Xiaomi 1688 kilometr yuradigan “avtouy” krossoverini taqdim etdi

·36·Avto
Xiaomi 1688 kilometr yuradigan “avtouy” krossoverini taqdim etdi

Xiaomi uzoq safarlar va tabiat qo‘ynida dam olishga mo‘ljallangan noodatiy krossover — SkyNomad N90 Max Explorer Edition'ni taqdim etdi. Avtomobilning tom qismiga elektr yordamida ko‘tariladigan yotoq joyi o‘rnatilgan bo‘lib, u mashina to‘xtaganda o‘ziga xos “ikki qavatli uy”ga aylanadi.

Modelning tom qismi ko‘tarilganda salon balandligi 2,29 metrgacha yetadi. Yuqori qavatda ikki kishiga mo‘ljallangan yotoq joyi, alohida yoritish, konditsioner kanallari va USB-C portlari mavjud. Ikkinchi qatordagi o‘rindiqlar ham yig‘ilib, 1,87 × 1,24 metr o‘lchamdagi qo‘shimcha yotoqqa aylantiriladi.

Explorer Edition besh o‘rinli konfiguratsiyada ishlab chiqarilgan. Unda polni isitish funksiyasi ham mavjud bo‘lib, avtomobil bir vaqtning o‘zida ham transport vositasi, ham dam olish uchun qulay makon sifatida foydalanishga moslashtirilgan.

Krossover 1,5 litrli dvigatel-generator va ikkita elektromotordan tashkil topgan gibrid tizim bilan jihozlangan. Umumiy quvvati 310 kVt, ya’ni qariyb 416 ot kuchiga teng. Explorer Edition'ning umumiy yurish zaxirasi CLTC sikli bo‘yicha 1688 kilometrgacha yetadi.

Oq rangli, lyukli va havo aylanish tizimi ko‘rsatilgan avtomobilning keng ichki qismi.

Xitoyda avtomobilning narxi 299 900 yuan etib belgilangan bo‘lib, bu taxminan 44 ming dollarni tashkil qiladi. Model sentyabr oyida sotuvga chiqarilgan.

Shuni ta’kidlash kerakki, 1688 kilometr — ishlab chiqaruvchi ko‘rsatgan CLTC siklidagi umumiy yurish zaxirasi. Haqiqiy yo‘l sharoitida avtomobil bosib o‘tadigan masofa bundan farq qilishi mumkin.

Xiaomi 1688 kilometr yuradigan “avtouy” krossoverini taqdim etdi
XiaomiSkyNomad N90 Max Explorer EditiongibridCLTC sikl
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdiDunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdiBugun, 17:42Chery Britaniya bozorida Volkswagen bilan raqobatlashishni rejalashtirmoqdaChery Britaniya bozorida Volkswagen bilan raqobatlashishni rejalashtirmoqdaBugun, 13:51Toyota kompaniyasi Land Cruiser uchun yangi himoya tizimini taqdim etdiToyota kompaniyasi Land Cruiser uchun yangi himoya tizimini taqdim etdi09.09, 17:54Afsonaviy Mitsubishi Pajero narxlari eʼlon qilindiAfsonaviy Mitsubishi Pajero narxlari eʼlon qilindi07.09, 00:29Yangi avlod Hyundai Kona krossoveri sinov jarayonida koʻrindiYangi avlod Hyundai Kona krossoveri sinov jarayonida koʻrindi06.09, 19:53Mitsubishi Pajero butunlay yangi oilaviy krossoverga aylanadiMitsubishi Pajero butunlay yangi oilaviy krossoverga aylanadi05.09, 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi