Xitoy robotlarni politsiya va harbiy vazifalarda qo‘llashni kengaytirmoqda

·9·Texno
Xitoy robotlarni politsiya va harbiy vazifalarda qo‘llashni kengaytirmoqda

Xitoyning Shenchjen shahri Lungan tumanida robotlashtirilgan politsiya posti rasman ishga tushirildi. Unda gumanoid robotlar, g‘ildirakli va to‘rt oyoqli patrul robotlari, dronlar hamda uchuvchisiz transport vositalari xizmatga jalb qilingan.

Robotlar ko‘chalarda avtomatik patrul qilish, shubhali xatti-harakatlarni aniqlash, bedarak yo‘qolganlarni qidirish va favqulodda vaziyatlarda yordam berish kabi vazifalarni bajarishi mumkin.

Xitoy harbiy sohada ham robotlardan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganmoqda. Tadqiqotchilar olti robotdan iborat guruh harbiylar bilan birga dushman egallagan binoga kirib, xonalarni tekshirishi mumkin bo‘lgan ssenariylarni ishlab chiqqan.

Boshqa loyihalarda robotlarni dushman hududiga yashirincha kiritish, hududni xaritalash va nishonlarni aniqlash imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Ayrim tadqiqotchilar bunday texnologiyalar kelgusi 5–10 yil ichida jang maydonlarida qo‘llanishi mumkinligini aytmoqda.

Biroq hozircha bu loyihalar asosan tadqiqot va sinov bosqichida.

Yo‘l harakati politsiyasi kiyimidagi robot ko‘chada harakatni tartibga solmoqda.
ShenchjenLungan tumanirobotlashtirilgan politsiyaXitoy harbiy robotlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dyson tishlarni ko‘rib turib tozalaydigan aqlli cho‘tkani taqdim etdiDyson tishlarni ko‘rib turib tozalaydigan aqlli cho‘tkani taqdim etdiBugun, 20:02MSI kompaniyasi Apple qurilmalari uchun moʻljallangan monitor taqdim etdiMSI kompaniyasi Apple qurilmalari uchun moʻljallangan monitor taqdim etdiBugun, 18:29Koinotda qattiq rux asosidagi Xoll dvigateli sinovdan oʻtkazildiKoinotda qattiq rux asosidagi Xoll dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 16:28Xiaomi Mijia portativ nasosi Xitoy bozorida sotuvga chiqarildiXiaomi Mijia portativ nasosi Xitoy bozorida sotuvga chiqarildiBugun, 15:54Elon Musk rejissyor Alex Gibney va uning yangi filmiga qarshi sud bilan tahdid qildiElon Musk rejissyor Alex Gibney va uning yangi filmiga qarshi sud bilan tahdid qildiBugun, 15:24iPhone hujumga uchradi: Turkiyaning uch vaziriga ayg‘oqchi dasturlar orqali hujum uyushtirildiiPhone hujumga uchradi: Turkiyaning uch vaziriga ayg‘oqchi dasturlar orqali hujum uyushtirildiBugun, 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi