Brenden Aaronson Lids uchun nima uchun muhim futbolchi
AQSh terma jamoasi yarim himoyachisi Brenden Aaronson oʻzining tinimsiz mehnatkashligi va jamoaviy oʻyinga boʻlgan sadoqati evaziga Lids Yunayted klubining chinakam yetakchisiga aylanib ulgurdi. Lids sobiq qanot futbolchisi Jermaine Pennantning fikricha, ushbu amerikalik futbolchi maydonda Lionel Messi kabi daho boʻlishi shart emas, lekin uning shijoati va ishtiyoqi jamoa uchun gʻoyat qadrlidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
NetBet Sport nashri orqali GOALga bergan intervyusida Jermaine Pennant Lids jamoasining oʻziga xos xususiyatlari va muxlislar talablari haqida gapirdi. Uning ta'kidlashicha, klub tarkibida millionlab yevrolik transferlar amalga oshirilmasa-da, muxlislar futbolchilardan faqat bitta narsani — maydonda bor kuchini berib harakat qilishni talab qilishadi.
Mehnatkashlik va muxlislar e'tirofiAaronsonning oʻyin uslubi aynan Lids klubining falsafasiga toʻla mos keladi. Futbolchi dunyodagi eng iqtidorli oʻyinchi boʻlmasa-da, uning qora ishni bajarishdan tortinmasligi, yugurishi va toʻp uchun oxirigacha kurashishi tribunadagi muxlislar tomonidan yuqori baholanadi. Muxlislar uchun yaxshi professional boʻlish va klub uchun yurakdan oʻynash eng asosiy mezondir.
25 yoshli futbolchining Lidsdagi faoliyati dastlab qiyin boshlangan edi. U oʻzining debyut mavsumidayoq quyi divizionga tushib ketish alamini boshdan kechirgan va darhol ijaraga ketgani uchun tanqidlarga uchragandi. Biroq, futbolchi jamoaga qaytib, 2024-25 yilgi mavsumda Chempionship chempionligini qoʻlga kiritishga oʻzining munosib hissasini qoʻshdi.
Ushbu ijobiy oʻzgarishlar tufayli yozda Brenden Aaronson bilan 2029-yilgacha moʻljallangan yangi shartnoma imzolandi. Daniel Farke boshchiligidagi murabbiylar shtabi tomonidan amalga oshirilgan oqilona transfer siyosati va taktik oʻzgarishlar jamoaga Premer-ligada oʻz mavqeini saqlab qolish va yangi mavsumni barqaror boshlash imkonini berdi.
Aaronson joriy mavsumdagi ilk golini Chelsi jamoasiga qarshi kechgan Liga kubogi (Carabao Cup) uchrashuvida kiritishga muvaffaq boʻldi. Uning hujumdagi harakatlari va Dominic Calvert-Lewin kabi jamoadoshlariga koʻmaklashishdagi faolligi murabbiy va muxlislarning ishonchini oqlamoqda.
Xulosa qilib aytganda, Brenden Aaronsonning Lids safidagi muvaffaqiyati yulduzli maqomga ega boʻlish shart emasligini, balki maydondagi tinimsiz mehnat va jamoaviy manfaatlar yoʻlidagi kurash har qanday qimmatbaho transferdan ustun turishini yaqqol isbotlab bermoqda.
…