MSI kompaniyasi Apple qurilmalari uchun moʻljallangan monitor taqdim etdi
Taniqli texnologiya brendlari qatoriga kiruvchi MSI kompaniyasi Apple ekotizimi foydalanuvchilariga moʻljallangan yangi PRO MAX 341QPXW14G monitorini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilma oʻzining nomiga mos ravishda ayniqsa Mac kompyuterlari va iPad planshetlari bilan samarali ishlashga ixtisoslashgan holda yaratilgan boʻlib, ish jarayonida yuqori sifatli tasvir va qulaylikni qadrlaydigan mutaxassislarga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Garchi taqdim etilgan monitor istalgan turdagi shaxsiy kompyuterlar bilan ishlash imkoniyatiga ega boʻlsa-da, ishlab chiqaruvchi oʻz rasmiy sahifasida aynan Apple qurilmalarini alohida taʼkidlab oʻtgan. Qurilma zamonaviy va vazmin dizaynga ega boʻlib, uning oq rangli korpusi ish stolida oʻziga xos estetik koʻrinish taʼminlaydi va minimalist ish joylarini afqal koʻradigan foydalanuvchilarga mos keladi.
Texnik imkoniyatlar va ekran xususiyatlariYangi monitor beshinchi avlodga mansub 34 dyuymli oʻta keng formatli QD-OLED paneli bilan jihozlangan boʻlib, u 1440p oʻlchamli tasvirni taqdim etadi. Asosiy eʼtibor ranglar aniqligiga qaratilgan boʻlib, qurilma 2 dan past boʻlgan Delta E koʻrsatkichiga hamda DCI-P3 ranglar fazosining 99 foizli qamroviga ega ekanligi bilan ajralib turadi.
Monitor 144 Hz kadrlar chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Garchi bu koʻrsatkich zamonaviy geymerlar uchun yuqori boʻlmasa-da, qurilma oʻyinlar uchun emas, balki professional vazifalar uchun moʻljallangani bois bu yetarli hisoblanadi. Shuningdek, ekran panelining xizmat muddatini uzaytirish va uning eskirishining oldini olish maqsadida OLED Care 3.0 himoya yechimlari toʻplami ham oʻrnatilgan.
Apple foydalanuvchilari uchun maxsus funksiyalarQurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning Apple texnologiyalari bilan chuqur integratsiyasidadir. Xususan, maxsus M-Color rejimi mos keluvchi MacBook noutbuklarida barqaror rang uzatishni qoʻllab-quvvatlashga yordam beradi. M-Sync rejimi esa foydalanuvchilarga ekran yorqinligi va ovoz balandligini toʻgʻridan-toʻgʻri MacBook maxsus tugmalari yordamida boshqarish imkonini taqdim etadi.
Bundan tashqari, qurilma uchta qurilmani bir vaqtning oʻzida ulash imkonini beruvchi KVM-pereklichatel hamda bir nechta gadjetlarni boshqarishga moʻljallangan KVM 2.0 texnologiyasi bilan jihozlangan. USB-C porti orqali esa ulangan qurilmalarga 98 W gacha quvvat uzatish imkoniyati mavjud boʻlib, bu qoʻshimcha quvvatlash bloklariga boʻlgan ehtiyojni kamaytiradi.
Hozircha MSI kompaniyasi yangi PRO MAX 341QPXW14G monitorining narxi va sotuvga chiqarilish sanasi haqidagi maʼlumotlarni oshkor etmadi. Shunga qaramay, uning ilgʻor texnik xususiyatlari va Apple qurilmalari bilan mukammal moslashuvi professional dizaynerlar hamda kontent yaratuvchilar orasida katta qiziqish uygʻotishi kutilmoqda.
…