kiritishga oʻzining munosib hissasini qoʻshdi.

Ushbu ijobiy oʻzgarishlar tufayli yozda Brenden Aaronson bilan 2029-yilgacha moʻljallangan yangi shartnoma imzolandi. Daniel Farke boshchiligidagi murabbiylar shtabi tomonidan amalga oshirilgan oqilona transfer siyosati va taktik oʻzgarishlar jamoaga Premer-ligada oʻz mavqeini saqlab qolish va yangi mavsumni barqaror boshlash imkonini berdi.

Aaronson joriy mavsumdagi ilk golini Chelsi jamoasiga qarshi kechgan Liga kubogi (Carabao Cup) uchrashuvida kiritishga muvaffaq boʻldi. Uning hujumdagi harakatlari va Dominic Calvert-Lewin kabi jamoadoshlariga koʻmaklashishdagi faolligi murabbiy va muxlislarning ishonchini oqlamoqda.

Xulosa qilib aytganda, Brenden Aaronsonning Lids safidagi muvaffaqiyati yulduzli maqomga ega boʻlish shart emasligini, balki maydondagi tinimsiz mehnat va jamoaviy manfaatlar yoʻlidagi kurash har qanday qimmatbaho transferdan ustun turishini yaqqol isbotlab bermoqda.

Brenden AaronsonLids YunaytedJermaine PennantPremer-ligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enzo Mareska Manchester derbisi oldidan tarkibdagi oʻzgarishlarni maʼlum qildiEnzo Mareska Manchester derbisi oldidan tarkibdagi oʻzgarishlarni maʼlum qildiBugun, 15:56Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Bugun, 14:44«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdi«Barchasini soniyalar hal qildi»: Rahmonaliyev «Old Trafford»dagi 0:4 haqida ochiq gapirdiBugun, 14:37Deklan Rays Kevin De Bruynening oʻyiniga yuqori baho berdiDeklan Rays Kevin De Bruynening oʻyiniga yuqori baho berdiBugun, 13:50Manchester Yunayted sardori Bruno Fernandesh jarohat olib, derbi oldidan xavotir uygʻotdiManchester Yunayted sardori Bruno Fernandesh jarohat olib, derbi oldidan xavotir uygʻotdiBugun, 13:38Cristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydiCristiano Ronaldo Osiyo Chempionlar ligasida gʻolib chiqish uchun kurash boshlaydiBugun, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi