«Xabar» agentligi «Yevrovideniye-2027» atrofidagi shov-shuvlarga chek qo‘ydi
Xalqaro musiqa sahnasi va Markaziy Osiyo media maydonida «Yevropa Xabarlar Ittifoqi (EBU) Qozog‘iston arizasini rad etdi» degan xabarlar keng tarqalgan bir pallada, voqealar rivoji kutilmagan burilish yasadi. Qozog‘istonning bosh davlat teleradiokompaniyasi — «Xabar» agentligi tarmoqlarda tarqalayotgan barcha gap-so‘zlarni rasman inkor etib, mamlakat «Yevrovideniye-2027»da ishtirok etish uchun hech qanday rasmiy ariza yubormaganini ma’lum qildi. RIA Novosti agentligiga berilgan bayonot nafaqat soxta xabarlar to‘lqinini to‘xtatdi, balki Astana va EBU o‘rtasidagi asl munosabatlar xronologiyasini ham ochib tashladi. Xo‘sh, telekanal milliy saralash o‘tkazadimi, Qozog‘iston tashkilotda qanday maqomni saqlab qoldi va 2027 yilda Bolgariyaning Burgas shahrida o‘tadigan tanlov nega ketma-ket janjallar girdobida qolmoqda?
«Xabar» agentligining keskin raddiyasi: Faktlar va rasmiy pozitsiya
Qozog‘iston teleradiokompaniyasi OAV va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma’lumotlarga nisbatan quyidagi rasmiy bayonotlarni ilgari surdi:
Ariza berilmagan: Agentlik «Yevrovideniye-2027» tanloviga Qozog‘iston nomidan ariza yuborilgani haqidagi barcha ma’lumotlarni to‘liq rad etdi va ularni haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigan mish-mish deb atadi;
Muzokaralar to‘xtatilgan: Hozirgi vaqtda 2027 yilgi katta tanlovda qatnashish bo‘yicha EBU bilan hech qanday muzokaralar olib borilmayapti;
Milliy saralash rejada yo‘q: Telekanal qozoq ijrochilari orasida «Yevrovideniye» uchun milliy tanlov o‘tkazishni rejalashtirmayotganini bildirdi;
Assotsiatsiyalashgan a’zolik saqlanmoqda: «Xabar» EBU bilan aloqalarni uzmagan, aksincha, ittifoqning assotsiatsiyalashgan a’zosi sifatida tasdiqlangan formatlar doirasida professional hamkorlikni davom ettirmoqda.
Asl xronologiya: Murojaat qachon bo‘lgan va EBU nima degan edi?
Tarqalgan xabarlar 2027 yilgi tanlovga emas, balki avvalgi yillardagi yozishmalarga tayanib soxtalashtirilgani ma’lum bo‘ldi:
2025 yil 4 iyul maktubi: «Xabar» agentligi aynan shu sanada EBU rahbariyatiga rasmiy xat yo‘llab, «Yevrovideniye-2026»da ishtirok etish imkoniyatini ko‘rib chiqish hamda agentlikning ittifoqdagi maqomini o‘zgartirishni so‘ragan edi;
2026 yil 29 yanvar javobi: Yevropa Xabarlar Ittifoqi o‘z javob xatida tashkilotning amaldagi talablari (Yevropa xabar tarqatish zonasidan tashqarida ekani, Yevropa Kengashiga a’zo emasligi) sababli 2026 yilgi tanlovda ishtirok etish imkonsizligini bildirgan;
Eski xabarlarning yangi to‘lqini: Aynan 2026 yil boshidagi rad javobi ayrim nashrlar tomonidan bugungi kunga bog‘lanib, go‘yoki «Yevrovideniye-2027 uchun ariza topshirildi va u rad etildi» ko‘rinishida talqin qilingan.
Burgas-2027 va Yevropa sahnasidagi ulkan bo‘linish
Qozog‘iston atrofidagi mish-mishlar tinchigan bo‘lsa-da, kelasi yili Bolgariyaning sohilbo‘yi Burgas shahrida o‘tkaziladigan «Yevrovideniye-2027» musobaqasi atrofidagi haqiqiy siyosiy inqiroz kuchayib bormoqda:
Burgasdagi yarim final va final: Tanlovning navbatdagi soni Bolgariyaning Burgas shahrida bo‘lib o‘tishi tasdiqlangan;
Niderlandiyaning rasmiy boykoti: Gollandiyaning AVROTROS jamoat teleradiokompaniyasi 2027 yilgi tanlovda ishtirok etishdan qat’iyan bosh tortdi;
«Neytralitet yo‘qotildi»: Niderlandiya tomoni bu qarorini tanlovning harbiy mojarolar va siyosiy jarayonlar ta’sirida qolgani, tashkilotchilar esa xolislikni saqlay olmagani bilan izohladi.
«Xabar» agentligining tezkor bayonoti soxta shov-shuvlarga nuqta qo‘ydi: Qozog‘iston ushbu sahnaga majburan suqilib kirish niyatida emas va o‘z nufuzini asossiz raddiyalar nishoniga aylantirishni istamaydi.
Sizningcha, «Xabar» agentligining «Yevrovideniye-2027»ga umuman ariza bermay, muzokaralarni to‘xtatib qo‘yishi to‘g‘ri qaror bo‘ldimi? Siyosiylashgan va hatto Niderlandiya kabi davlatlar boykot qilayotgan tanlovda Markaziy Osiyo xonandalarining ishtirok etmagani ma’qulmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqadagi muhim madaniy shov-shuvga oid haqiqatni barcha musiqa muxlislariga ulashing!
…