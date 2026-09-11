Hech kim bilmay qoldi: Nikolay armiyaga ketdi — Prezident kichik o‘g‘li haqidagi sirni ochdi
Belarus siyosiy sahnasida va jahon matbuotida yillar davomida eng ko‘p muhokama qilingan, otasi bilan birga xalqaro sammitlar va oliy darajadagi uchrashuvlarda doim diqqat markazida bo‘lib kelgan Nikolay Lukashenko haqida shov-shuvli ma’lumot oshkor bo‘ldi. 11 sentyabr kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o‘zining kenja o‘g‘li allaqachon haqiqiy harbiy xizmatga jo‘nab ketganini va qurolli kuchlar safida oddiy askarlar kabi xizmat o‘tayotganini kutilmaganda e’lon qildi. Prezidentning ta’kidlashicha, bu jarayon jamoatchilikdan mutlaqo sir saqlangan va unga hech qanday imtiyoz berilmagan. Xo‘sh, Nikolay qanday harbiy unvonga ega, u aynan qaysi maxfiy va murakkab qismda xizmat qilmoqda hamda oliygohda olgan biotexnologiya mutaxassisligini harbiy xizmat bilan qanday uyg‘unlashtirmoqda?
«Viktor chaqirdi va ketdi»: Aleksandr Lukashenkoning kutilmagan iqrori
Belarus yetakchisi o‘z farzandining harbiy hayoti borasidagi qiziqarli tafsilotlarni ochiqladi:
Maxfiy safarbarlik: Aleksandr Lukashenkoning so‘zlariga ko‘ra, Nikolayning armiyaga ketganini keng jamoatchilik sezmay qolgan va bu qaror hech qanday ortiqcha shov-shuvlarsiz amalga oshirilgan;
Mudofaa vazirining shaxsiy buyrug‘i: Prezident «Viktor (Belarus mudofaa vaziri Viktor Xrenin) chaqirdi. Hamma qatori, qonun bo‘yicha xizmat qilyapti», deya jarayon rasmiy tartibda kechganini bildirdi;
Ofitserlik maqomi: 2004 yilda tug‘ilgan 22 yoshli Nikolay Lukashenko qurolli kuchlar safida leytenant unvonida xizmat o‘tamoqda;
«Eng murakkab bo‘linma»: Davlat rahbari o‘g‘li joylashgan aniq harbiy qism va lokatsiyani xavfsizlik nuqtayi nazaridan ochiqlamagan bo‘lsa-da, uning armiya tizimidagi «eng og‘ir va murakkab bo‘linma»da ekanini alohida urg‘uladi.
Kazarma va ilm-fan: Biotexnologiyalardan voz kechilmadi
Nikolay Lukashenkoning kundalik tartibi faqat harbiy mashg‘ulotlardan iborat emas, balki u o‘z ilmiy izlanishlarini ham to‘xtatmagan:
Oliy ma’lumot profili: Nikolay oliy ta’lim dargohida biotexnologiyalar sohasi bo‘yicha chuqurlashtirilgan yo‘nalishda tahsil olgan;
Bo‘sh vaqtdagi ilmiy izlanishlar: Prezidentning qayd etishicha, leytenant Lukashenko harbiy xizmatdan bo‘shagan vaqtlarida biotexnologiya yo‘nalishini o‘rganish va o‘z ustida ishlashni davom ettirmoqda;
Universal tayyorgarlik: Bir tomondan yuqori aniqlikdagi biologik fanlar, ikkinchi tomondan esa jangovar saf tayyorgarligi — prezident o‘g‘lining kelgusi faoliyati uchun keng qamrovli tajriba maktabi bo‘lmoqda.
Bu qadam nimani anglatadi: Siyosiy imijmi yoki davlat rahbarligi sari tayyorgarlik?
Nikolay Lukashenkoning armiyaga jalb etilishi xalqaro ekspertlar va siyosiy kuzatuvchilar tomonidan bir necha muhim jihatlar bilan baholanmoqda:
Elita va xalq o‘rtasidagi tenglik: Murakkab geosiyosiy vaziyatda davlat rahbarining o‘z farzandini eng og‘ir harbiy xizmatga jo‘natishi fuqarolar va armiya ichida hokimiyatga nisbatan hurmatni oshirishga xizmat qiladi;
Harbiy tajribaning shartligi: Belarus kabi xavfsizlik va mudofaa masalalari ustuvor bo‘lgan davlatda har qanday bo‘lajak siyosiy yoki davlat arbobi uchun armiya maktabini o‘tash norasmiy majburiyat hisoblanadi;
Xarakter toblanishi: Prezident o‘z vorisi sifatida qaraladigan kichik o‘g‘lini saroy muhitidan uzoqlashtirib, haqiqiy intizom va murakkab sharoitlarda sinab ko‘rishni maqsad qilgan.
Sizningcha, davlat rahbarlarining o‘z farzandlarini hech qanday imtiyozsiz, barcha qatori eng og‘ir harbiy xizmatga yuborishi jamiyatda adolat tuyg‘usini qanchalik mustahkamlaydi? Nikolay Lukashenkoning harbiy leytenant bo‘lishi uning kelajakdagi siyosiy karyerasida hal qiluvchi omilga aylana oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqadagi eng qiziqarli shaxsiy-siyosiy o‘zgarish tahlilini do‘stlaringizga ulashing!
…