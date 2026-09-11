MSI kompaniyasi Apple qurilmalari uchun moʻljallangan monitor taqdim etdi

·5·Texno
MSI kompaniyasi Apple qurilmalari uchun moʻljallangan monitor taqdim etdi

Taniqli texnologiya brendlari qatoriga kiruvchi MSI kompaniyasi Apple ekotizimi foydalanuvchilariga moʻljallangan yangi PRO MAX 341QPXW14G monitorini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilma oʻzining nomiga mos ravishda ayniqsa Mac kompyuterlari va iPad planshetlari bilan samarali ishlashga ixtisoslashgan holda yaratilgan boʻlib, ish jarayonida yuqori sifatli tasvir va qulaylikni qadrlaydigan mutaxassislarga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Garchi taqdim etilgan monitor istalgan turdagi shaxsiy kompyuterlar bilan ishlash imkoniyatiga ega boʻlsa-da, ishlab chiqaruvchi oʻz rasmiy sahifasida aynan Apple qurilmalarini alohida taʼkidlab oʻtgan. Qurilma zamonaviy va vazmin dizaynga ega boʻlib, uning oq rangli korpusi ish stolida oʻziga xos estetik koʻrinish taʼminlaydi va minimalist ish joylarini afqal koʻradigan foydalanuvchilarga mos keladi.

Texnik imkoniyatlar va ekran xususiyatlari

Yangi monitor beshinchi avlodga mansub 34 dyuymli oʻta keng formatli QD-OLED paneli bilan jihozlangan boʻlib, u 1440p oʻlchamli tasvirni taqdim etadi. Asosiy eʼtibor ranglar aniqligiga qaratilgan boʻlib, qurilma 2 dan past boʻlgan Delta E koʻrsatkichiga hamda DCI-P3 ranglar fazosining 99 foizli qamroviga ega ekanligi bilan ajralib turadi.

Monitor 144 Hz kadrlar chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Garchi bu koʻrsatkich zamonaviy geymerlar uchun yuqori boʻlmasa-da, qurilma oʻyinlar uchun emas, balki professional vazifalar uchun moʻljallangani bois bu yetarli hisoblanadi. Shuningdek, ekran panelining xizmat muddatini uzaytirish va uning eskirishining oldini olish maqsadida OLED Care 3.0 himoya yechimlari toʻplami ham oʻrnatilgan.

Apple foydalanuvchilari uchun maxsus funksiyalar

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning Apple texnologiyalari bilan chuqur integratsiyasidadir. Xususan, maxsus M-Color rejimi mos keluvchi MacBook noutbuklarida barqaror rang uzatishni qoʻllab-quvvatlashga yordam beradi. M-Sync rejimi esa foydalanuvchilarga ekran yorqinligi va ovoz balandligini toʻgʻridan-toʻgʻri MacBook maxsus tugmalari yordamida boshqarish imkonini taqdim etadi.

Bundan tashqari, qurilma uchta qurilmani bir vaqtning oʻzida ulash imkonini beruvchi KVM-pereklichatel hamda bir nechta gadjetlarni boshqarishga moʻljallangan KVM 2.0 texnologiyasi bilan jihozlangan. USB-C porti orqali esa ulangan qurilmalarga 98 W gacha quvvat uzatish imkoniyati mavjud boʻlib, bu qoʻshimcha quvvatlash bloklariga boʻlgan ehtiyojni kamaytiradi.

Hozircha MSI kompaniyasi yangi PRO MAX 341QPXW14G monitorining narxi va sotuvga chiqarilish sanasi haqidagi maʼlumotlarni oshkor etmadi. Shunga qaramay, uning ilgʻor texnik xususiyatlari va Apple qurilmalari bilan mukammal moslashuvi professional dizaynerlar hamda kontent yaratuvchilar orasida katta qiziqish uygʻotishi kutilmoqda.

MSIAppleMonitorQD-OLEDTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotda qattiq rux asosidagi Xoll dvigateli sinovdan oʻtkazildiKoinotda qattiq rux asosidagi Xoll dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 16:28Xiaomi Mijia portativ nasosi Xitoy bozorida sotuvga chiqarildiXiaomi Mijia portativ nasosi Xitoy bozorida sotuvga chiqarildiBugun, 15:54Elon Musk rejissyor Alex Gibney va uning yangi filmiga qarshi sud bilan tahdid qildiElon Musk rejissyor Alex Gibney va uning yangi filmiga qarshi sud bilan tahdid qildiBugun, 15:24iPhone hujumga uchradi: Turkiyaning uch vaziriga ayg‘oqchi dasturlar orqali hujum uyushtirildiiPhone hujumga uchradi: Turkiyaning uch vaziriga ayg‘oqchi dasturlar orqali hujum uyushtirildiBugun, 15:20Sunʼiy intellekt sohasi yetakchisi Endрю Tallak Meta kompaniyasini tark etdiSunʼiy intellekt sohasi yetakchisi Endрю Tallak Meta kompaniyasini tark etdiBugun, 14:50AQSh Afrikada Huawei taʼsirini kamaytirish uchun qariyb 100 million dollar ajratmoqdaAQSh Afrikada Huawei taʼsirini kamaytirish uchun qariyb 100 million dollar ajratmoqdaBugun, 14:24
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi